 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Die Transfers der 3. Liga: das Update am 15. Juni

Transfers der 3. Liga: die Zugänge und Abgänge der Klubs in der Übersicht - zum 15. Juni 2026.

von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Fortuna Düsseldorf bastelt am Kader.
Fortuna Düsseldorf bastelt am Kader. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

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3. Liga
F. Düsseld.
SC Preußen Münster
SSV Jahn
Ingolstadt

Das Update zur Transferliste der 3. Liga mit allen Zugängen und Abgängen der Klubs zum 15. Juni 2026 - klickt euch durch!

3. Liga: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Saarbrücken
Trainer: Argirios Giannikis
Zugänge: Kelsey Owusu (Rot-Weiss Essen), Matteo Bignetti (Sturm Graz), Benjamin Lade (TSG 1899 Hoffenheim II), Abdenego Nankishi (VfB Stuttgart II)
Abgänge: Joel Bichsel (FC Lugano), Manuel Zeitz (Karriereende), Tim Civeja (Karlsruher SC)

Alemannia Aachen
Trainer: Mersad Selimbegovic
Zugänge: Daniel Starodid (Eintracht Frankfurt II), Stefan Bajic (RC Straßburg), Louis Köster (Holstein Kiel)
Abgänge: Felix Meyer (FC Schalke 04 II), Niklas Castelle (Viktoria Köln), Gianluca Gaudino (VfR Aalen)

F.C. Hansa Rostock
Trainer: Daniel Brinkmann
Zugänge: Tim Krohn (RW Oberhausen), Yannic Stein (1. FC Union Berlin), Luca Unbehaun (FC Emmen), Bernie Lennemann (1. FC Köln II)
Abgänge: Christian Kinsombi (FC Energie Cottbus), Felix Ruschke (FC Blau-Weiß Linz)

FC Ingolstadt 04
Trainer: Sabrina Wittmann
Zugänge: keine
Abgänge: Marcel Costly (1. FC Heidenheim), Max Besuschkow (MSV Duisburg)

Viktoria Köln
Trainer: Marian Wilhelm
Zugänge: Eric Gueye (RW Oberhausen), Niklas Jahn (VfL Bochum II), Raphael Ott (FC Schalke 04 II), Niklas Castelle (Alemannia Aachen), Jason Amann (FSV Mainz 05 II)
Abgänge: David Richter (Chemnitzer FC), Lars Dietz (Patro Eisden Maasmechelen)

FC Würzburger Kickers
Trainer: Michael Schiele
Zugänge: keine
Abgänge: Peter Kurzweg (FC Würzburger Kickers II), Marius Uhl (SG Sonnenhof Großaspach), Cherif Cissé (Eintracht Frankfurt II)

Fortuna Düsseldorf
Trainer: Alexander Ende
Zugänge: Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf II), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf II), Jomaine Consbruch (SpVgg Greuther Fürth), Jorrit Hendrix (SC Preußen Münster)
Abgänge: Marin Ljubičić (1. FC Union Berlin), Satoshi Tanaka (FC Schalke 04)

MSV Duisburg
Trainer: Dietmar Hirsch
Zugänge: Jannik Zahmel (TuS Blau-Weiß Lohne), Luis Hartwig (VfL Bochum II), Gerrit Wegkamp (FC Schalke 04 II), Max Besuschkow (FC Ingolstadt 04)
Abgänge: Leon Müller (SSV Ulm 1846 Fußball), Dominik Becker (unbekannt), Florian Egerer (unbekannt), Steffen Meuer (unbekannt), Mert Göckan (unbekannt)

Rot-Weiss Essen
Trainer: Uwe Koschinat
Zugänge: Janne Sietan (SV Waldhof Mannheim), Luca Bazzoli (SSV Ulm 1846 Fußball)
Abgänge: Kelsey Owusu (1. FC Saarbrücken), Torben Müsel (1. FC Magdeburg), Klaus Gjasula (TSG 1899 Hoffenheim II)

SC Fortuna Köln
Trainer: Matthias Mink
Zugänge: David Savic (Fortuna Düsseldorf II)
Abgänge: Kian Hekmat (1. FC Köln II)

SC Preußen Münster
Trainer: Thomas Wörle
Zugänge: Jakob Korte (FC Gütersloh), Leon Tasov (SV Meppen), Thomas Wörle (Aus der Pause), Mika Harald Stuhlmacher (SV Meppen), Paul Ervens (SC Preußen Münster II), Niklas Varelmann (SC Preußen Münster II), Lucas Zeller (1. FC Schweinfurt 05), Ryan Johansson (SV Wehen Wiesbaden)
Abgänge: Alois Schwartz (Vereinslos), Marvin Benjamins (BSV Kickers Emden), Jorrit Hendrix (Fortuna Düsseldorf)

