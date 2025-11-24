Die Rückkehr des Phantoms: Marek Mintál heuert wieder in Nürnberg an

"Torphantom" Marek Mintál kehrt zum 1. FC Nürnberg zurück. Das teilte Sportvorstand Joti Chatzialexiou zur Überraschung vieler auf der Jahreshauptversammlung des "Clubs" vergangene Woche mit. Der 48-jährige Slowake soll sich als Individualtrainer um die Stürmer und Offensivkräfte kümmern aus verschiedenen Nachwuchsteams bis hoch zur U23 kümmern.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Marek von einer Rückkehr zum FCN überzeugen konnten. Jeder weiß, wie groß seine Expertise in der Offensive ist. Daher freuen wir uns sehr, dass er unsere Talente künftig formen und sie auf ihrem Weg begleiten wird", erklärt Joti Chatzialexiou.



ClubNachwuchs-Leiter Michael Wiesinger freut sich ebenso auf die Zusammenarbeit: "Marek passt mit seiner Mentalität perfekt in unser bestehendes Team. Aufgrund seiner Erfahrung kann er zusätzliche sowie neue Impulse setzen und unsere Jungs dadurch noch detaillierter coachen."

Marek Mintál erklärt seine Rückkehr an den Valznerweiher wie folgt: "Als die Anfrage kam, war schnell klar, dass das eine Rolle ist, mit der ich mich identifiziere und in der ich aufgehe. Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen sowie meine neue Aufgabe im ClubNachwuchs."



Beim FCN genießt Mintál Legendenstatus. In 210 Einsätzen für den fränkischen Altmeister erzielte er insgesamt 77 Treffer und wurde in der Saison 2004/05 Torschützenkönig in der Bundesliga. Mintal war ebenfalls Part jener legendären Club-Elf, die 2007 den DFB-Pokal gewann. Bisher der letzte Titelgewinn für die Nürnberger. Nach seiner aktiven Laufbahn coachte Mintal zwei Jahre lang von 2019 bis 2021 die U23 des Clubs. Zur Saison 2023/24 übernahm Mintal als Cheftrainer die SpVgg Bayreuth in der Regionalliga Bayern, wurde aber dann im März 2024 von seinen Aufgaben entbunden und bei der "Oldschdod" entlassen.