Die Transfers der Regionalliga West: das Update am 14. Juni

Borussia Mönchengladbach IITrainer:Zugänge:
Tristan Top-Rasmussen (Borussia Mönchengladbach), Sulo Ketola (Borussia Mönchengladbach), Taavi Koukkumäki (Borussia Mönchengladbach), Ibrahim Digberekou (KSC Lokeren (Leih -Ende)), Kerim Yüksel Karyagdi (Westfalia Rhynern)Abgänge:
Julian Korb (Karriereende), Yannik David Dasbach (Ziel unbekannt), Yassir Atty (Ziel unbekannt), Talha Catkaya (Ziel unbekannt), Len Wörsdörfer (Ziel unbekannt), Florian Dimmer (Ziel unbekannt), Joshua Uwakhonye (Ziel unbekannt), Juri Schüchter (Ziel unbekannt), Veit Stange (Ziel unbekannt), Veit Stange (VfB Stuttgart II), Len Wörsdörfer (1. FC Köln II), Oliver Kirch (DSC Arminia Bielefeld), Josiah Uwakhonye (Borussia Mönchengladbach), Divine Dillon Berko (Borussia Mönchengladbach), Jan Urbich (Eintracht Braunschweig)FC GüterslohTrainer:
Julian HesseZugänge:
Jannis Wagner (FC Gütersloh II), Kevin Hingerl (TSV Buchbach), Niklas Möllers (DSC Arminia Bielefeld II), Justin Lukas (DSC Arminia Bielefeld II)Abgänge:
Leo Weichert (Ziel unbekannt), Justus Henke (Ziel unbekannt), Jakob Korte (SC Preußen Münster), Luis Frieling (SV Rödinghausen), Henri Bollmann (SG Wattenscheid 09)FC Schalke 04 IITrainer:
Jakob FimpelZugänge:
Ben Weber (FC Schalke 04), Tim Pfeiffer (FC Schalke 04), Malik Tubic (FC Schalke 04), Claudio Bettoni-Katunda (FC Schalke 04), Felix Meyer (Alemannia Aachen), Joel Imasuen (SV Werder Bremen II), Louis Tober (SC Freiburg II)Abgänge:
Paul Pöpperl (Ziel unbekannt), In-gyom Jung (Ziel unbekannt), Jean-Paul Ndiaye (Ziel unbekannt), Raphael Ott (Viktoria Köln), Bojan Potnar (Ziel unbekannt), Gerrit Wegkamp (MSV Duisburg), Max Hauswirth (Heracles Almelo)SC Paderborn 07 IITrainer:
Thomas BertelsZugänge:
Jakob Kuntze (KSV Hessen Kassel), Travis de Jong (Leih-Ende), Henrik Koch (Westfalia Rhynern), Cihan Agirayak (Sc Paderborn U19), Ben Obertrifter (SC Paderborn U19), Tristan Zobel (FC Erzgebirge Aue), Paul Wollenberg (Sc Paderborn U19), Max Riedemann (Sc Paderborn U19)Abgänge:
Jens Balzukat (Ziel unbekannt), Medin Kojic (Ziel unbekannt), Kerem Yalcin (Ziel unbekannt), Lenn Spremberg (Ziel unbekannt), Lasse Eickel (SC Paderborn 07), Jens Balzukat (SG Wattenscheid 09), Michael Schwerhoff (SV 07 Elversberg), Florian Pruhs (SC Paderborn 07), Anton Bäuerle (Ziel unbekannt)RW OberhausenTrainer:
Sebastian GunkelZugänge:
Sergio Terranova (SC Rot-Weiß Oberhausen)Abgänge:
Eric Gueye (Viktoria Köln), Moritz Stoppelkamp (Karriereende), Tim Krohn (F.C. Hansa Rostock), Drew Murray (SC Freiburg II), Ilias El Amrani (Ziel unbekannt), Phil Sieben (Ziel unbekannt), Ayman Aourir (Ziel unbekannt), Illia Poliakov (SG Wattenscheid 09), Elias Demirarslan (SG Wattenscheid 09), Matona-Glody Ngyombo (Ziel unbekannt)SC WiedenbrückTrainer:
Dominik SammerZugänge:
Enes Saygili (SC Wiedenbrück), Furkan Yilmaz (SC Verl II), Leon Kayser (SC Preußen Münster II), Simeon Tsanev (Sc Paderborn U19), Tom Krüger (DSC Arminia Bielefeld II), Niklas Tuppeck (Hamburger SV II)Abgänge:
