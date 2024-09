Die Sportfreunde Baumberg wehren sich vor dem Pokal-Aus

Zu allem Überfluss schied Kapitän Louis Klotz in der 27. Minute mit Verdacht auf eine Zerrung aus, sodass sich mit Keeper Daniel Schwabke, Robin Hömig und M’Bengue nur noch drei Routiniers in der jungen Baumberger Truppe befanden – für Klotz kam der noch nicht vollständig genesene, aber großartig aufspielende Denis Sitter in die Mannschaft. In der achten Minute hatten die Hausherren die Führung auf dem Fuß, als Turay mit Sarikaya einen perfekten Doppelpass spielte – der Schuss des agilen rechten Mittelfeldakteurs strich aber knapp über den linken Torwinkel.

Fünf Minuten später spielten die kombinationsstarken Bocholter einen Angriff über die linke Seite glänzend aus – Marvin Lorch spielte in den Rücken der SFB-Defensive auf den überragenden FCB-Kapitän Jan Holldack, der aus 13 Metern das Spielgerät ins linke untere Eck platzierte – 0:1 (13.). Danach übernahmen die Gäste das Spielgeschehen und ließen in der 33. Minute folgerichtig das zweite Tor folgen – Regisseur Holldack schickte seinen Stürmer Cedric Euschen, der im Eins-gegen-Eins-Duell Schwabke überwand – 0:2.

Vier Minuten später steckte Holldack auf Thomas Gösweiner durch, der Schwabke zu einer Glanztat zwang (37.). Eine Minute später wurde Euschen in der Box einschussbereit von den Beinen geholt; den fälligen Elfmeter verwandelte Holldack in eiskalter Manier zum 0:3 (38.), ehe abermals eine Zeigerumdrehung danach wieder Euschen nach einem präzisen Zuspiel von Holldack aus halbrechter Position das Spielgerät im linken Eck zur Vorentscheidung unterbrachte – 0:4 (39.).

Die SFB wittern noch einmal Morgenluft

Die Sportfreunde ließen sich trotz aller Umstände nicht entmutigen und wurden für ihre Bemühungen belohnt: Nach einem geblockten Schuss von Robin Schnadt wuchtete Sitter den Ball zum 1:4 ins Gehäuse von FCB-Torwart Lucas Fox (44.). Nach dem Wiederanpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Jonah Samuel Njie Besong besaßen zunächst die Hausherren die größeren Spielanteile. Hömig spielte mit einem unnachahmlichen Hackentrick im linken Strafraumeck Sarikaya frei, der aus spitzem Winkel das 2:4 erzielte (61.).

Im SFB-Lager schöpfte man wieder Hoffnung, und nach einer Linksflanke von Günter Mabanza köpfte Sitter freistehend aus fünf Metern über den gegnerischen Kasten (63.), ehe Schnadt nach einer Rechtsflanke des unermüdlichen Anthony Oscasindas um Haaresbreite verpasste (71.). Vier Minuten vor dem Spielende chippte Stojanovic die Kugel in den SFB-Strafraum, wo Dawyn-Paul Donner den 5:2-Endstand herbeiführte (86.).

Bocholts Trainer Björn Mehnert zeigte sich nach dem Einzug in die dritte Runde überaus zufrieden: „Wir wussten, dass wir gegen eine starke Oberliga-Mannschaft trotz ihrer personellen Misere seriös und hochkonzentriert auftreten mussten. Das hat meine Mannschaft insbesondere in der ersten Halbzeit beherzigt und sehr guten Fußball gespielt. In Durchgang zwei haben es die SFB gut gemacht und unseren Spielfluss gebrochen.“ SFB-Coach El Halimi hatte ebenfalls trotz der angespannten Personalsituation eine gute zweite Halbzeit seiner Truppe gesehen: „Wir haben einige Dinge in der Pause angesprochen und es in der zweiten Halbzeit mit den vorhandenen Mitteln gut gemacht. Die Mannschaft hat ihr Maximum abgerufen.“