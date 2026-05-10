Diese Oberliga Niederrhein ist ein Geschenk Die Oberliga Niederrhein erlebt eine außergewöhnlich spannende Schlussphase: Ratingen 04/19, VfB 03 Hilden und KFC Uerdingen kämpfen um den Aufstieg, während im Keller selbst Teams bis Rang neun noch nicht vollständig durch sind. von André Nückel · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser

Frintrop und St. Tönis schreiben ebenfalls Geschichten. – Foto: Jens Terhardt

Man darf das in aller Sachlichkeit einmal festhalten: Diese Oberliga Niederrhein ist in dieser Saison ein Geschenk. Nicht, weil alles immer schön sortiert wäre, nicht, weil Favoriten zuverlässig liefern oder Kellerkinder brav verlieren. Sondern genau deshalb, weil Woche für Woche etwas passiert. Weil sich Gewissheiten auflösen, weil Serien kippen, weil ein vermeintlicher Aufstiegsfavorit plötzlich 1:6 untergeht und weil im Tabellenkeller selbst Mannschaften, die vor kurzem noch durchzuatmen schienen, wieder nervös nach unten schauen müssen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Der SV Biemenhorst ist am Sonntag zwar abgestiegen, doch diese Entscheidung hatte sich über Wochen angekündigt. Der Rest der Liga aber lebt mehr denn je - und das nach dem 31. Spieltag! Der 1. FC Kleve war gefühlt schon fast abgehängt, ist nach dem 3:1 gegen den FC Büderich aber wieder dran und könnte die Abstiegszone schon am nächsten Spieltag verlassen. Büderich, der 1. FC Monheim und vor allem der VfB Homberg müssen zittern, wobei auch der VfL Jüchen-Garzweiler längst nicht mehr sorglos sein kann. Jüchen steht nur noch auf Rang 13, weil die direkten Vergleiche im Dreier-Split gegen die Sportfreunde Baumberg und die DJK Adler Union Frintrop verloren gehen. So schnell kann sich eine eigentlich ordentliche Saison plötzlich bedrohlich anfühlen. Gleichzeitig haben andere Mannschaften große Schritte gemacht. Der SV Sonsbeck hat sich mit wichtigen Ergebnissen Luft verschafft, SV Blau-Weiß Dingden dürfte als Aufsteiger nach dem jüngsten Lauf endgültig durch sein. Trotzdem bleibt die nackte Tabelle spektakulär: Rechnerisch können sogar noch Teams bis Rang neun absteigen. Das ist keine künstlich aufgeblasene Spannung, sondern die Folge einer Liga, in der zwischen Mittelfeld und Abstiegszone nur wenige Punkte liegen.

Oben ist es nicht weniger verrückt Und als wäre der Keller nicht schon genug, hat auch der Aufstiegskampf seine eigene Dramaturgie. Der KFC Uerdingen fühlte sich nach seiner Gala bei Ratingen 04/19 für einen Moment wie der große Favorit an. Doch zwei Wochen später kam Schonnebeck. Beim 1:6 gegen die SpVg Schonnebeck wurde Uerdingen nicht nur gestoppt, sondern beinahe gedemütigt. Ausgerechnet in einer Phase, in der jeder Punkt zählt, kassiert der Traditionsverein eine Niederlage, die nicht nur in der Tabelle, sondern auch im Kopf Spuren hinterlassen kann. Ratingen dagegen hat nach der KFC-Pleite wieder geliefert, wichtige Punkte gesammelt und die Spitze verteidigt. Dahinter lässt der VfB 03 Hilden nicht locker. Hilden ist wieder Zweiter, liegt nur einen Punkt hinter Ratingen und darf mehr denn je träumen. Drei Spieltage vor dem Ende ist oben nichts entschieden: Ratingen hat 63 Punkte, Hilden 62, Uerdingen 59. Das ist kein komfortabler Zieleinlauf, das ist ein Titelrennen mit maximaler Fallhöhe.