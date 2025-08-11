Diese Spieler feierten einen persönlichen Traumstart

In der Oberliga und Westfalenliga blieb dieser Erfolg Fehlanzeige. Dafür feierten fünf Akteure in der Landesliga, die durchaus mit ihren Mannschaften auch im Aufstiegskampf eine Rolle spielen könnten.

Den einzig lupenreinen Hattrick (drei Tore in Folge innerhalb einer Halbzeit) erzielte Westernkottens Marvin Schumacher.