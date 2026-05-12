Diese Beecker verlängern, dieser Spieler wechselt zu Arminias U21 Der FC Wegberg-Beeck meldet weitere Personalien. Es gibt Verlängerungen, Abgänge und dazu zwei weitere Zugänge: Vom TuS Königsdorf kommt Oliver Ploch, von Teutonia Weiden Argjend Pacolli. von Mario Emonds · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Beim FC Wegberg-Beeck sind noch nicht alle Kaderfragen geklärt. – Foto: Michael Schnieders

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Erstmals in der Rückrunde stand Beecks Niklas Fensky beim 0:1 in Hennef nicht in der Startelf, sondern wurde nur eingewechselt. „Niklas wirkte zuletzt ein bisschen überspielt, da wollte ich ihm mal eine kleine Pause gönnen“, erläutert Coach Mark Zeh.

Dafür gehört der 23-Jährige aber auch in der nächsten Saison dem Beecker Kader an, hat nun verlängert. Von 2014 bis 2020 spielte der Sechser schon in der Beecker Jugend. Seine ersten Seniorenstationen waren die Regionalligisten Wuppertaler SV und SV Lippstadt, ehe er im Januar 2023 ins Waldstadion zurückkehrte. Ebenfalls verlängert hat Abwehrspieler Hendrik Höfels, der im Januar von Landesligist SV Helpenstein gekommen war. Zwei weitere Zugänge Dazu meldet der FC die beiden nächsten Zugänge. Von Ligarivale TuS Blau-Weiß Königsdorf kommt Abwehrspieler Oliver Ploch. Der 20-Jährige ist nach Rückkehrer Timo Agaltsev der zweite Neuzugang vom Mittelrheinliga-Kontrahenten. Ploch verbrachte seine Jugend bei Vereinen im Kölner Raum, davon rund fünf Jahre beim 1. FC Köln. Insgesamt blickt er auf 47 Spiele in der Mittelrheinliga und im Mittelrheinpokal zurück, in denen er fünf Treffer erzielte.

Ebenfalls von einem (Noch-)Ligarivalen kommt der andere Neue: Argjend Pacolli spielt noch für Teutonia Weiden. Der 24-Jährige ist Linksverteidiger, spielte in der Jugend unter anderem fünf Jahre für Roda Kerkrade, ehe er zu Germania Teveren wechselte. Im Dezember 2023 schloss er sich Weiden an. Dort stand der gebürtige Aachener und frühere U21-Nationalspieler des Kosovo in dieser Saison bislang 24 Mal in der Startelf, absolvierte bis auf eine Partie alle weiteren über die volle Distanz. Insgesamt stehen bislang 63 Einsätze in der Mittelrheinliga für ihn zu Buche. Dazu sind drei weitere Entscheidungen gefallen. So ist nun klar, dass die beiden Mittelfeldspieler Timo Braun und Hirotaka Sugiura Beeck im Sommer verlassen werden. Und ebenfalls klar ist nun, wohin es Stürmer David Arize zieht: Der 20-Jährige wechselt in die Oberliga Westfalen zur U21 Arminia Bielefelds.