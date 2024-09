Die Null hielt nur 90 Sekunden beim BC Attaching - „Einsatz hat gestimmt“

Der BC Attaching war bei der 0:3-Niederlage in Aschheim auf verlorenem Posten. Die Elf musste sich gegen die Contento-Brüder klar geschlagen geben.

Attaching/Aschheim - Wie schnell kann eine Mannschaft das Selbstvertrauen nach dem ersten Saisonsieg verspielen? Die Bezirksliga-Fußballer des BC Attaching können diese Frage mit „sehr schnell“ beantworten. Denn nach einem frühen Gegentor beim FC Aschheim war der BCA chancenlos. Am Ende hieß es 0:3, weil die Freisinger nicht ihren besten Tag erwischten und der Gegner kaum Schwächen zeigte.

„Wir gehen mit dem Ziel rein, möglichst lange die Null zu halten“, sagte BCA-Coach Stephan Fürst zum Plan seiner Mannschaft. Doch nach eineinhalb Minuten konnte die BCA-Defensive einen punktgenauen Steckpass der Aschheimer nicht verteidigen. Antonio Saponaro lief auf Torhüter Hans Gamperl zu und traf aus spitzem Winkel zur Führung für die Gastgeber. Ein feiner Treffer. „Sie haben halt individuelle Qualität“, so Fürst. Das machte sich auch im weiteren Spielverlauf bemerkbar. Zur Qualität gehören nicht nur das technische und taktische Vermögen, sondern auch der Instinkt und die Handlungsschnelligkeit.

Eine Lehrstunde gab Saponaro in der 33. Minute: Nach einem abgefälschten Schuss setzte der Aschheimer nach und köpfte den Ball an Gamperl vorbei ins Tor. „Gut möglich, dass wir in der gleichen Situation abgeschaltet hätten. Er hat aber nachgesetzt“, kommentierte Fürst die Szene. Attaching lag mit 0:2 zurück. Es sah schlecht aus für die Gäste, zumal diese heuer noch nicht als Tormaschine aufgefallen sind.