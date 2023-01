Die Testspiele vom Samstag Die Ergebnisse und Stenos der Vorbereitungsspiele

SG Oppenweiler-Strümpfelbach – TSG Backnang 0:9

Schiedsrichter: Gregor Wiederrecht (Erbstetten)

Tore: 0:1 Gianni Mollo (18.), 0:2 Niklas Kalafatis (21.), 0:3 Mert Tasdelen (45. Foulelfmeter), 0:4 Arjan Hetemi (48.), 0:5 Niklas Benkeser (56.), 0:6 Mert Tasdelen (59.), 0:7 Mert Tasdelen (65. Foulelfmeter), 0:8 Jonas Wieland (74. Eigentor), 0:9 Christian Weiller (81.).

NK Croatia Bietigheim – SV Perouse 3:4

Tore: Schützen nicht bekannt.





TSV Bernhausen – VfL Pfullingen 1:3

Schiedsrichter: Stephan Nerlich

Tore: 0:1 Roman Schubmann (25. Foulelfmeter), 0:2 Roman Schubmann (33. Foulelfmeter), 1:2 Labinot Zegrova (50.), 1:3 Roman Schubmann (74.).

TV Stetten II – SC Korb II 4:0

Tore: Schützen nicht bekannt.

FSV Waiblingen – TV Echterdingen 1:4

Schiedsrichter: Sven Schmid

Tore: 0:1 Max Bey (68.), 0:2 Ugur Yilmaz (70.), 1:3 Caglar Celiktas (79.), 1:4 Caglar Celiktas (86.).

TSV Schmiden II – KSV Zrinski Waiblingen 0:2

Tore: Schützen nicht bekannt.





SF Höfen-Baach – TV Neckarweihingen 2:1

Tore: Schützen nicht bekannt.

FSV Hollenbach – Sport-Union Neckarsulm 3:1

Schiedsrichter: Timon Ulrich (Sülzbach)

Tore: 0:1 Pasqual Pander (37.), 1:1 Benjamin Kurz (43.), 2:1 Marius Uhl (55.), 3:1 Samuel Schmitt (62.).

VfL Kirchheim/Teck – SV Bonlanden 3:0

Schiedsrichter: Jonah Hanak

Tore: 1:0 Emir Sahdanovic (36.), 2:0 Endrit Duraku (77.), 3:0 Mikail Kücüksolak (90.).

SV Fellbach II – TuS Ergenzingen 1:2

Tore: Schützen nicht bekannt.





TSG Verrenberg – SGM Langenbrettach 3:1

Schiedsrichter: Helmut Fleischhacker

Tore: 0:1 Marcel Kubach (12.), 1:1 Philipp Kindsvater (57.), 2:1 Jerome Yarbrough (73.), 3:1 Sven Baier (87.).

SV Sinsheim – FC Union Heilbronn II 4:0

Tore: 1:0 Stefan Boger (63.), 2:0 Armend Morina (66.), 3:0 Adem Ayvatas (80.), 4:0 Oliver Flaig (88.).

SGM NordHeimHausen – FC Berwangen 1:6

Tore: 0:1 Robin Grittmann (16.), 1:1 Arlind Gashi (18.), 1:2 Leonid Grigorovskiy (19.), 1:3 Christian Specker (35.), 1:4 Christian Specker (45.), 1:5 Leonid Grigorovskiy (67.), 1:6 Finn Hartmann (90.).

VfR Murrhardt – FC Spraitbach 7:4

Tore: Schützen nicht bekannt.

Spvgg Unterrot – FC Oberrot 2:0

Tore: 1:0 Lucian Leca, 2:0 Nico Bulling.





TSG Heilbronn II – FC Kirchhausen 1:6

Tore: Schützen nicht bekannt.

VfB Eppingen II – TSV Botenheim 2:5

Tore: Schützen nicht bekannt.

SV Leingarten – SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, 6:1

Tore: 1:0 Nico Leihenseder (5.), 2:0 Nico Leihenseder (11.), 3:0 Nico Leihenseder (31.), 4:1 Pascal May (73. Handelfmeter), 5:1 Thomas Hagel (86.), 6:1 Jannis Herkert (87.).

SV Allmersbach – TV Pflugfelden 5:2

Tore: Schützen nicht bekannt.

FSV Friedrichshaller SV II – SV Babstadt 6:4

Schiedsrichter: Siegfried Lustig

Tore: 0:1 Viktor Lukyanov (8.), 1:1 Luca Förch (22.), 1:2 Marvin Feierabend (36.), 1:3 Marvin Feierabend (37.), 2:3 Marc Lauer (39.), 3:3 Etem Berke Eksi (51.), 4:3 Daniel Ralla (53.), 5:3 Tim Uhrich (58.), 6:3 Daniel Ralla (71.), 6:4 Michael Kutyma (73.).

SG Schorndorf – Sportfreunde Lorch 3:0

Schiedsrichter: Simon Natterer

Tore: 1:0 Marvin Zimmermann (17.), 2:0 Auron Selimi (34.), 3:0 Sokol Kacani (76.).

