Der TSV Diedorf (von links: Julian Dreßler, Tobias Endress, Florian Sandner, und Dennis Sönnichsen) freute sich über vier Tore. – Foto: Andreas Lode

Diedorf siegt im Krimi gegen Welden Der Kreisligist gewinnt ein spektakuläres Spiel mit 4:3 +++ Auerbach-Streitheim geht im Heimspiel gegen Hammerschmiede mit 1:6 unter +++ Kissings neuer Trainer Berglmeir setzt gleich ein Ausrufezeichen +++ Im Spitzenspiel hat Langerringen gegen Zusmarshausen die Nase vorn

Der TSV Diedorf behielt in einem Krimi gegen den TSV Welden am Ende alle drei Zähler zuhause. Der SV Hammerschmiede stürmte mit drei Siegen innerhalb einer Woche an die Tabellenspitze. Auch beim Neuling SpVgg Auerbach-Streitheim gab es einen klaren Sieg. Dicht dran bleibt auch der Kissinger SC mit seinem Heimsieg über den ASV Hiltenfingen. Diese beiden Teams haben aber bereits ein Spiel mehr ausgetragen als die unmittelbaren Konkurrenten. Das Spitzenspiel zwischen der SpVgg Langerringen und dem TSV Zusmarshausen endete 3:1. Der FC Kleinaitingen und der SV Schwabegg gingen in ihren Auswärtsspielen leer aus.

Nach torlosen ersten 45 Minuten ging es im zweiten Durchgang richtig rund – und immer hin und her. Tobias Endres brachte die Hausherren 1:0 in Front (47.), Moritz Vermeulen egalisierte (50.). Dennis Sönnichsen schoss das 2:1 für Diedorf, Benjamin Hasse den erneuten Weldener Ausgleich (76.). Dann war es Florian Sandner, der die Heimelf wieder in Führung brachte (82.), ehe wiederum Haase für die Gäste erfolgreich war (86.). Für den Schlusspunkt, dem Diedorfer 4:3, musste letztlich ein Eigentor herhalten. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 80

Tore: 3:2 Florian Sandner (8. Foulelfmeter), 1:0 Tobias Endress (47.), 1:1 Moritz Vermeulen (50.), 2:1 Dennis Sönnichsen (58.), 2:2 Benjamin Haase (76.), 3:3 Benjamin Haase (86. Foulelfmeter), 4:3 Robin Schäfer (90. Eigentor)

Die Gäste gingen in der 33. Minute durch Luca Jaskolka in Führung, der nach einer präzisen Flanke von Lukas Drechsler den Ball ins Netz köpfte. Nach der Halbzeit glich Bastian Renner für Langerringen in der 50. Minute per Kopfball aus, nachdem David Breuer eine perfekte Flanke schlug. In der 64. Minute verwandelte Renner einen Elfmeter souverän und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Front. In der 75. Minute setzte Renner den Schlusspunkt, als er nach einer Vorlage von Yannick Keiß zum 3:1 einnetzte. Langerringen zeigte sich stark und belohnte sich mit drei Punkten.

Schiedsrichter: Peter Rascher (Alling) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Luca Jaskolka (33.), 1:1 Bastian Renner (50.), 2:1 Bastian Renner (64. Foulelfmeter), 3:1 Bastian Renner (75.)

Der Meringer Simon Stiegelmair erzielte in dieser Szene das zwischenzeitliche 3:0 gegen den FC Kleinaitingen. Der Schlussmann der Gäste, Simon Lauterer, war machtlos. – Foto: Christian Kolbert

In der 30. Minute eröffnete Simon Stiegelmair das Torfestival nach einer präzisen Vorlage von Noah Mölders. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Maximilian Kless in der 45. Minute auf 2:0, nachdem Lukas Weißenböck ihn mustergültig in Szene setzte. Nach dem Seitenwechsel zeigte Stiegelmair erneut seine Klasse und traf in der 61. Minute zum 3:0, unterstützt von Daniel Kapfer. Kleinaitingen kam in der 71. Minute durch Felix Idel, der von Walter Seckler bedient wurde, zum 3:1. Doch Mering ließ sich nicht beirren und stellte in der 81. Minute durch Lukas Weißenböck, nach Vorarbeit von Moritz Neumann, den 4:1-Endstand her.

