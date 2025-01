Die Testspielübersicht der Landesliga Weser-Ems!

Am 02.03 starten die ersten Landesligisten wieder mit Ligaspielen. Bis dahin stehen für die Teams der Landesliga Weser-Ems einige, teilweise hochkarätige Testspiele an. Wir geben einen kleinen Überblick über den Winterfahrplan der Landesligisten:

SV Bevern: 31.01 vs. TuS Lutten; 08.02 vs. SV Falke Steinfeld; 15.02 vs. TSV Wetschen; 22.02 vs. VfL Oythe; 01.03 vs. BW Hollage

SV Holthausen Biene: 30.01 vs. Ibbenbürener Spvg; 01.02 vs. SF Schwefingen; 08.02 vs. SV Borussia Emsdetten; 14.02 vs. SV Concordia Emsbüren; 19.02 vs. SV Olympia Laxten; 22.02 vs. VfL Herzlake; 23.02 vs. SV Erika-Altenberge; 01.03 vs. SC Altenrheine

SV Vorwärts Nordhorn: 01.02 vs. SV Burgsteinfurt; 08.02 vs. FC Epe; 15.02 vs. SV Union Lohne; 22.02 vs. SV Eintracht Nordhorn

SV GW Mühlen: 01.02 vs. SV Falke Steinfeld; 09.02 vs. Viktoria 08 Georgsmarienhütte; 15.02 vs. GW Brockdorf; 02.03 vs. SV Altenoythe

SC BW Papenburg: 01.02 vs. VfL Edewecht; 05.02 vs. SV Surwold; 08.02 vs. SV Atlas Delmenhorst; 15.02 vs. TuS Esens; 18.02 vs. GVO Oldenburg; 22.02 vs. Hansa Friesoythe; 01.03 vs. FC Schüttorf 09

SC Melle 03: 01.02 vs. TSV Riemsloh; 15.02 vs. VfR Voxtrup; 19.02 vs. SV Bad Rothenfelde; 22.02 vs. BW Hollage; 28.02 vs. SV Rödinghausen II

FC Schüttorf 09: 01.02 vs. SV Meppen II; 09.02 vs. SuS Neuenkirchen; 22.02 vs. SV Union Lohne; 01.03 vs. SC BW Papenburg

BV Garrel: 02.02 vs. BW Lohne; 09.02 vs. Medya Oldenburg; 15.02 vs. SV Höltinghausen; 26.02 vs. BW Lohne II

TV Dinklage: 05.02 vs. BW Lohne II; 09.02 vs. Turabdin Delmenhorst; 15.02 vs. RW Damme; 22.02 vs. SV Höltinghausen; 25.02 vs. VfL Oythe

GW Firrel: 31.01 vs. BSV Kickers Emden; 15.02 vs. SV Borssum; 25.02 vs. SV Concordia Ihrhove; 01.03 vs. TuS Strudden

SFN Vechta: 25.01 vs. RW Damme; 01.02 vs. TuS Dielingen; 15.02 vs. SC Twistringen; 22.02 vs. GW Brockdorf; 25.02 vs. TuS Emstekerfeld; 01.03 vs. TuS Eintracht Rulle

SSC Dodesheide: 28.01 vs. TuS Bersenbrück; 02.02 vs. Ibbenbürener Spvg; 08.02 vs. RW Damme; 15.02 vs. VfL Oythe; 23.02 vs. TSV Wallenhorst; 01.03 vs. SV Quitt Ankum

Vfl WIldeshausen: 26.01 vs. JFV Bremen U19; 01.02 vs. VfL Stenum; 08.02 vs. SV Brake; 21.02 vs. VfL Oldenburg II; 28.02 vs. 1. FC Ohmstede

SV Viktoria Gesmold: 01.02 vs. SV Höltinghausen; 08.02 vs. TSV Venne; 15.02 vs. SV Bad Rothenfelde; 22.02 vs. TuS Berge; 01.03 vs. Hagener SV

SV Bad Bentheim: 24.01 vs. Vorwärts Epe; 30.01 vs. ASC Schöppingen; 05.02 vs. SV Eintracht Nordhorn; 09.02 vs. SV Mesum; 15.02 vs. Alemannia Salzbergen; 22.02 vs. ASV Altenlingen; 02.03 vs. SV Olympia Laxten

VfL Germania Leer: 09.02 vs. SV Großefehn; 12.02 vs. TuS Hinte; 15.02 vs. FC Norden; 19.02 vs. Hansa Friesoythe; 23.02 vs. SpVg Aurich