Diese drei Spieler verlassen den KFC Uerdingen im Winter

Winterzeit ist Wechselzeit, auch beim KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein. Wie der Traditionsverein bekanntgibt, verlassen drei Akteure das Team von Julian Stöhr: Rafael Hester, Kingsley Marcinek und Batuhan Özden werden nicht mehr für Uerdingen auflaufen.

Torhüter Hester (zwei Ligaspiele) war im Sommer von der SpVg Erkenschwick in die Grotenburg gewechselt, verlor den Zweikampf gegen Stammkeeper Jonas Holzum aber nicht nur wegen einer Verletzung: "Hester kam an dem ehemaligen Sonsbecker nicht mehr vorbei, auch weil er aus verschiedenen Gründen nicht immer mittrainieren konnte", teilt der Klub mit. Wohin es den 32-Jährigen zieht wird, ist anders als bei den beiden anderen Abgängen nicht bekannt.

Marcinek (sieben Ligaspiele) kehrt nach Westfalen zurück. Der Rechtsverteidiger überzeugte in der Vorbereitung mit Torgefahr, konnte sich in der Folge aber nicht durchsetzen. Zum letzten Mal stand der "Fußball-Influencer" Anfang Oktober auf dem Platz, was sich beim SV Schermbeck natürlich ändern soll. Der ehemalige Regionalliga-Spieler schließt sich dem abstiegsbedrohten Oberligisten an.

Özden bleibt in der Oberliga

Auch bei Özden war eine größere Rolle vorstellbar, immerhin bleibt er der Oberliga erhalten. Der 23-Jährige kehrt zu Sportfreunde Baumberg zurück, mit denen er im ersten Ligaspiel 2026 direkt auf den KFC treffen wird. "Nach dem 0:4 gegen Homberg folgten nur noch drei Kurzeinsätze, der letzte beim 0:1 in Kleve am 28. November. Wie auch Marcinek verfolgte er die Serie von sieben ungeschlagenen Ligaspielen zwischen dem 4. Oktober und dem 15. November zumeist von draußen", ergänzt die Mitteilung des Vereins. Özden legte 2023/24 acht Tore und zwölf Vorlagen für Baumberg auf, ging dann in die Regionalliga zu Eintracht Hohkeppel (17 Spiele, ein Tor, eine Vorlage).