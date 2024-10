Die niederbayerische Fußballfamilie trauert um Stefan Ritzinger

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer muss die niederbayerische Fußballfamilie Abschied nehmen von Stefan Ritzinger. Der frühere Torwart und passionierte Hobbyfotograf, der auf den Sportplätzen der Region ein gern gesehener Gast war, ist völlig überraschend aus dem Leben geschieden. Die Gedanken sind bei seiner Familie, den Angehörigen und Freunden, denen wir in in dieser unglaublich schwierigen Zeit ganz viel Kraft wünschen!

Stefan Ritzinger war ein durch und durch sportbegeisterter Mensch. In seiner aktiven Zeit hütete er in den 1980er bis Mitte der 1990er Jahre das Tor des SV Auerbach und schrieb an der Erfolgsgeschichte des SVA mit, als der Dorfverein bis in die damalige Bezirksoberliga vorstieß. Im Jahr 2007 wurde er noch einmal für einige Einsätze in der Bezirksoberliga reaktiviert.

Nach seiner aktiven Zeit blieb er dem Amateurfußball treu. Mit seiner Kamera hielt er das Geschehen auf Niederbayerns Fußballplätzen fest und war dabei auch jahrelang für FuPa aktiv. Der eingefleischte Sechzger-Fan war überall ein äußerst gern gesehener Gast. Mit seiner humorvollen und aufgeschlossenen Art konnte jeder und jede mit ihm über die großen und kleinen Themen des Fußballs diskutieren. A bissl a Ratsch ging immer!



Seine zweite Passion war das Eishockey. So war er mit seiner Kamera in den vergangenen Jahren auch immer bei den Heimspielen der Straubing Tigers im Eisstadion am Pulverturm anzutreffen. Letzten Freitag knipste er wie üblich wieder Bilder von der DEL-Partie der Straubinger gegen den EHC Wolfsburg. Auf der Heimfahrt Richtung seines Wohnorts Pfelling erlitt er am Steuer seines Autos dann einen Herzstillstand und verunfallte. Ersthelfern gelang es, ihn zu reanimieren und er wurde ins Krankenhaus gebracht. Letztlich kämpften die Ärzte vergeblich um sein Leben.