Konstantin Gerhardt (SC Verl), Joel Udelhoven (Ziel unbekannt), Joschka Kroll (VfL Osnabrück), Tom Wulf (Ziel unbekannt), Akbar Tchadjobo (Ziel unbekannt), Christian Stabenau (Ziel unbekannt), Fabio Riedl (Ziel unbekannt), Daniel Sanchez Ruiz Diaz (Ziel unbekannt), Vigo Wernet (Ziel unbekannt), Benjamin Friesen (1. FC Bocholt), Nikola Aracic (Ziel unbekannt), Moussa Doumbouya (FSV Schöningen), Sascha Mölders (SV Mering II), Mats Brune (Studiumsbedingt zu den Kentucky Wildcats (USA))SG Wattenscheid 09Trainer:
Przemek CzappZugänge:
Philip Buczkowski (SSVg Velbert), Abdulrahmann Muhammad Ali (SG Wattenscheid 09), Illia Poliakov (RW Oberhausen), Elias Demirarslan (RW Oberhausen), Maximilian Adamski (1. FC Bocholt), Jens Balzukat (SC Paderborn 07 II), Marlon Sadowski (Hombrucher SV 09/72), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Devin Dröge (DSC Wanne-Eickel), Tidiane Gueye (SC Preußen Münster II), Henri Bollmann (FC Gütersloh)Abgänge:
Jan Weindorf (SV Vestia Disteln), Deniz Duran (Concordia Wiemelhausen), Nils da Costa Pereira ( ASK Ahlen), Tarik Ould Seltana (DJK TuS Hordel), Ilias Anan (Ziel unbekannt), Jermaine Jann (Ziel unbekannt), Atakan Uzunbas (Ziel unbekannt), Nico Pulver (Ziel unbekannt), Laurenz Kegel (SV Schermbeck), Gian-Luca Rexhäuser (TuS Ennepetal), Serhat Kacmaz (Ziel unbekannt), Berkan Firat (Ziel unbekannt), Devin Dröge (SV Vestia Disteln), David Loheider (Ziel unbekannt), Quentin Weiß (Ziel unbekannt)Sportfreunde SiegenTrainer:
Boris SchommersZugänge:
Hassan El Chaabi (FC Gießen), Josue Santo (Wuppertaler SV), Lucas Cueto (Bonner SC), Konstantin Gerhardt (SC Verl)Abgänge:
Justin Ospelt (Ziel unbekannt), Fynn Schneider (Ziel unbekannt), André Dej (Ziel unbekannt), Georgios Mavroudis (Ziel unbekannt), Cagatay Kader (Ziel unbekannt), Jubes Ticha (Ziel unbekannt), Leonhard Von Schroetter (Ziel unbekannt), Paul-Philipp Besong (SSV Ulm 1846 Fußball), André Dej (Karriereende), Malik Hodroj (Borussia Dortmund II), Fynn Schneider (SG Finnentrop/Bamenohl), Jannik Krämer (VfB Wissen), Leonhard Von Schroetter (Chemnitzer FC), Jubes Ticha (BSV Kickers Emden)SV Bergisch Gladbach 09Trainer:
Kevin KruthZugänge:
Artem Belousov (1. FC Köln II), Daniel Spiegel (SpVg Porz 1919), Eliot Albert (SSV Merten), Tilman Demmer (SC Blau-Weiß 06 Köln)Abgänge:
Marlon Wilken (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Konstantin Weber (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Benjamin Ott (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Finnian Bohnert (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Linus Daus (FC Hennef 05), Azem Memeti (FC Hennef 05), Stefano Fragapane (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Jan Ecke (1. Spvg. Solingen Wald 03)SV RödinghausenTrainer:
Fabian LübbersZugänge:
Moritz Brasas (SV Rödinghausen), Max Kremer (VfL Sportfreunde Lotte), Fabian Lübbers (VfL Sportfreunde Lotte), Fabian Rüth (VfL Sportfreunde Lotte), Tim Schleinitz (FSV 63 Luckenwalde), Mikail Polat (VfB Lübeck), Cedric Euschen (1. FC Bocholt), Mika Lehnfeld (VfB Lübeck), Lasse Zumdieck (SV Meppen), Luis Frieling (FC Gütersloh), Timon Kramer (Hamburger SV II), Louis Hiepen (VfL Sportfreunde Lotte), Henri Weigelt (SV Eintracht Trier 05), Moritz Brasas (SV Rödinghausen II)Abgänge:
