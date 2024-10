Die Serie bleibt bestehen - Langenzenn gewinnt weiter

TSV Langenzenn - TSC Neuendettelsau II 2 : 1 (0:1)



Zum 10. Spieltag begrüßte Langenzenn die 2. Mannschaft aus Neuendettelsau. Der TSV wollte unbedingt die Siegesserie aufrecht erhalten, die Gästen kamen jedoch auch mit genügend Selbstvertrauen an die Sportplatzstraße. Somit war ein offener Schlagabtausch vorprogrammiert.



Das Spiel begann mit vielen Aktionen im Mittelfeld. Man merkte, dass beide Mannschaften gut eingestellt waren. Ohne viele Torchancen gelang es den Gästen, leichte Überhand in der Offensive zu bekommen. Kurz vor der Halbzeit gelang es dem TSC, durch eine Unaufmerksamkeit in der Langenzenner Hintermannschaft, die Führung zu erzielen. Erkan Ali netzte eiskalt ein (45.).

Somit ging es mit einem 0:1 in die Kabinen.



Nach dem Pausentee musste von Langenzenn definitiv mehr kommen. Allerdings waren es wieder die Gäste, die besser aus der Kabine kamen. Das Spiel nahm zunehmend an Fahrt auf. Nun kam auch die Heimelf zu ihrem gewohnten Spiel. Durch gewonnene Zweikämpfe und viel Leidenschaft, wurde Langenzenn immer besser. Dann gelang dem TSV ein wunderbarer Angriff. Stumpf legt überragend auf Grebehahn durch, welcher nur noch quer legen muss. In der Mitte wartet Coppola und schob überlegt zum 1:1 ein (63.). Jetzt war die Partie wieder offen.



Langenzenn investierte jetzt mehr und erspielte sich gute Möglichkeiten. Nach einem perfekt getretenen Freistoß durch Grebehahn, war es Stumpf, der den Ball mit voller Wucht per Kopf ins Tor brachte (76.). Das war die 2:1 Führung für die Green-Elf. Nach einer soliden und kämpferischen Schlussphase, war das 2:1 auch der Endstand. Die Serie für Langenzenn geht völlig verdient weiter.



Nächste Woche muss der TSV nach Bad Windsheim. Neuendettelsau erwartet den TV Dietenhofen.



Bericht: Alexander Schneider