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Simon Stiegelmair (30.), 2:0 Maximilian Kless (45.+1), 3:0 Simon Stiegelmair (61.), 3:1 Felix Idel (71.), 4:1 Lukas Weißenböck (81.)

In einem einseitigen Duell der Kreisliga Augsburg siegte der SV Hammerschmiede mit 6:1 gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim. Bernd Marcksteiner brachte die Gäste in der 24. Minute per Elfmeter in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Stefan Winterhalter auf 2:0, gefolgt von einem Treffer von Luca Gießer zum 3:0. Winterhalter schnürte seinen Doppelpack in der 38. Minute und stellte auf 4:0. Ansumana Sankareh gelang in der 61. Minute der Ehrentreffer für die Gastgeber, doch Gießer köpfte in der 63. Minute das 5:1. Fabian Frieser setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt zum 6:1. Zwei Zeitstrafen für Auerbach rundeten die Partie ab.

Schiedsrichter: Michael Greiner (Balzhausen) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Bernd Marcksteiner (24. Foulelfmeter), 0:2 Stefan Winterhalter (28.), 0:3 Luca Gießer (36.), 0:4 Stefan Winterhalter (38.), 1:4 Ansumana Sankareh (61.), 1:5 Luca Gießer (63.), 1:6 Fabian Frieser (81.)

„Wie es das Ergebnis aussagt, war es ein absolut verdienter Sieg.“ Dieses Fazit zog Merchings Trainer Günter Bayer nach dem 4:1 über Pfersee. „Die erste Halbzeit war es ein hervorragendes Spiel von uns, da hätten wir auch höher als 2:0 führen müssen.“ Maurice Bicho und Julian Schmid hatten die ersten beiden Treffer vorgelegt. Im zweiten Abschnitt leistete sich Merching eine Schwächephase von 15, 20 Minuten, die das 2:1 durch Maximilian Ebert zur Folge hatte. Weil Pfersee auch noch einen Lattentreffer verzeichnete, befürchtete Bayer Schlimmeres: „Da hätte es kippen können.“ Umso mehr war er angetan, wie die Hausherren die Schlussphase gestalteten, in der Johannes Röhrer und Mike Fleps alles klarmachten. Die Entscheidung des Schiedsrichters, in der Nachspielzeit Marko Markovic bei den Gästen mit Gelb-Rot auszuschließen, spielte für das Endergebnis keine Rolle mehr. (Eibl) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Linus Baumeister (Dinkelscherben) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Maurice Bicho (30.), 2:0 Julian Schmid (45.), 2:1 Maximilian Ebert (55.), 3:1 Johannes Röhrer (83.), 4:1 Mike Fleps (90.+6)

Gelb-Rot: Marko Markovic (94./TSV Pfersee)

In Kissing wurde die Position des Trainers in der vergangenen Woche neu besetzt. Als Nachfolger von Günter Seiler wurde am Donnerstag Franko Berglmeir in sein Amt als Spielertrainer eingeführt. Das könne durchaus eine Dauerlösung werden, wie Mario Borrelli als sportlicher Leiter nach dem hohen Sieg andeutete: „Wenn er so weitermacht...“ Die „kompakte Mannschaftsleistung“ war so recht nach den Vorstellungen von Borrelli, der eine deutliche Aufwärtsentwicklung feststellte und alle Akteure von der Nummer eins bis zur Nummer 18 lobte. Und Borrelli war außerdem wichtig: „Heute haben wir auch mal wieder Tore geschossen.“ In der Heimpartie gegen den ASV Hiltenfingen waren es gleich vier – fast so viele wie in den fünf Auftritten zuvor insgesamt. Marius Horak, Roman Große (zwei) und Alexander Ostenrieder beförderten den Ball in den Kasten der Gäste aus Hiltenfingen. (Eibl) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Matthias Köhler (Illdorf) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marius Horak (9.), 2:0 Roman Große (38.), 3:0 Roman Große (64.), 4:0 Alexander Ostenrieder (80.)

Auch Routinier Peter Ziegler konnte sich nicht gegen die Ottmarshauser Abwehr durchsetzen. – Foto: Hieronymus Schneider