Diese Konsequenzen hätte ein Drittliga-Abstieg für Fortuna Düsseldorf

Aktuell besitzt nur Sportvorstand Mislintat einen Drittliga-Vertrag, wie unsere Redaktion bereits berichtet hat. Die Arbeitspapiere von Jobst und Finanzvorstand Arnd Hovemann würden zum 30. Juni auslaufen, sollte Fortuna absteigen. Zumindest der Klubchef will in einem möglichen Drittliga-Szenario aber, anders als zunächst angenommen, nicht nur für eine Übergangsphase zur Verfügung stehen, sondern weiterhin vollumfänglich. „Ich bin hier noch nicht fertig und mir liegt dieser Verein sehr am Herzen. Ich glaube an das Fundament, das wir geschaffen haben, und stehe auch in der Dritten Liga bereit, um wieder anzugreifen – wenn der Verein das möchte“, hat er vor dem Dresden-Spiel gesagt. Nach Informationen unserer Redaktion sind entsprechende Gespräche zeitnah geplant.