Diese Vereine kämpfen um die DFB-Nachwuchsliga - so ist der Ablauf

Eine völlig neue Regelung ist, dass die Landesverbände schon im Winter einen "Meister" ermitteln, der in der Rückrunde in der DFB-Nachwuchsliga starten darf. FuPa Westfalen erklärt euch nochmal das Prozedere.

Aktuell läuft die Hinrunde in der U17- und U19-Westfalenliga. Am 8. Dezember, also in knapp zwei Monaten, wird der letzte Spieltag der Hinrunde ausgetragen und der Tabellenerste darf für die DFB-Nachwuchsliga melden. Als Frist für die Meldung gilt der 9. Dezember.

Sollte die Hinrunde, z. B. aus witterungsbedingten Gründen, bis zum Stichtag 9. Dezember nicht komplett ausgetragen sein, was beim letzten Hinrundenspieltag am 8. Dezember nicht völlig unrealistisch erscheint, wird der Tabellenerste anhand des Quotienten ermittelt.

Sollte der Tabellenerste sein Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen, dürfen ggf. der Zweit- bzw. der Drittplatzierte nachrücken. Der Viertplatzierte darf nicht aufsteigen.

Bei Inanspruchnahme des Aufstiegs wird die Mannschaft in der sog. Liga B der DFB-Nachwuchsliga in der Rückrunde der Saison 2024/25 antreten und hat dort die Möglichkeit, sich für die Folgesaison zu qualifizieren, wenn es wieder bei Null losgeht und man sogar die Möglichkeit hätte, um die Deutsche Meisterschaft mitzuspielen.

Der Klassenerhalt in der Liga B wird jedoch kein Zuckerschlecken, da man in der oberen Tabellenhälfte seiner Gruppe landen muss (z. B. in einer 8er-Gruppe bis einschließlich Platz 4 oder in einer 9er-Gruppe bis einschließlich Platz 5).

Was passiert mit der Westfalenliga-Rückrunde?

Für die Westfalenliga, aus der mittendrin eine Mannschaft quasi verschwindet, hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) eine einfache Regelung gefunden. Steigt eine Mannschaft im Winter in die DFB-Nachwuchsliga auf, werden alle ausgetragenen Partien dieser Mannschaft annulliert. Alle restlichen Mannschaften spielen die Rückrunde normal weiter.

Der Tabellenerste darf sich am Ende der Spielzeit 2024/25 "Westfalenmeister" nennen. Nochmal angemerkt sei hier, dass dieser Erfolg jedoch nicht zum Aufstieg führt. Erst nach der Hinrunde der Saison 2025/26 bekommt der Tabellenerste wieder die Chance, "im Konzert der Großen mitzuspielen".

So ist die Lage in der U19-Westfalenliga

Es wird ein Hauen und Stechen um Platz 1. Die beste Ausgangslage haben aktuell die Sportfreunde Siegen, der VfB Waltrop, sowie der Hombrucher SV, die nach sechs bzw. sieben von zwölf Partien noch ungeschlagen sind und das Rennen unter sich ausmachen dürften. Nach der "Herbstferien-Pause" geht es dann Schlag auf Schlag ab dem 3. November weiter.

So ist die Lage in der U17-Westfalenliga

Naturgemäß spielen in der U17-Westfalenliga die starken U16-Mannschaften der westfälischen Top-Vereine Borussia Dortmund, VfL Bochum und FC Schalke 04 immer eine gewichtige Rolle, die nicht aufstiegsberechtigt sind. So auch diese Saison! Es wird daher ein spannendes Rennen, ob eine U17 eines Amateurvereins überhaupt in den Top 3 der Hinrunde abschließen kann. Aktuell wären dies nur die Sportfreunde Siegen, die damit das Aufstiegsrecht als aktuell Drittplatzierter hätten. Aber Vereine wie der SV Rödinghausen, der SV Lippstadt 08 und der SC Verl schielen auch nach oben. Verl bestreitet an diesem Wochenende gleich zwei Partien. Heute Abend ist Siegen zu Gast, am Montagabend geht die Reise nach Rödinghausen. Regulär folgt der nächste Spieltag erst am 3. November.

So ist die Lage bei den letztjährigen U17- und U19-Westfalenmeistern

Der SC Preußen Münster stieg im vergangenen Jahr im U17- und U19-Bereich in die DFB-Nachwuchsliga auf. Im U19-Bereich verloren die Adlerträger zuletzt das "Sechs-Punkte-Spiel" bei Fortuna Düsseldorf deutlich mit 0:5 und brauchen im Rennen um die Liga A ein kleines Wunder. Beginnen könnte dies am Sonntag mit einem Überraschungssieg beim FC Schalke 04. Klappt dies nicht, geht es in der Rückrunde in der Liga B um den Klassenerhalt.

Die U17 des SC Preußen Münster hat es nicht einfacher, rangiert aktuell nur auf vorletzten Platz und kann sich quasi für die Liga B einspielen. Ein Sieg gegen Schlusslicht VfL Osnabrück wäre am morgigen Samstag ein gutes Mittel.