Lars Fleischer (Ziel unbekannt), Davis Asante (SSV Jahn Regensburg), Abdul Fesenmeyer (Ziel unbekannt), Hannes Kramp (Ziel unbekannt), Lennox Afolabi (Ziel unbekannt), Tim Corsten (Ziel unbekannt), Leon Tia (Ziel unbekannt), Aygün Yildirim (Ziel unbekannt), Benyas-Solomon Junge-Abiol (Ziel unbekannt), Julian Schwermann (Ziel unbekannt), Viktor Miftaraj (Ziel unbekannt), Simon Breuer (Ziel unbekannt), Dennis Gorka (Ziel unbekannt), Marco Hober (Ziel unbekannt), Maximilian Hippe (Vereinslose Spieler Niederrhein), Mattis Rohlfing (Ziel unbekannt), Matthis Harsman (Ziel unbekannt), Marco Hober (SC Peckeloh)Westfalia RhynernTrainer:
Marco StiepermannZugänge:
Safwane Errifai (SV Westfalia Rhynern), Jaron Emilian Habekost (SV Westfalia Rhynern), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Elias Boadi Opoku (ASC 09 Dortmund), Marco Stiepermann (Vereinslos (zuletzt ASC 09 Dortmund)), Justin Martin (Vereinslos (zuletzt ASC 09 Dortmund)), Simon Ole Schilling (Hombrucher SV 09/72)Abgänge:
Christopher Sander (Ziel unbekannt), Christopher Sander (Königsborner SV), Tobias Langner (Ziel unbekannt), Kerim Yüksel Karyagdi (Borussia Mönchengladbach II), Wladimir Wagner (Ziel unbekannt), Henrik Koch (SC Paderborn 07 II)VfB 03 HildenTrainer:
Philipp Schütz, Antonio MolinaZugänge:
Jens Born (TuS Mondorf 1920), Egzon-Baijram Zendeli (FC Kosova Düsseldorf), Arton Tolaj (Holzheimer SG), Georgios Touloupis (Ratingen 04/19)Abgänge:
Roman Wakily (SG Unterrath), Fabio Bachmann (TSV Solingen), Fabian zur Linden (Karriereende), Luis Ortmann (DJK Gnadental), Dominick Wasilewski (Ziel unbekannt), Luke Kawabe (Ziel unbekannt)VfL Bochum IITrainer:
Heiko ButscherZugänge:
Ole van Eck (VfL Bochum), Noel Intven (VfL Bochum), Janek Herzberg (VfL Bochum), Samuel Weber (VfL Bochum), Gustav Schjøtt (VfL Bochum), Jaden Kibbe (VfL Bochum)Abgänge:
Niklas Jahn (Viktoria Köln), Louis Köster (Holstein Kiel), Luis Hartwig (MSV Duisburg), Semin Kojic (Ziel unbekannt), Benjamin Dreca (FC Rot-Weiß Erfurt), Jeremias Heufken (Ziel unbekannt), Jean-Philippe Njike-Nana (Ziel unbekannt), Keanu Kerbsties (Ziel unbekannt), Jaden Korzynietz (Ziel unbekannt), Jamil Najjar (Ziel unbekannt), Jeremias Heufken (SSVg Velbert), Semin Kojic (BSV Kickers Emden), Jamil Najjar (BSV Kickers Emden)VfL Sportfreunde LotteTrainer:
Nadir SönmezZugänge:
Ruwen Albrecht (1. FC Germania Egestorf-Langreder)Abgänge:
Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Leon Demaj (VfB Oldenburg), Max Kremer (SV Rödinghausen), Fabian Lübbers (SV Rödinghausen), Fabian Rüth (SV Rödinghausen), Kamer Krasniqi (SSV Jeddeloh), Louis Hiepen (SV Rödinghausen), Luca Böggemann (VfL Osnabrück), Shkrep Stublla (Ziel unbekannt), Jonas Kehl (FC Erzgebirge Aue), Tobias Tschernik (SC Verl), Isaak Nwachukwu (SC Verl II)
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