Die Liga der Abstiegskämpfer: Die Halbjahresbilanz der Kreisklasse 3

Für Spannung ist in der Fußball-Kreisklasse 3 gesorgt: Neun Clubs stecken mehr oder weniger dick im Abstiegskampf – und vorne gibt es ein Titelduell.

Landkreis – Der Verlauf einer Saison ist im Fußball normalerweise schwer vorherzusagen. Doch in der Kreisklasse 3 kamen viele Dinge so, wie es zu erwarten war. Die beiden Favoriten stehen in der Tabelle vorne – und gefühlt befinden sich alle Mannschaften ab dem fünften Platz im Abstiegskampf. Diese Runde verspricht mit Blick auf die hinteren Ränge noch ganz großes Drama.

Vor der Punkterunde legte sich die Liga-Konkurrenz auf den FC Moosburg als Top-Favoriten fest. Der Absteiger aus der Kreisliga war für alle die Nummer eins, zumal Spielertrainer Florian Bittner ein höherklassig erfahrener Fußballer ist. In den ersten Wochen der Saison schossen die Dreirosenstädter auch alles kurz und klein. Mit 45 Toren nach 14 Spielen ist der FCM die – mit Abstand – offensivstärkste Mannschaft. Mehr als drei Treffer im Schnitt sind eine Ansage. Aber Moosburg hat zwei wichtige Partien verloren – nämlich gegen Marzling (0:1, 0:2). Das hat zur Folge, dass der FCM zwar als Erster überwintert, aber rechnerisch nicht aus eigener Kraft Meister werden kann.

Beim SV Marzling galt oft die Regel: Das Spiel dauert 90 Minuten – und am Ende hat Marzling ein Tor mehr als der Gegner geschossen. Von neun Siegen gewann die Truppe von Trainer Jochen Jürgens sechsmal mit einem Treffer Unterschied. Das Team hat 18 Tore weniger als Moosburg erzielt, ist aber gefühlter Tabellenführer. Der SVM liegt einen Zähler hinter dem FCM, hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Und Marzling hat den direkten Vergleich gewonnen: Das wäre entscheidend, sollten die beiden Topteams letztlich punktgleich ins Ziel kommen.

Das obere Mittelfeld

Der Dritte SV Hörgertshausen hat 26 Punkte und bildet quasi das Ein-Verein-Mittelfeld. Für ganz vorne fehlte etwas die Konstanz – und hinter den beiden Meisterschaftskandidaten ist der SVH nahezu der einzige Club, der frei von Abstiegssorgen überwintern kann. Diese Sicherheit kommt dem Verein ganz gelegen, weil Trainer Mergim Berisha in die USA gezogen ist. Der SVH hat keinen Druck, einen Nachfolger zu finden. Eine Option ist, mit einer Übergangslösung die Saison zu Ende zu spielen.

Das untere Mittelfeld

Der TSV Paunzhausen ist mit 22 Punkten dem Klassenerhalt schon sehr nah, weil der erste Relegationsplatz bereits satte neun Zähler entfernt ist. Die Ampertaler holten mit ihrem kleinen Kader das Maximum aus den überschaubaren Möglichkeiten heraus. Dieser vierte Platz ist für den Verein quasi das Höchste der Gefühle.

Der Abstiegskampf

Zwischen dem Fünften Gammelsdorf (20 Punkte) und dem Ligaletzten FSV Pfaffenhofen II (zwölf) liegen acht Zähler. Insgesamt gibt es neun Clubs, die mehr oder weniger dick im Abstiegskampf stecken. Die Erkenntnis der ersten Saisonhälfte ist, dass es keine abgeschlagenen Mannschaften gibt. Pfaffenhofen II hat den heimlichen Tabellenführer SV Marzling besiegt – und überhaupt fehlen den Teams auf dem Abstiegsplatz und den beiden Relegationsrängen nur Nuancen zum Sprung ans rettende Ufer.

Wieder Vorletzter

Die SpVgg Zolling hat eine Konstanz, auf die sie gerne verzichten würde. 2023/24 war die SpVgg Vorletzter in der Abschlusstabelle – und aktuell hat man wieder nur ein Team hinter sich. Damals entkamen die Ampertaler dem direkten Abstieg nur dank des freiwilligen Rückzugs des TSV Au. In dieser Saison ist der Vorletzte ein Relegationsteilnehmer. Zolling liegt aber nur einen Punkt vor Schlusslicht Pfaffenhofen II – und sollte sich nicht darauf verlassen, noch einmal so glücklich dem Absturz zu entgehen.

Die Geheimfavoriten

Immer wieder gerne genannt wurden hier zwei Mannschaften: die FVgg Gammelsdorf und der SC Freising. Gammelsdorf steht als Fünfter ganz stabil da, auch wenn man mit dem neuen Trainer Alfons Deutinger eine wechselhafte Runde spielte. Doch an einem guten Tag kann die FVgg jeden Gegner zerlegen. Und beim SC Freising winkte Coach Manuel Hobmeier schon im Sommer ab und sprach stattdessen vom Abstiegskampf. Im Winter liegt sein Team einen Punkt vor den Relegationsplätzen sowie zwei Zähler vor dem Abstiegsrang. Hobmeier behielt also Recht.

Der Tiefpunkt

Das unschönste Ereignis der ersten Saisonhälfte war ein böses Foulspiel bei der Partie SC Freising gegen SV Marzling. Zwischenzeitlich stand sogar zur Debatte, den schwer am linken Sprunggelenk verletzten Marzlinger Tom Spielvogel mit einem Rettungshubschrauber abzutransportieren. Die Partie wurde abgebrochen und wird wiederholt.

Die Derbys

Die Neufahrner Gemeindemeisterschaft 2024 holte sich der SC Massenhausen mit einem 2:1-Sieg über den FCN. Am anderen Ende des Landkreises ist die Partie SV Hörgertshausen gegen FVgg Gammelsdorf ein Klassiker – und den gewann Hörgertshausen auswärts mit 4:3. Nicht ganz so aufregend war die Moosburger Stadtmeisterschaft, die sich der FCM mit einem 4:0-Erfolg über die SGT Istanbul sicherte.

Die Torjäger

Niklas Hölzl von der FVgg Gammelsdorf liegt im Winter mit zwölf Toren vor Giuseppe Iapalucci (BC Uttenhofen) und Thomas Mäuer (SV Marzling) mit je elf Buden. Nur dieses Trio kommt bislang auf eine zweistellige Ausbeute. Konstant ist der FC Moosburg, der drei Leute in den Top Ten hat: Matthias Holzinger (8 Tore), Florian Bittner (7) und Thomas Vogl (7).

Offensive Power

Auch wenn es wohl keinen Kicker gibt, der mit 30 plus X Toren durch die Decke geht, so wird in der Freisinger Kreisklasse attraktiver Fußball gespielt. Im Schnitt fallen 3,5 Tore pro Spiel. Und weil 75 Prozent der Liga um den Klassenerhalt kämpft, wird auch 2025 für viel Spannung gesorgt sein.