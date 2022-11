Die Players Party ist zurück: Das sind die Nominierten 2023! FuPa-Voting in diesem Jahr per SMS +++ Ehrungen in sechs Kategorien +++ Sonderehrungen und Schiedsrichter des Jahres noch geheim

Nach drei Jahren Pause ist eine der wichtigsten Veranstaltungen im Kalender vieler Spieler und Teams zurück: Am 20.01.2023 findet die Players Party im Osnabrücker Alando Palais statt. Die Liste der Nominierten steht fest und die Sieger werden zu gleichen Teilen von einer Fachjury sowie von Euch, den Usern des Amateurfußballportals FuPa.net, gekürt. Karten gibt es in der Alando-Palais-App & bei der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Ab dem 19. November bis zum 22. Dezember wird es wie in den Vorjahren ein Voting geben, dieses Mal kann per SMS gevoted werden. Die Abstimmungsergebnisse beeinflussen das Endresultat diesmal zur Hälfte - die von jedem Kandidaten erreichten Prozentpunkte (0-100) fließen in die Endabrechnung ein. Dazu wird die Fachjury mit Peter Vorberg, Dennis Kurth (beide Neue Osnabrücker Zeitung) und Thomas Exner (osnaball.de), die sich schon im Vorfeld gemeinsam auf je sechs Kandidaten bei den Einzelauszeichnungen und Mannschaftsehrungen festgelegt hat, nach einer ausführlichen Diskussion insgesamt 100 Punkte unter allen Kandidaten der einzelnen Kategorien (siehe unten) verteilen - natürlich ohne Kenntnis des FuPa-Votings. Das Endergebnis ergibt dann der aus dem Voting sowie dem Jury-Entscheid aufsummierte Wert für jeden einzelnen Kandidaten. Durch diese Vorgehensweise soll sowohl eine faire Wahl nach sportlichen und persönlichen Gesichtspunkten sichergestellt werden, allerdings auch die Mobilisierungskraft der FuPa-Community ins Ergebnis einfließen, wobei der letztgenannte Punkt nicht ausschließlich die Wahl der Kandidaten beeinflussen soll. Zusätzlich wird auf der Players Party der Masters-Sieger 2023 geehrt. Noch unter Geheimhaltung stehen die Ehrungen im Bereich „Schiedsrichter des Jahres“, "Fairplay-Preis 2022" und die Sonderehrung, die mit einer persönlichen Auszeichnung für jahrelange ehrenamtliche und engagierte Vereinsarbeit vergleichbar ist. Die Players Party wird von der Agentur „alles bestens“ organisiert und findet am 20.01.2023 (Freitagabend) im Osnabrücker Alando Palais statt. Das sind die Nominierten in diesem Jahr Spielerin des Jahres (Damen) - Votingzeitraum 19.11.22 bis 22.11.22 Stefanie Gühmann (BW Hollage)

Pia Kortenjan (SV Harderberg)

Alicia Mester (Osnabrücker SC)

Kim Köhne (TSG Burg Gretesch)

Jana Röckener (TuS Glane)

Marie Hagedorn (SC Glandorf) Mannschaft des Jahres (Damen) - Votingzeitraum: 24.11.22 bis 27.11.22 SV Harderberg

BW Hollage

TV 01 Bohmte

SV Eintracht Neuenkirchen

Osnabrücker SC II

SG Alfhausen/Hesepe Beste zweite Mannschaft (Herren) - Votingzeitraum: 29.11.22 bis 02.12.22

SV Viktoria Georgsmarienhütte II

TuS Eintracht Rulle II

SSC Dodesheide II

Osnabrücker SC II

SC Melle II

BW Hollage II Newcomer des Jahres (Herren) - Votingzeitraum: 04.12.22 bis 07.12.22 TSV Venne

Spielvereinigung Fürstenau

SuS Buer

TuS Engter

SG Wimmer/Lintorf

Sportfreunde Schledehausen Torwart des Jahres (Herren) - Votingzeitraum: 14.12.22 bis 17.12.22 Tom Stratmann (Viktoria Gesmold)

Tim Walhorn (SV Viktoria Georgsmarienhütte)

Philipp Brockmeyer (BW Hollage)

Florian Bury (SC Achmer)

Felix Lindwehr (TuS Berge)

Jonas Wienholt (SSC Dodesheide) Spieler des Jahres (Herren) - Votingzeitraum: 19.12.22 bis 22.12.22 Tardeli Malungu (TSV Venne)

Kris Kosbab (BW Schinkel)

Rene Hemker (FC SW Kalkriese)

Til Engelmeyer (Hagener SV)

Florian Jordemann (SF Lechtingen)

Maximillian Schmidt (BW Hollage) So läuft das Voting ab Sendet dazu eine SMS mit dem entsprechenden Kennwort an die 📱 0176 8888 99 80 und eure Stimme wird gezählt. Ihr zahlt dabei nur den regulären SMS-Preis, habt ihr eine SMS-Flatrate, ist die Teilnahme für euch kostenlos. Kennwörter, genauer Abstimmungszeitraum und alle Details werden in den entsprechenden Voting-Texten veröffentlicht. Preisverleihung durch Rolf Meyer

Übergibt bei der Fußball Players Party als Ehrengast die Preise: VfL Torwart-Legende Rolf Meyer – Foto: VfL Osnabrück