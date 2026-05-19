Erster Neuzugang bei Rot-Weiß fix Der FC Rot-Weiß Erfurt treibt die Personalplanungen für die kommende Saison voran und präsentiert den ersten Neuzugang. von PM RWE / FuPa Thüringen · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfL Bochum 1848

Mit Benjamin Dreca wechselt ein 22-jähriger Offensivspieler vom VfL Bochum in die Blumenstadt und unterschreibt bei den Thüringern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

In Erfurt soll der flexibel einsetzbare Offensivakteur nun den nächsten Schritt gehen und künftig für mehr Kreativität und Durchschlagskraft im letzten Drittel sorgen. Seine bevorzugte Position liegt im offensiven Mittelfeld, zudem kann er auch im Zentrum oder in der Spitze eingesetzt werden. Beim FC Rot-Weiß Erfurt wird Benjamin Dreca künftig mit der Rückennummer 14 auflaufen. Erfurts' Cheftrainer Fabian Gerber sieht im Neuzugang großes Potenzial: „Benni ist ein Spieler, der zwischen den Linien Lösungen findet und unserem Offensivspiel zusätzliche Impulse geben wird. Er bringt eine gute technische Ausbildung, Spielwitz und den Mut mit, Situationen aktiv aufzulösen. Wir freuen uns, dass er sich für Rot-Weiß Erfurt entschieden hat.“

Mit Benjamin Dreca wechselt ein 22-jähriger Offensivspieler vom VfL Bochum in die Blumenstadt und unterschreibt bei den Thüringern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. – Foto: © RWE

Zuletzt nur Joker-Rolle in Bochum Ausgebildet wurde Benni Dreca unter anderem bei Concordia Hamburg, Eintracht Norderstedt sowie dem Eimsbütteler TV, bevor ihn sein Weg zum VfL Bochum ins Ruhrgebiet führte. Bei der Zweitliga-Reserve der Bochumer stand Dreca seit Sommer 2024 unter Vertrag und absolvierte insgesamt 51 Partien für die zweite Mannschaft. In der vergangenen Saison hatte er großen Anteil am Aufstieg des VfL Bochum II von der Oberliga in die Regionalliga und steuerte in 35 Einsätzen starke zwölf Treffer bei. In der laufenden Regionalliga-Spielzeit bremste Dreca eine Verletzung zunächst aus. Zudem setzten die Verantwortlichen im weiteren Saisonverlauf auf andere Akteure. Der Offensivspieler kam deshalb nicht über die Joker-Rolle hinaus. Von 16 Partien bestritt Dreca 13 nach Einwechslung, dreimal wurde er ausgewechselt. Ein eigener Treffer gelang ihm dabei nicht.