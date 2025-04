Die zwei Wahrheiten der Regionalliga-Tabelle

Der KFC Uerdingen hat in der offiziellen Tabelle des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV) 27 Punkte, in der FuPa-Tabelle und bei anderen Portalen nur 24 Punkte. Das hat einen einfachen Grund: Es geht um den aberkannten 2:1-Erfolg beim Wuppertaler SV am 2. November 2024. Was war passiert? In der 81. Minute wechselte Trainer René Lewejohann seinen Verteidiger Joyce Tshitoku für Nazzareno Ciccarelli ein. Der 22-Jährige spielt regelmäßig für den KFC Uerdingen, besitzt natürlich auch eine offizielle Spielberechtigung, allerdings tauchte Tshitoku zunächst nicht im offiziellen Spieltagskader auf. Erst im Nachgang wurde der Spieler durch den Schiedsrichter ergänzt. Ein Regelverstoß, gegen den sich der Wuppertaler SV erfolgreich wehrte.

FuPa-Tabelle bildet Realität ab, WDFV muss Fristen abwarten