Die Wolken über dem GSV Moers verdichten sich

Mit dem in diesem Jahr verfrühten Wiederauftakt in der Liga sind die Teams am Niederrhein allseits schon früher als gewohnt in die Wintervorbereitung gestartet. Für ein Team ist das gewohnte Anschwitzen allerdings schlichtweg nicht möglich. Dem GSV Moers stehen nach aktuellem Stand (17. Januar) nämlich gar keine Spieler mehr zur Verfügung. Im Zuge eines sich ankündigen Neuanfangs verließ der gesamte Kader der ersten Mannschaft den Verein. Unter anderem fungierte dabei der 1. FC Lintfort als beliebtes Auffangbecken.
Ob sich der Verein vorzeitig aus dem Ligabetrieb zurückzieht, bleit jedoch weiter offen: "Im Hintergrund wird mit einigen Personen ehrenamtlich an einer Lösung gearbeitet. Wie diese aussieht, können wir aktuell immer noch nicht sagen", berichtet Abteilungsleiter Daniel Ollmann gegenüber FuPa Niederrhein.
Ob und in welcher Form die Grafschafter sich noch einmal aufraffen, soll bald entschieden werden. Als interne Deadline nannte Ollmann hierbei die "KW5", die am Sonntag, den 1. Februar enden würde.
Passenderweise würde der GSV auch am gleichen Tag gegen die Sportfreunde Niederwenigern ins neue Pflichtspieljahr starten. Nach aktuellem Kenntnisstand scheint es jedenfalls undenkbar, dass die Begegnung ordnungsgemäß über die Bühne geht, doch über die genauen Abläufe hinter den Kulissen hält sich Ollmann bedeckt.
Damit dürften die Fragezeichen rund um die Zukunft des GSV Moers auch in den kommenden Tagen bestehen bleiben. Immerhin scheint die zweite Mannschaft vom personellen Aderlass bislang unberührt. Ollmann zeigt sich diesbezüglich zuversichtlich: "Für zweite Mannschaften ist die Personalplanung nie ganz einfach, dennoch arbeitet hier das Trainer- und Betreuerteam immer am Kader, um bestmöglich aufgestellt zu sein.“ Für die Rückrunde gilt dort ausschließlich der Klassenerhalt, aktuell beträgt der Vorsprung auf die rote Zone einen Zähler.
Ob der GSV Moers in der Landesliga noch einmal handlungsfähig wird oder vor einer grundsätzlichen Entscheidung steht, dürfte sich spätestens Anfang Februar zeigen. Bis dahin bleibt die sportliche Zukunft der ersten Mannschaft offen.
