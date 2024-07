Die "Spielvianer" wollen auch in der 1. Liga eine gute Rolle spielen

Die SV Schaffhausen gehen mit Trainer-Rückkehrer Michael Schilling und fünf neuen Spielern das Abenteuer in der 1. Liga an.

Bereits das erste Spiel in der neuen Erstliga-Umgebung hat es für die SV Schaffhausen in sich. Dann reist der Aufsteiger ins Tessin zum AC Taverne. Über vier Stunden dürfte die Anfahrt dauern.

Laut den "Schaffhauser Nachrichten" sollten die "Spielvianer" eine gute Rolle in der Gruppe 3 spielen können. Man sei in der Aufstiegssaison den anderen Teams in der interregionalen 2. Liga spielerisch und spieltaktisch überlegen gewesen, so die Begründung.