 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Der letztjährige 25-fache Bezirksliga-Torschütze Yasin Acar traf für ASK Ahlen am 1. Landesliga-Spieltag dreifach.
Der letztjährige 25-fache Bezirksliga-Torschütze Yasin Acar traf für ASK Ahlen am 1. Landesliga-Spieltag dreifach. – Foto: Marc Kreisel

Diese Spieler feierten einen persönlichen Traumstart

14 Spieler erzielten am 1. Spieltag im überkreislichen Fußball einen Dreierpack.

Verlinkte Inhalte

LL Westfalen St. 2
LL Westfalen St. 3
LL Westfalen St. 4
BZL Westfalen St 2
BZL Westfalen St 3

In der Oberliga und Westfalenliga blieb dieser Erfolg Fehlanzeige. Dafür feierten fünf Akteure in der Landesliga, die durchaus mit ihren Mannschaften auch im Aufstiegskampf eine Rolle spielen könnten.

Den einzig lupenreinen Hattrick (drei Tore in Folge innerhalb einer Halbzeit) erzielte Westernkottens Marvin Schumacher.

Marvin Schumacher (SuS Bad Westernkotten)

Gestern, 15:30 Uhr
SC Drolshagen
SC DrolshagenSC Drolshagen
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten
0
6
Abpfiff

Dominik Urumis (Borussia Dröschede)

Gestern, 15:30 Uhr
Borussia Dröschede
Borussia DröschedeBorussia Dröschede
SuS Langscheid/Enkhausen
SuS Langscheid/EnkhausenSuS Langscheid/Enkhausen
5
1
Abpfiff

Koray Basar (SV Sodingen)

Sa., 09.08.2025, 13:00 Uhr
SV Sodingen
SV SodingenSV Sodingen
BV Herne-Süd
BV Herne-SüdBV Herne-Süd
4
2
Abpfiff

Enis Delija (Lüner SV)

Gestern, 15:00 Uhr
Lüner SV
Lüner SVLüner SV
Ibbenbürener SpVg
Ibbenbürener SpVgIbbenbürener SpVg
4
3
Abpfiff

Yasin Acar (ASK Ahlen)

Gestern, 15:00 Uhr
ASK Ahlen
ASK Ahlen ASK Ahlen
Borussia Münster
Borussia MünsterBorussia Münster
7
0

Jonas Telschow (Kirchhörder SC)

Gestern, 15:30 Uhr
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
VfL Schwerte
VfL SchwerteVfL Schwerte
4
0
Abpfiff

Domenico Restieri (VfB Westhofen)

Fr., 08.08.2025, 19:45 Uhr
VfB Westhofen
VfB WesthofenVfB Westhofen
FSV Gevelsberg
FSV GevelsbergFSV Gevelsberg
3
0
Abpfiff

Gianluca Marzullo (TuS SG Oestinghausen)

Gestern, 15:15 Uhr
Warendorfer SU
Warendorfer SUWarendorfer SU
TuS SG Oestinghausen
TuS SG OestinghausenTuS SG Oestinghausen
1
5
Abpfiff

Jona Deifuß (SG Massen)

Gestern, 18:00 Uhr
SG Massen
SG MassenSG Massen
SSV Mühlhausen
SSV MühlhausenSSV Mühlhausen
4
1
Abpfiff

Khalil Jeha (Suryoye Paderborn)

Gestern, 15:00 Uhr
Suryoye Paderborn
Suryoye PaderbornSuryoye Pad.
TuS Bad Driburg
TuS Bad DriburgBad Driburg
5
3
Abpfiff

Finn Jürgenmeier (SuS Westenholz)

Gestern, 15:00 Uhr
SuS Westenholz
SuS WestenholzSuS Westenholz
TBV Lemgo
TBV LemgoTBV Lemgo
3
2
Abpfiff

Matthias Halfmann (Delbrücker SC II)

Gestern, 13:15 Uhr
Delbrücker SC
Delbrücker SCDelbrücker SC II
TSV Horn
TSV HornTSV Horn
5
3

Florian Lotthammer (VfR Wellensiek)

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Wellensiek
VfR WellensiekWellensiek
TuS Leopoldshöhe
TuS LeopoldshöheLeopoldshöhe
7
0
Abpfiff

Michel Schuchert (RW Hünsborn)

Gestern, 15:00 Uhr
VSV Wenden
VSV WendenVSV Wenden
Rot-Weiß Hünsborn
Rot-Weiß HünsbornRW Hünsborn
1
3
Abpfiff

Aufrufe: 011.8.2025, 11:00 Uhr
redAutor