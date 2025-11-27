Bald Bundesliga? Topclubs werben um früheren Oberliga-Shootingstar

Die TSG 1899 Hoffenheim II gehört zu den Überraschungsmannschaft in der aktuellen Drittligasaison. Der Meister der Regionalliga Südwest mischt auf Tabellenplatz sechs mit den Topteams mit und sorgte mit einem 5:1 bei 1860 München oder zuletzt mit einem 4:1 gegen Tabellenführer MSV Duisburg für dicke Ausrufezeichen. Die größte Entdeckung im talentierten Kader von "Hoffe zwo" hört auf den Namen Ayoube Amaimouni-Echghouyab (20) und wirbelte bis 2024 noch in der Oberliga Westfalen.

In der Saison 2023/24 stürmte der damals 18 bzw. 19 Jahre alte Amaimouni-Echghouyab, Spitzname "Jupp Jupp" , nämlich noch in der 5. Liga für die SpVgg Erkenschwick und avancierte auf Anhieb zum unverzichtbaren Leistungsträger der "Schwicker". Mit 18 Toren und sechs Vorlagen schloss er in seiner ersten Seniorensaison auf dem vierten Platz der Oberliga-Torjägerliste ab und zog die Aufmerksamkeit einiger Proficlubs auf sich. Am Ende sicherte sich die TSG Hoffenheim den in Spanien geborenen Marokkaner, der im Dortmunder Norden groß geworden ist und bei RW Essen und Arminia Bielefeld ausgebildet wurde, für seine U23.

Dort knüpfte Amaimouni-Echghouyab nahtlos an seine Leistungen aus Erkenschwick an. Unter dem heutigen Elversberg-Trainer Vincent Wagner war er direkt gesetzt und mit sieben Treffern und sechs Assists drittbester Scorer des späteren Regionalliga-Meisters aus dem Kraichgau. Und auch in der 3. Liga läuft es für "Jupp Jupp" wie geschmiert. Acht Tore und drei Vorlagen stehen auf dem Konto des 20-Jährigen, der aktuell den fünften Platz im Torjägerranking belegt. Das bleibt auch nicht von höherklassigen Vereinen unbeobachtet. Denn wie "RevierSport" berichtet, steht Ayoube Amaimouni-Echghouyab auf dem Zettel mehrerer Bundesligisten. So sollen Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart, der 1. FC Köln, der VfL Wolfsburg und der Hamburger SV am Rechtsaußen interessiert sein. Auch der belgische Meister Club Brügge und der italienische Erstligist Como 1907 von Trainer Cesc Fàbregas sollen Amaimouni-Echghouyab beobachten. Die "WAZ" nimmt zudem auch das Ruhrpott-Trio Borussia Dortmund, FC Schalke 04 und VfL Bochum mit in die Verlosung.

"Im RevierSport" nimmt der Flügelspieler die Spekulationen nach außen hin gelassen: "Ich fokussiere mich nur auf die Liga – Woche für Woche. Alles andere ist mir momentan unwichtig. Wo ich dann nächste Saison spiele, werden wir sehen." Besonders interessant: Amaimouni-Echghouyabs Vertrag bei der TSG läuft im Sommer 2026 aus und wäre daher ablösefrei, sollte ihm dort kein Bundesliga-Vertrag winken. Das Wettrennen um den Drittliga-Senkrechtstarter ist also eröffnet.