Mut. Ball. Twist.

Drei Jahre voller Entwicklung, mutiger Entscheidungen und sportlicher Meilensteine: Burak hat beim SV Grenzland Twist deutliche Spuren hinterlassen. Mit einer klaren Idee von Ballbesitzfußball, kontrolliertem Spielaufbau und mutigem Auftreten formte er eine Mannschaft mit einer starken fußballerischen Identität. Der direkte Weg über Aufstieg, Meisterschaft und den Sprung in eine höhere Liga spricht ebenso für seine Arbeit wie die positive Resonanz von Trainern und Zuschauern. Im Gespräch mit FuPa blickt Burak offen auf seine Zeit in Twist zurück, spricht über sportliche Höhen und Herausforderungen und erklärt, warum sein Abschied zum Saisonende kein Abschied vom Fußball, sondern der nächste konsequente Schritt ist.

Burak: Am meisten freue ich mich über die fußballerische Entwicklung der Mannschaft. Als ich übernommen habe, war die Spielweise sehr einfach geprägt – viele lange Bälle nach vorne nach dem Motto „das wird schon irgendwie“. Das habe ich direkt verändert. Unser Ansatz war von Beginn an, Fußball zu spielen: Ballbesitz, kontrollierter Spielaufbau und mutige Entscheidungen.

FuPa: Burak, du bist inzwischen im dritten Jahr Trainer beim SV Grenzland Twist. Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, was hat dich an der Entwicklung der Mannschaft am meisten stolz gemacht?

FuPa: Im ersten Jahr Platz 6 in der 1. Kreisklasse, dann durch die Ligareform hoch, anschließend direkt Meister und Aufstieg. Hattest du diesen Weg so schnell erwartet oder hat euch der Erfolg selbst überrascht?

Dass die Mannschaft diesen Weg mitgegangen ist und wir diese Identität auch eine Liga höher beibehalten haben, macht mich schon stolz. Genauso stolz machen mich Rückmeldungen diverser Trainer und Zuschauer, die unsere mutige und starke Spielweise loben. Ich denke wir haben einiges richtig gemacht.

Burak: Ehrlich gesagt konnte ich als Grafschafter die Stärke der Spielklassen im Emsland zu Beginn nur schwer einschätzen. Klar war jedoch von Vereinsseite das Ziel formuliert, sich innerhalb von drei bis vier Jahren für die Emslandliga zu qualifizieren. Diese Herausforderung habe ich sehr gern angenommen.

Überrascht hat mich der Weg dorthin rückwirkend nicht wirklich, auch wenn in entscheidenden Momenten das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite war. Wir haben von Anfang an klar gearbeitet, an unserer Idee festgehalten und Schritt für Schritt umgesetzt, wofür wir stehen.

Die Meisterschaft am letzten Spieltag war dann natürlich etwas ganz Besonderes – vor allem, weil sie mit mutigem, spielerischem Fußball zustande kam. Das entscheidende Tor von Sofyan Dino zur Meisterschaft und zum Aufstieg wird für mich immer unvergessen bleiben.

FuPa: Nach dem Aufstieg überwintert ihr auf Platz 13. Wie bewertest du die bisherige Saison sportlich?

Burak: Die Liga ist relativ ausgeglichen aber auch anspruchsvoll. Fußballerisch sehe ich uns absolut konkurrenzfähig. Wir mussten immer wieder auf Leistungsträger verzichten und verfügen für diese Liga über einen vergleichsweise kleinen Kader. Zudem haben wir uns durch einige unnötige Spielverlegungen selbst das Leben schwer gemacht. Insgesamt spiegelt der Tabellenplatz nicht immer unsere Leistungen wider. In jedem Fall müssen wir unsere Defensive stärken. Wir kassieren definitiv zu viele Gegentore.

FuPa: Im Kreispokal steht ihr unter den letzten vier. Welche Bedeutung hat dieser Lauf?

Burak: Der Pokal zeigt sehr gut, wozu wir fähig sind, wenn alles zusammenpasst. Gegen starke Gegner haben wir gesehen, dass unser Ansatz und unsere Spielidee funktionieren. Gerade weil es in der Liga nicht immer optimal läuft, war es mir wichtig, dass wir im Pokal konsequent unseren Weg gehen.

