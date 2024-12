Diefflen problemlos weiter

Der RPS-Oberligist FV Diefflen hat sich mit drei deutlichen Siegen beim Hallenturnier in Lebach für die Zwischenrunde am Sonntag qualifiziert. Zunächst gab es gegen den Bezirksligisten SV Ritterstrasse ein 8:0, dem ein 6:1 gegen den Verbandsligisten SG Wadrill/ Sitzrath folgte. Zum Vorrunden-Abschluss wurde noch Bezirksligist SC Falscheid 6:0 bezwungen. "Wir haben das als Training angesehen, aber wir wollten uns schon für den Sonntag qualifizieren. Wir wollen gleich punkten, aber die Masters-Teilnahme wird erst im Januar entschieden. Wesentlich wichtiger ist die Oberliga-Partie gegen den SC Idar-Oberstein am Samstag, da wollen wir gewinnen und einen direkten Abstiegskonkurrenten auf Distanz halemn. Fabian Poss und Nico Wiltz, die heute fehlten, werden wohl dabei sein", sagte FVD-Trainer Thomas Hofer nach dem dritten Vorrundensieg. Die Begegnung gegen den gerade aufgestiegenen SC Idar -Oberstein, der Punkte gegen den Abstieg noch dringender brauch, findet am Samstag ab 16 Uhr auf dem Kunstraseplatz Babelsberg im Dillinger Stadtteil (Friedhofsweg) statt.

Tu