Die nächste Niederlage für Geratskirchen

Mit einem krankeheits- und verletzungsbedingt sehr kleinem Kader reiste die Damenmannschaft des DJK-SV Geratskirchen vergangenen Samstag zum SV Thenried. Den Umständen zum Trotz wollten die Geratalerinnen dennoch mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen und gingen deswegen hoch konzentriert in die Partie. Obwohl die Gastgeberinnen mehr vom Spiel hatten stand die SVG-Defensive sicher und ließ nichts gefährlichiches zu. Offensiv hatte die Truppe von Coach Mike Hausladen vorallem über Standarts die Möglichkeit für Gefahr zu sorgen, allerdings fehlte dem Angriff die Durchschlagskraft. Mit einem hart erkämpften, aber dennoch aufgrund der hohen Einsatzbereitschaft berechtigtem 0:0 ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff ersetzte Hanna Manetsberger Julia Holzberger, die sich kur vor der Halbzeit in einem Zweikampf verletzte. In der zweiten Spielhälfte fehlte Geratskirchen etwas der Zugriff und so konnte Franziska Moser in der 60. Minute eine Flanke annehmen, aus der Drehung schießen und Thenried mit 1:0 in Führung bringen. Die Geratalerinnen ließen sich von dem Gegentreffer nicht unterkriegen und versuchten den Ausgleich zu erzielen. In der 64. Minute konnte sich Kamila Reichert über die rechte Seite durchsetzen und lief alleine aufs Tor zu. Allerdings wurde sie von Olivia Köppl mit einer Grätsche von hinten zu Fall gebracht. Reichert landete auf dem Rücken und verletzte sich, Köppl musste zurecht mit glatt Rot den Platz vorzeitig verlassen. Für die Gefoulte kam Paula Baumann ins Spiel. Geratskirchens Hoffnungen, noch ein Unentschieden zu erreichen wurde in der 76. und 77. Minute von Franziska Moser zunichte gemacht. Erst traf sie mit einem satten Schuss aus gut 14 Metern, dann nahm sie Pia Heudecker, die eigentlich gerade einen Angriff der Gastgeberinnen unterbunden hat, den Ball ab, und verwandelte gegen Teresa Oberendfellner im eins gegen eins routiniert.