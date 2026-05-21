SG Wattenscheid 09 bekommt Schermbeck-Punkte am Grünen Tisch Sportgericht gibt SV Schermbeck Schuld am Spielabbruch von red · Heute, 22:39 Uhr · 0 Leser

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Es ist die große Wendung! Oberligist SG Wattenscheid 09 hatte in den vergangenen Tagen bereits kommuniziert, dass dem SV Schermbeck vorgeworfen wird, den Spielabbruch absichtlich verursacht zu haben. Immerhin lagen die abstiegsgefährdeten Gastgeber kurz vor Spielschluss 2:3 hinten und hatten die Partie schon so gut wie verloren. Die Wattenscheider Böllerwürfe seien den Schermbeckern gerade recht gekommen. Insbesondere SVS-Coach Engin Yavuzaslan wurde vorgeworfen, den Spielabbruch zusammen mit seinen Spielern provoziert zu haben. Nun lastet das Sportgericht tatsächlich dem SV Schermbeck den Spielabbruch an und wertet die Partie mit 2:0 für die SG Wattenscheid 09. Diese Information erreichte am Donnerstagabend die FuPa-Redaktion.

Die Lokapresse "WAZ" berichtet, dass Schermbeck zu einem Ordnungsgeld in Höhe von 5000 Euro für das Herbeiführen eines Spielabbruchs verurteilt wurde. Wattenscheid muss dagegen "nur" 1800 Euro Pyro-Strafe zahlen. Der Schermbecker Kingsley Marcinek wurde wegen des Verdachts der Falschaussage für vier Spiele gesperrt. Der Defensivmann hatte sich nach den Böllerwürfen im Krankenhaus behandeln lassen. Wattenscheids Sportvorstand Ertan Ilce sprach zuletzt von einem "oscarreifen Auftritt" von Marcinek, der offensichtlich beim Sportgericht seine Glaubwürdigkeit völlig verloren hat. Auch Schermbecks Eren Özat soll nun eingeräumt haben, er hätte wohl nach kurzer Pause weiterspielen können. Der SVS hat derzeit noch die Möglichkeit der Berufung.