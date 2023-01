Diefflen gewinnt auch zweiten Test FV Diefflen: Am Freitag 5:2-Sieg gegen Ballweiler-Wecklingen

Der FV Diefflen ist nach der Qualifikation zum saarländischen Hallenmasters am kommenden Sonntag (05. Februar) in der Saarbrücker Saarlandhalle auch im freien erfolgreich. Drei Tage nach dem 2:0-Sieg über den Saarlandligisten FV Schwalbach gewann das Team von Trainer Thomas Hofer am Freitag auch gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen mit 5:2 (3:1). Fabian Poß brachte die Hausherren nach einem Querpass von Lukas Feka in Führung, Nach dem Ausgleich konnte Poß nach einem Abwehrfehler der Schwalbacher das 2:1 erzielen. Er zeichnete sich auch für den Treffer zum Halbzeitstand verantwortlich. Den vierten Treffer erzielte Aaron Francus mit einem Linksschuss von der Strafraumkante. Den 5:1-Zwischenstand erzielte dann Jonas Teixeira da Costa, der normalerweise beim FVD im Tor steht. "Bei uns und auch beim Gast haben viele Kräfte gefehlt. Wir bereiten uns jetzt aufs Hallenmasters vor", sagte Hofer zum Verlauf der kommenden Woche. Zwischendurch wird aber auch noch mal im Freien geübt, am Mittwoch um 19 Uhr ist der FV Diefflen zu Gast beim Saarlandligisten SpVgg. Quierschied.