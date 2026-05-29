Die nächste RWE-Lieferung aus Bochum

Mit Jean-Philippe Njike Nana präsentieren die Thüringer bereits den zweiten Neuzugang vom VfL Bochum innerhalb kurzer Zeit. – Foto: Imago Images

Der 20-jährige Defensivspieler wechselt von der zweiten Mannschaft des Zweitligisten an den Steigerwald und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Bei den Rot-Weißen wird der gebürtige Berliner künftig mit der Rückennummer 37 auflaufen. Damit glüht die Transfer-Achse zwischen Bochum und Erfurt weiter. Erst vor wenigen Tagen hatten die Blumenstädter mit Benjamin Dreca bereits einen offensiven Akteur vom VfL verpflichtet (FuPa Thüringen berichtete). Nun folgt mit Njike Nana der nächste junge Spieler aus dem Bochumer Nachwuchs- und Herrenbereich.

Njike Nana wurde über viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum ausgebildet und durchlief dort mehrere Jugendmannschaften. Zuletzt sammelte er in der zweiten Mannschaft wichtige Erfahrungen im Herrenfußball und entwickelte sich insbesondere im zentral-defensiven Bereich weiter. RWE-Trainer Fabian Gerber sieht großes Entwicklungspotenzial im Neuzugang: „Jonny verfügt über eine gute Technik und eine spielerische Übersicht. Wir sehen in ihm viel Potenzial und wollen ihn gemeinsam weiterentwickeln. Er bringt spannende Voraussetzungen mit und wir freuen uns, ihn künftig in unserem Team zu haben.“