Diese Spieler feierten einen persönlichen Traumstart

In der Oberliga und Westfalenliga blieb dieser Erfolg Fehlanzeige. Dafür feierten fünf Akteure in der Landesliga, die durchaus mit ihren Mannschaften auch im Aufstiegskampf eine Rolle spielen könnten.
Den einzig lupenreinen Hattrick (drei Tore in Folge innerhalb einer Halbzeit) erzielte Westernkottens Marvin Schumacher.
Marvin Schumacher (SuS Bad Westernkotten)
Dominik Urumis (Borussia Dröschede)
Koray Basar (SV Sodingen)
Enis Delija (Lüner SV)
Yasin Acar (ASK Ahlen)
Jonas Telschow (Kirchhörder SC)
Domenico Restieri (VfB Westhofen)
Gianluca Marzullo (TuS SG Oestinghausen)
Jona Deifuß (SG Massen)
Khalil Jeha (Suryoye Paderborn)
Finn Jürgenmeier (SuS Westenholz)
Matthias Halfmann (Delbrücker SC II)
Florian Lotthammer (VfR Wellensiek)
Michel Schuchert (RW Hünsborn)