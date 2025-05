Diese Spieler haben beim MSV Duisburg keine Perspektive

Seitdem der Aufstieg in die 3. Liga perfekt ist, läuft beim MSV Duisburg die Kaderplanung auf Hochtouren. Vier Spieler soll bereits mitgeteilt worden sein, dass sie keine Perspektive in der kommenden Saison haben werden, und sich nach neuen Vereinen umschauen sollten.

Rechtsverteidiger Montag konnte in seinen 21 Einsätzen für die Zebras keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Innenverteidiger Uzelac kommt gar nur auf fünf Auftritte im MSV-Dress. Auch die beiden Angreifer standen zumeist am falschen Ende der Rotation. In neun Einsätzen kommt der oft von Verletzungen geplagte Hartwig auf keinen Scorerpunkt, Wegkamp verzeichnete in 19 Spielen deren vier. Bei einem passenden Angebot soll der MSV den angesprochenen Akteure keine Steine in den Weg legen.

Von Jesse Tugbenyo, Kilian Pagliuca und Dustin Wilms sollen die auslaufenden Verträge nicht verlängert werden, ihre Zeit bei den Zebras wäre mit dem Aufstieg also beendet. Bei Angreifer Malek Fakhro steht es noch in den Sternen, ob eine Verlängerung folgt. Der Vertrag des erfahrenen Regionalliga-Spielers läuft ebenfalls aus. Aktuell verfügt der MSV über einen Kader von 17 Spielern – ohne Montag, Uzelac, Hartwig und Wegkamp.