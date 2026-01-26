Die Reise geht weiter: Concordias Frauen mischen die Landesliga auf

Seit fünf Jahren ist Marcel Gebhardt beim SV Concordia Emsbüren tätig, davon inzwischen im dritten Jahr als Trainer der Frauenmannschaft. Zuvor betreute er zwei Spielzeiten lang die B-Junioren. 2024 und 2025 waren für ihn und sein Team außergewöhnliche Jahre, sportlich wie auch emotional. FuPa hat mit dem Coach über Erfolge, Entwicklung und Zukunft gesprochen.

FuPa: Marcel, im Februar erschien unser Beitrag „Die Reise ist noch nicht zu Ende - Concordias Frauen“. Wenn man auf das Jahr 2025 schaut, passt dieser Titel immer noch ziemlich gut, oder? Marcel: Ja, ganz genau die Reise ist noch nicht zu Ende. Die Mannschaft hat sich fußballerisch weiterentwickelt und spielt echt guten und attraktiven Fußball. Nach dem Aufstieg in die Landesliga erreichten wir einen super 3.Platz. Aktuell stehen wir auf dem zweiten Platz und werden in der Rückrunde nochmal alles reinhauen.

FuPa: Im März wurde Concordia Emsbüren zur Mannschaft des Jahres 2024 gewählt, vor dem SV Holthausen Biene und dem SV Meppen. Wie hat die Mannschaft diesen Titel gefeiert? Marcel: Damit hat niemand gerechnet.

Das ist eine große Ehre für uns, ganz herzlichen Dank an alle die für uns abgestimmt haben. Die Veranstaltung war super organisiert, auf der Party konnte wir viele tolle Menschen kennen lernen und haben richtig gefeiert. FuPa: Als Aufsteiger habt ihr die Saison 2024/25 in der Landesliga direkt auf einem starken dritten Platz beendet. Jetzt steht ihr zur Winterpause sogar auf Rang zwei - hinter Spelle-Venhaus, die bislang verlustpunktfrei sind. Euer Duell endete 1:3. Was fehlt euch noch, um solche Spiele zu drehen?

Marcel: Wer das Spiel gesehen hat, konnte sehen das zwei Mannschaften auf Augenhöhe agiert haben. Die Gegentreffen zum 2:1 und 3:1 waren individuelle Fehler die Spelle eiskalt ausgenutzt hat. Wir sind eine sehr junge Mannschaft und da dürfen auch Fehler passieren. Die Mädels haben soviel Ehrgeiz und Willen daran zu arbeiten um solche Fehler zu minimieren. FuPa: Auch im Bezirkspokal seid ihr diese Saison noch voll dabei: 7:0 gegen Listrup, 9:2 gegen Suddendorf-Samern und 4:0 gegen Bohmte. Wisst ihr schon, wer euch in der nächsten Runde erwartet? Marcel: Im Viertelfinale spielen wir zu Hause gegen Uelzen, eine sehr starke Mannschaft die uns alles abverlangen wird.

FuPa: Die mediale Aufmerksamkeit ist deutlich gestiegen: FuPa berichtet häufiger, EmsTV war bei euch zu Besuch und die NOZ schrieb über euch als Mannschaft des Jahres. Nehmt ihr das bewusst wahr und verändert das etwas? Marcel: Ich finde es sehr gut das der Frauenfußball mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Für uns hat sich deswegen aber nichts geändert. Wir arbeiten in Ruhe weiter. FuPa: Du bist inzwischen im dritten Jahr Trainer der Damen. Gab es in dieser Zeit auch Anfragen von anderen Vereinen? Marcel: Ja, es gab schon die eine oder andere Anfrage, aber ich bin sehr glücklich in Emsbüren. Ich bin sehr stolz darauf diese Mannschaft trainieren zu dürfen. Da kommt wieder der Spruch zum tragen: „Die Reise ist noch nicht zu Ende“ FuPa: Mit Lotta Tiebel stellt Concordia aktuell die Torjägerin der Liga: 14 Treffer in 12 Spielen. Kann man so eine Spielerin langfristig halten? Marcel: Lotti ist eine sehr starke Spielerin die weiß wo das Tor steht. Sie bringt alles mit, Schnelligkeit, Ehrgeiz und den unbedingten Willen alles für die Mannschaft zu geben. Ob Lotti einmal für eine andere Mannschaft spielt kann ich nicht sagen, aber ich bin froh das Sie in meiner Mannschaft auf Torejagt geht.