Die Testspiele vom Sonntag Die Ergebnisse und Stenos der Vorbereitungsspiele

SG FC Feuerbach / SV Heslach – TV Cannstatt 3:1

Tore: 1:0 Marco Prencipe (5.), 2:0 Tarik Hadzibulic (48.), 3:0 Tarik Hadzibulic (54.).

SV Allmersbach II – TSV Schlechtbach II 5:1

Tore: Schützen nicht bekannt.



TSV Harthausen – SpVgg Stetten/Filder 5:1

Tore: Schützen nicht bekannt.

TV Stetten – FSV Weiler zum Stein 3:3

Tore: Schützen nicht bekannt.



TSV Lippoldsweiler – 1. FC Hohenacker II 3:2

Tore: Schützen nicht bekannt.



SV Steinbach II – TSV Schlechtbach 1:6

Tore: 0:1 Luis Bauer (4.), 0:2 Pascal Frenz (24.), 0:3 Pascal Frenz (27.), 0:4 Raphael Dimitroff (35.), 0:5 Luis Bauer (48.), 0:6 Luis Bauer (55.).



FC Viktoria Backnang – FC Winnenden 2:5

Tore: Schützen nicht bekannt.



TSV Mühlhausen/Stuttgart – SG TSV 1940 / SKG Max-Eyth 6:3

Tore: 1:2 Arber Bylykbashi (15.), 2:2 Fabian Rück (45.+1), 3:3 Kevin Krewenka (52.), 4:3 Kevin Krewenka (60.), 5:3 Marcel Fidler (66.), 6:3 Mesut Acar (83.).



1. SV Fasanenhof – SSV Zuffenhausen 4:3

Tore: Schützen nicht bekannt.



SV Hoffeld III – TSV Steinenbronn II 5:4

Tore: 1:1 Giovanni Amenta (51.), 3:2 Nikola Doric (72.), 4:3 Philipp Rist (87.), 4:4 Nikola Doric (89.).



SG DJK LB / Schlößlesf. III – SV Spiegelberg 6:1

Tore: Schützen nicht bekannt.



SV Hellas Bietigheim – SGM Sachsenheim II 1:0

Tore: Schützen nicht bekannt.



VfR Großbottwar II – GSV Hemmingen 0:5

Tore: Schützen nicht bekannt.



TSV Heimerdingen 1910 II – FV Tiefenbronn 8:1

Tore: 1:0 Alexander Leitz (9.), 2:0 Alexander Leitz (22.), 5:0 Christian Schmid (53.), 5:1 Luis Mendes (69.), 6:1 Maurice Maier (78.), 7:1 Hakan Karaca (84.).



TV Möglingen II – FV Markgröningen 2:4

Tore: Schützen nicht bekannt.



TG Böckingen – Sportfreunde Untergriesheim 2:1

Tore: Schützen nicht bekannt.



SC Amorbach – FSV Schwaigern II 2:2

Tore: Schützen nicht bekannt.

TV Aldingen – NK Croatia Bietigheim 1:3

Tore: Schützen nicht bekannt.

SV 03 Tübingen – SSV Reutlingen 1:3

Tore: 0:1 Furkan Özüdogru (8.), 1:1 Felix Müller (52. Foulelfmeter), 1:2 Riccardo Gorgoglione (58.), 1:3 Jovan Djermanovic (86.).

SpVgg Gröningen-Satteldorf – SGM VfR Altenmünster/ESV Crailsheim 5:2

Tore: 1:0 Timo Müller (33.), 1:1 David Paulo (38. Foulelfmeter), 2:1 Henrik Herbst (49.), 3:1 Baris Yerlikaya (54.), 4:1 Robin Belesnai (60.), 4:2 Enes Arslan (72.), 5:2 Fabian Schmieg (87.)

Besondere Vorkommnisse: Jonas Dietscher (SpVgg Gröningen-Satteldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (75.). .



Spvgg Rommelshausen – SSV Steinach-Reichenbach 1:7

Tore: 0:1 Levin Bareis (13.), 0:2 Dominic Forstner (17.), 1:2 Denis Dejanovic (23.), 1:3 Levin Bareis (24.), 1:4 Tim Draeger (41.), 1:5 Marian Bretzler (63.), 1:6 Timo Maier (64.), 1:7 Timo Maier (88.).

TSV 1899 Benningen – SG Oppenweiler-Strümpfelbach 8:3

Tore: Schützen nicht bekannt.

TSV Weilimdorf – TSV Deizisau 5:1

Tore: Schützen nicht bekannt.



SC Korb – VfR Birkmannsweiler 5:1

Tore: Schützen nicht bekannt.



TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – Croatia Stuttgart 3:3

Tore: Schützen nicht bekannt.

1. FC Hohenacker – SGM ABV Stuttgart / TSV 07 Stuttgart 6:1

Tore: Schützen nicht bekannt.

TSV Neustadt – SV Pattonville II 0:2

Tore: Schützen nicht bekannt .



PSV Stuttgart – TSV Sechselberg 1:1

Tore: Schützen nicht bekannt.



SportKultur Stuttgart – SV Mettingen 1:2

Tore: Schützen nicht bekannt.



SKV Palästina Al Q`uds Stuttgart – TSV Strümpfelbach 5:2

Tore: Schützen nicht bekannt.



TSV Merklingen III – FV Ingersheim II 1:1

Tore: 1:1 Mateusz Niewrzoll (21. Foulelfmeter).



