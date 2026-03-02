Die Ratinger U23 siegt, der SV Hösel verliert erneut

Die Talfahrt des Liga-Konkurrenten SV Hösel findet dagegen kein Ende. So ging auch das Heimspiel gegen den DSC 99 mit 2:3 (1:0) verloren, es war die fünfte Niederlage in Folge. Die Hausherren erlitten Mitte der zweiten Hälfte eine schwer erklärliche Schwächephase. Da hieß es plötzlich nach dem 1:0 durch das erste Saisontor von Anes Danijal 1:3, und erst in der Nachspielzeit kamen die Blau-Weißen auf 2:3 heran. Hier traf Niklas Oldörp, es war sein zehntes Saisontor. Der Anschlusstreffer kam jedoch zu spät.

Aber Hösels Trainer Tomislav Mirosavljevic beruhigt: „Keine Sorge, wir kommen zurück. Es ist jetzt eine schwierige Phase, das kann aber einem Aufsteiger passieren.“ Er kann immer noch keine Bestbesetzung bieten und hofft, dass sich das nun schnellstens ändert. Immerhin ist Ali Aktag endlich dabei.

