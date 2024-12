Die Sehnsucht der DJK Appeldorn nach Konstanz

An die erfolgreiche Saison 2022/23 hat die DJK Appeldorn seitdem nicht mehr anknüpfen können. Damals hatte die Mannschaft hinter dem souveränen Meister Siegfried Materborn Platz zwei in der Gruppe 1 der Kreisliga B Kleve-Geldern belegt.

Konstanz gelingt nicht

In der abgelaufenen Spielzeit sprang Rang zehn heraus, aktuell hat das Team die Hinrunde mit 23 Punkten als Tabellensiebter abgeschlossen. Das große Problem der Grün-Weißen ist die mangelnde Konstanz. Gelegentlich scheint die DJK mit drei Siegen in Folge zum Sprung in höhere Gefilde anzusetzen. Dann aber lassen Rückschläge nicht lange auf sich warten. Negativer Höhepunkt war eine 1:10-Niederlage beim TuS Kranenburg.