Das Spiel gegen Bokeloh war emotional extrem intensiv – ein echter Fußballabend mit allem, was dazugehört. Genau solche Spiele zeigen, welchen Charakter diese Mannschaft hat. Solche Momente erlebt man nicht überall, sondern nur bei den Grenzländern in Twist. Da kann das Herz für einen kurzen Moment auch mal kurz aussetzen. 😉

FuPa: Du hast deinen Abschied zum Saisonende verkündet. War das eine Entscheidung gegen Twist oder für den nächsten Schritt?

Burak: Es war nicht wirklich geplant. Rückblickend kann ich sagen, dass es vor allem eine Entscheidung für mich und den nächsten Schritt ist – nicht gegen den SV Grenzland Twist. Sowohl der Verein als auch ich haben bestimmte Vorstellungen von der Zusammenarbeit und beide Seiten wollen das Beste für die Mannschaft. Manchmal passen diese Vorstellungen einfach nicht mehr perfekt zusammen – das ist weder im Sport noch im Job ungewöhnlich. Wichtig ist, dass alle Beteiligten sportlich und respektvoll damit umgehen, und das ist bei uns der Fall.

FuPa: Bleibst du dem Fußball erhalten oder denkst du über eine Pause nach?

Burak: Ich bleibe dem Fußball definitiv erhalten. Dafür bin ich viel zu motiviert, ich bin selbst fast täglich im Fitnessstudio um fit zu bleiben. Vielleicht greif ich ja nochmal als Spieler in der Landesliga an 😉. Ich habe schließlich meine B+-Lizenz und natürlich möchte ich mein Wissen auf höherem Niveau weitergeben. Wenn Anspruch, Umfeld und Rahmenbedingungen passen, bin ich offen für neue Aufgaben.

FuPa: Wann beginnt die Vorbereitung und wo liegen die Schwerpunkte?

Burak: Wir starten am 28.01.2026. Der Fokus liegt unter anderem darin die Defensive zu stärken und weiterhin unsere Ballbesitzphasen zu verfeinern. Unser Ziel ist es, aktiv zu bleiben – nicht dem Ball hinterherzulaufen, sondern das Spiel zu kontrollieren.

FuPa: Was braucht Twist, um die Klasse zu halten?

Burak: Konstanz und Motivation. In dieser Liga entscheidet nicht nur Qualität, sondern Haltung. Wer bereit ist, regelmäßig an seine Grenzen zu gehen und das richtige Mindset an den Tag legt hat gute Chancen.

FuPa: Das Derby gegen Germania Twist fehlte diese Saison. Wie sehr hat es gefehlt?

Burak: Aus emotionaler Sicht fehlt so ein Derby natürlich. Es ist unfassbar schön zu sehen, wie viele Zuschauer dann am Platz sind, wie überragend die Stimmung ist und welcher Aufwand betrieben wird. Für Spieler, Zuschauer und den ganzen Ort sind solche Spiele immer ein Highlight.

Aus Trainersicht bin ich da etwas nüchterner. Derbys sind oft emotional, wild und schwer zu kontrollieren, weil viele Entscheidungen im Kopf fallen und die Spieler extrem übermotiviert sind. Ich gehe solche Spiele lieber rational an: Spiel kontrollieren, klaren Plan verfolgen und gewinnen. Motivation ist bei einem Derby ohnehin kein Thema – das merkt man schon daran, dass in der Woche davor plötzlich 20 Mann im Training stehen.

FuPa: Wie ist dein Verhältnis zur Mannschaft, obwohl dein Abschied feststeht?

Burak: Sehr offen und ehrlich. Die Jungs wissen, dass ich bis zum letzten Spiel alles reinwerfe. Der Fokus liegt klar auf dem sportlichen Ziel.

FuPa: Wie möchtest du dich verabschieden?

Burak: Am liebsten mit einem guten einstelligen Tabellenplatz und mit dem Gefühl, dass wir uns treu geblieben sind. Egal wie es endet – wir wollen mutig bleiben und Fußball spielen.

FuPa: Wofür möchtest du in Twist in Erinnerung bleiben?

Burak: Für eine fußballerische Entwicklung, mutigen und technischen Fußball. Für eine Mannschaft, die den Ball haben wollte, aktiv gepresst hat und keine Angst hatte, Fußball zu spielen. Und natürlich für eine Meisterschaft am letzten Spieltag, mit Mut und Überzeugung.

FuPa: Vielen Dank, Burak, für das offene und ehrliche Gespräch. Wir wünschen dir und dem SV Grenzland Twist viel Erfolg für die verbleibenden Spiele und einen gelungenen Saisonendspurt.