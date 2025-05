Diese Amateurklubs standen bereits im DFB-Pokal-Achtelfinale Das Duell Klein gegen Groß erfreut sich alljährlich großer Beliebtheit. Doch nur selten reicht es für die Vereine aus den Ligen außerhalb des Profi-Fußballs für den den ganz großen Wurf. Das Erreichen des Achtelfinals gleicht somit bereits einer Sensation.

Wir werfen einen Blick in die Historie des höchsten deutschen Pokalwettbewerbs, in dessen Tradition das Duell Klein gegen Groß seit je her einen besonderen Anreiz bietet. Doch dass sich David gegen Goliath durchsetzt, genießt im Verlauf der Geschichte seit 1963 einen wachsenden Seltenheitswert.



Von den 60ern bis zum Beginn der 90er Jahre schafften es im Schnitt über 30 Prozent der Amateurklubs in die zweite Runde. Danach sank diese Quote bis unter 20 Prozent, wobei es nach der Jahrtausendwende und der Einführung der 3. Liga (2008/2009) wieder leicht bergauf ging.

Diese Amateurklubs standen bislang im Achtelfinale