SC Verl
Trainer:
Zugänge: Emmanuel Bamba (SC Verl II), Mika Clausen (FC Erzgebirge Aue), Tim Hoffmann (Hertha BSC), Konstantin Gerhardt (SC Wiedenbrück), Felix Vogler (1. FC Magdeburg II), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV), Amin Farouk (FSV Frankfurt), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV II)
Abgänge: Marlon Zacharias (Victoria Clarholz), Fynn Otto (1. FC Nürnberg), Berkan Taz (VfL Bochum), Oualid Mhamdi (1. FC Heidenheim), Konstantin Gerhardt (Sportfreunde Siegen)

SG Sonnenhof Großaspach
Trainer: Pascal Reinhardt
Zugänge: Mark Gashi (TSG Backnang), Marius Uhl (FC Würzburger Kickers), Noah Santiago Lorch (VfB Eppingen)
Abgänge: Michael Kleinschrodt (VfR Aalen), Luka Janes (Ziel unbekannt), Alexander Michalik (Ziel unbekannt), Mert Tasdelen (SV Sandhausen), Mike Huras (Ziel unbekannt), Valentyn Podolsky (Ziel unbekannt)

SSV Jahn Regensburg
Trainer: Sascha Hildmann
Zugänge: Nassim Boujellab (TSV Havelse), David Philipp (TSV 1860 München), Davis Asante (SV Rödinghausen), Erik Majetschak (FC Erzgebirge Aue)
Abgänge: Noel Eichinger (Karlsruher SC), Christian Kühlwetter (Ziel unbekannt), Fabian Ziegler (SV Fortuna Regensburg), Andreas Geipl (Chemnitzer FC), Felix Gebhardt (FC Lugano)

SV Meppen
Trainer: Lucas Beniermann
Zugänge: Kasra Ghawilu (SSV Jeddeloh), Ols Backhaus (FC St. Pauli II), Luca Prasse (FSV Zwickau)
Abgänge: Jonathan Wensing (VfL Osnabrück), Daniel Haritonov (1. FC Phönix Lübeck), Leon Tasov (SC Preußen Münster), Mika Harald Stuhlmacher (Ziel unbekannt), Lasse Zumdieck (Ziel unbekannt), Amin Muja (Ziel unbekannt), Mika Harald Stuhlmacher (SC Preußen Münster), Lasse Zumdieck (SV Rödinghausen), Julian Ulbricht (SV Waldhof Mannheim), Amin Muja (SV Atlas Delmenhorst)

SV Waldhof Mannheim
Trainer:
Zugänge: Jid Okeke (Stockport County), Noah Sarenren Bazee (DSC Arminia Bielefeld), Yusuf Wardak (VfB Lübeck), Kian Ramadani (1. FC Kaiserslautern), Julian Ulbricht (SV Meppen), Arlind Rexhepi (TSV Havelse)
Abgänge: Sanoussy Ba (Eintracht Braunschweig), Janne Sietan (Rot-Weiss Essen), Luc Holtz (FC Metz)

SV Wehen Wiesbaden
Trainer: Daniel Scherning
Zugänge: Max Brandt (SSV Ulm 1846 Fußball)
Abgänge: Ryan Johansson (SC Preußen Münster), Len Anders (TSV Bleidenstadt), Fatih Kaya (Samsunspor)

TSG 1899 Hoffenheim II
Trainer: Stefan Kleineheismann
Zugänge: Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf), Konstantin Aleksa (Austria Wien), Klaus Gjasula (Rot-Weiss Essen)
Abgänge: Yannick Onohiol (1. FC Kaiserslautern), Luka Djuric (SC Paderborn 07), Benjamin Lade (1. FC Saarbrücken)

TSV Havelse
Trainer: Samir Ferchichi
Zugänge: Luis Podolski (KSV Hessen Kassel), Fyn Luca Ebeling (TuS Bersenbrück), Jonas Lübke (1. FC Germania Egestorf-Langreder)
Abgänge: Yannik Jaeschke (SV Vorwärts Hülsen), Nassim Boujellab (SSV Jahn Regensburg), Dennis Duah (SG Dynamo Dresden), Arlind Rexhepi (SV Waldhof Mannheim), Johann Berger (Ziel unbekannt)

VfB Stuttgart II
Trainer: Nico Willig
Zugänge: Veit Stange (Borussia Mönchengladbach II), Oliver Rölke (Hertha BSC II)
Abgänge: Mansour Ouro-Tagba (1. FC Köln II), Abdenego Nankishi (1. FC Saarbrücken), Leny Meyer (FC Famalicao)

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