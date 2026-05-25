Kann Peckeloh (in Schwarz-Weiß) Kinderhaus nochmal gefährlich werden? – Foto: Stefan Wietzorek
Diese Aufstiegsentscheidungen sind am 25. Mai gefallen!
Rhynern kann zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga aufsteigen
von red · Gestern, 08:45 Uhr · 0 Leser
FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Entscheidungen am Wochenende:
Der SV Westfalia Rhynern steigt in die Regionalliga auf,
- wenn Rhynern gegen die SG Finnentrop/Bamenohl gewinnt oder der ASC 09 Dortmund gegen die SpVgg Vreden nicht gewinnt
Die genau Lage der SG Wattenscheid 09 ist unklar, da das Urteil vom Schermbeck-Spiel noch nicht rechtskräftig ist. Nichtsdestotrotz könnte die SG in die Regionalliga aufsteigen,
- wenn Wattenscheid bei der SpVgg Erkenschwick gewinnt und der ASC 09 Dortmund bei der SpVgg Vreden nicht gewinnt
RHYNERN STEIGT AUF, WATTENSCHEID UNTER VORBEHALT!
Der SC Westfalia Kinderhaus steigt in die Oberliga auf,
- wenn Kinderhaus gegen den SC Peckeloh nicht verliert
KINDERHAUS STEIGT AUF!
Die SpVgg Horsthausen steigt in die Oberliga auf,
- wenn Horsthausen beim SV Vestia Disteln nicht verliert
- oder wenn der DSC Wanne-Eickel gegen die DJK TuS Hordel nicht gewinnt
Der SC Herford steigt in die Westfalenliga auf,
- wenn Herford beim 1. FC Nieheim gewinnt und der VfB Schloß Holte gegen den BV Bad Lippspringe verliert
Der SuS Bad Westernkotten steigt in die Westfalenliga auf,
- wenn Bad Westernkotten gegen den FC Lennestadt gewinnt und Germania Salchendorf beim SC Neheim nicht gewinnt
- wenn Bad Westernkotten ein Remis holt und Salchendorf verliert
WESTERNKOTTEN STEIGT AUF!
Der TuS Lipperreihe steigt in die Landesliga auf,
- wenn Lipperreihe bei SW Sende gewinnt und die Spvg Steinhagen gegen den VfB Fichte Bielefeld verliert
RW Hünsborn steigt in die Landesliga auf,
- Hünsborn gegen den SV Heggen gewinnt und die VSV Wenden beim SC LWL 05 verliert
Der TSV Raesfeld steigt in die Landesliga auf,
- wenn Raesfeld gegen Vorwärts Epe gewinnt und der SuS Stadtlohn bei SF Merfeld nicht gewinnt
- oder wenn Raesfeld ein Remis holt und Stadtlohn verliert und die TSG Dülmen gegen die DJK/VfL Billerbeck nicht gewinnt
Der SC Münster 08 steigt in die Landesliga auf, wenn
- wenn Münster 08 beim SC Greven 09 nicht verliert
MÜNSTER 08 STEIGT AUF!
Der SV Borussia Darup steigt in die Bezirksliga auf, wenn
- wenn Fortuna Seppenrade gegen die DJK SF Dülmen nicht gewinnt
DARUP STEIGT AUF!
Der SV Affeln steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Affeln gewinnt und die SG Herdringen/Müschede nicht gewinnt
- oder wenn Affeln ein Remis holt und Herdringen/Müschede verliert
Der SC Roland Beckum steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Beckum gewinnt und RW Vellern nicht gewinnt
BV Werther steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Werther gegen Verfolger SC Bielefeld gewinnt
SW Eppendorf steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Eppendorf gewinnt und Günnigfeld verliert
Der TuS Kachtenhausen steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Fortuna Schlangen nicht gewinnt
"Aufstiegsfinale" zwischen Eintracht Erle und Preußen Sutum. Erle reicht ein Remis, Sutum muss gewinnen. Der Vizemeister bekommt eine zweite Chance in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga.
SUTUM STEIGT AUF!
Der SV Löhne-Obernbeck steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Löhne-Obernbeck gewinnt und der TuS Bruchmühlen und der SV Enger-Westerenger nicht gewinnen
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den Löhne-Obernbeck gegen Bruchmühlen gewonnen hat. Am letzten Spieltag trifft Löhne-Obernbeck noch auf Enger-Westerenger.
SW Röllinghausen steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Röllinghausen gewinnt
- oder wenn die SG Suderwich nicht gewinnt
RÖLLINGHAUSEN STEIGT AUF!
Die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn W/W/W gewinnt und der FC Eiserfeld verliert
Hinweis: Beide haben die Aufstiegsrelegation als Vizemeister bereits sicher.
Der SV Westfalia Soest II steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Soest gewinnt
- oder wenn Soest ein Remis holt und Hovestadt nicht gewinnt
- oder wenn Hovestadt verliert