SG Hohenhaslach / Freudental – Sportfreunde Neckarwestheim 1:6

Tore: 1:0 Philipp Sturm (12.), 1:6 Jonas Neuffer (73.), 2:0 Philipp Sturm (15.), 3:0 Philipp Sturm (16.), 4:0 Kubilay Dedeli (19.), 5:0 Dilanda Makiese (23.), 6:0 Kubilay Dedeli (55.).



SKV Eglosheim – TuS Freiberg 3:1

Tore: Schützen nicht bekannt.



SGM Höchstberg/Tiefenbach – FC Phönix Neckarzimmern 4:0

Tore: 1:0 Marc Wieland (13.), 2:0 Dennis Knapp (21.), 3:0 Simon Schropp (66.), 4:0 Tim Schädler (87.).



TSG Heilbronn – TSV Ittlingen 1:1

Tore: Schützen nicht bekannt.

TSV Rudersberg – SG Untertürkheim 5:0

Tore: 1:0 Marko Janzekovic (49.), 2:0 Tobias Schock (63.), 3:0 Daniele Raccuglia (66.), 4:0 Fabian Keinath (74.), 5:0 Daniele Raccuglia (90.).

TSV Pfedelbach II – TSV Talheim 1895 II 4:1

Tore: 1:0 Moritz Tschöke (9. Eigentor), 1:1 Pascal Bachmann (61.), 2:1 Raphael Kübler (68.), 3:1 Ben Federolf (75.), 4:1 Ben Federolf (84.).

SV Fellbach – SV Kaisersbach 7:3

Tore: 1:0 Riccardo Scarcelli (10.), 2:0 Riccardo Scarcelli (18.), 2:1 Philipp Kees (19.), 3:1 Fabijan Domic (32.), 3:2 Tim Schneidereit (35.), 4:2 Riccardo Scarcelli (37.), 4:3 Philipp Kees (41.), 5:3 Samuel Wehaus (78.), 6:3 Samuel Wehaus (82.), 7:3 Samuel Wehaus (87.)

Besondere Vorkommnisse: Leon Braun (SV Fellbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Walter Timo Duschek (39.).

TSV Leinfelden – TSV Wolfschlugen 2:6

Tore: Schützen nicht bekannt.

FV Löchgau – TSV Münchingen 4:2

Tore: Schützen nicht bekannt.

SC Urbach – SG Schorndorf 2:2

Tore: 1:0 Christoph Veil (29.), 1:1 Matthias Morys (45.), 1:2 Marvin Zimmermann (61.), 2:2 Alexander Weik (70.).



TSV Oberbrüden – SV Steinbach 4:2

Tore: Schützen nicht bekannt.

SV Schluchtern – SV Treschklingen 2:1

Tore: 0:1 Mert Öz (37.), 1:1 Kevin Haas (51.), 2:1 Sebastian Kappes (59.).

SV Grün-Weiss Sommerrain – TSV Schmiden 0:3

Tore: 0:1 Abdul Karim Sow (28.), 0:2 Niklas Stecher (66. Handelfmeter), 0:3 Abdul Karim Sow (77.).

TSV Sielmingen 1898 – TSV Bernhausen II 3:0

Tore: 1:0 Timo Kaupa (14.), 2:0 Michael Schorer (17.), 3:0 Ioannis Lamnatos (42.).



FC Gerlingen II – TSV Jahn Büsnau II 7:1

Tore: Schützen nicht bekannt.



FSV Waldebene – Sportvg Feuerbach II 0:2

Tore: 0:1 Marc Maurer (37.), 0:2 Leonidas Maragos (43.).



TB Ruit – SV Sillenbuch 0:1

Tore: Schützen nicht bekannt.



AC Italia Markgröningen – GSV Höpfigheim II 4:0

Tore: Schützen nicht bekannt.



FSV Oßweil – MK Makedonija Stuttgart 1:2

Tore: Schützen nicht bekannt.



SG Beilstein / SC Abstatt / SC Ilsfeld II – TSV Willsbach 1:11

Tore: Schützen nicht bekannt.



Spvgg Oedheim – SC Fortuna Oberschefflenz 4:6

Tore: Schützen nicht bekannt.

Anagennisis Schorndorf – TSV Heubach 3:3

Tore: Schützen nicht bekannt.



TSV Neckarau – SV Hegnach 0:1

Tore: Schützen nicht bekannt.

TSV Ilshofen II – VfL Mainhardt 1:4

Tore: 0:1 Vincent Latiano (12.), 1:2 Vincent Latiano (38.), 1:3 Jonas Wohlschläger (62.), 1:4 Fabian Wohlschläger (71.).

TSV Schwaikheim – Spvgg 1897 Cannstatt 2:2

Tore: Schützen nicht bekannt.

SV Rot 1945 – SV HNK Slaven Möhringen 3:0

Tore: 1:0 Diar Shammak (10.), 2:0 Arthur Czechowski (30.), 3:0 Felix Schadenberger (85.).

VfB Stuttgart – TGV Dürrenzimmern 13:0

Tore: Schützen nicht bekannt.

SV Hertmannsweiler II – FSV Weiler zum Stein II 5:0

Tore: Schützen nicht bekannt.

SKV Palästina Al Q`uds Stuttgart II – OFK Beograd Stuttgart 2:1

Tore: Schützen nicht bekannt.



Türk Gücü Möglingen – VfB Vaihingen 2:2

Tore: Schützen nicht bekannt.



Sport-Union Neckarsulm II – Türkgücü Eibensbach 6:0

Tore: Schützen nicht bekannt.

FC Mezopotamya Bietigheim – AKV B.G. Ludwigsburg 1:4

Tore: Schützen nicht bekannt.

VfR Heilbronn II – Türkspor Neckarsulm II 1:2

Tore: 1:2 Zekeriya Ulusoy (90.).

