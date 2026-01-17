Tritt der GSV Moers in diesem Jahr noch einmal in der Landesliga auf? – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Wolken über dem GSV Moers verdichten sich Landesliga, Gruppe 2: Rund zwei Wochen vor Wiederauftakt in der Liga hat beim GSV Moers der gesamte Kader der ersten Mannschaft den Verein bereits verlassen. Eine Entscheidung über die Neuausrichtung steht laut Abteilungsleiter Daniel Ollmann jedoch noch nicht fest.

Mit dem in diesem Jahr verfrühten Wiederauftakt in der Liga sind die Teams am Niederrhein allseits schon früher als gewohnt in die Wintervorbereitung gestartet. Für ein Team ist das gewohnte Anschwitzen allerdings schlichtweg nicht möglich. Dem GSV Moers stehen nach aktuellem Stand (17. Januar) nämlich gar keine Spieler mehr zur Verfügung. Im Zuge eines sich ankündigen Neuanfangs verließ der gesamte Kader der ersten Mannschaft den Verein. Unter anderem fungierte dabei der 1. FC Lintfort als beliebtes Auffangbecken.

Entscheidung vielleicht erst zum Ende des Monats Ob sich der Verein vorzeitig aus dem Ligabetrieb zurückzieht, bleit jedoch weiter offen: "Im Hintergrund wird mit einigen Personen ehrenamtlich an einer Lösung gearbeitet. Wie diese aussieht, können wir aktuell immer noch nicht sagen", berichtet Abteilungsleiter Daniel Ollmann gegenüber FuPa Niederrhein. Ob und in welcher Form die Grafschafter sich noch einmal aufraffen, soll bald entschieden werden. Als interne Deadline nannte Ollmann hierbei die "KW5", die am Sonntag, den 1. Februar enden würde.