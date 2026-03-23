Die letzten Halbfinal-Tickets im Junioren-Landespokal sind vergeben

– Foto: Jakob Reiche

In den Landespokal-Wettbewerben der A- und B-Junioren wurden am Wochenende die letzten Halbfinal-Tickets vergeben. Die Favoriten konnten sich dabei jeweils durchsetzen und sind damit jeweils nur noch einen Schritt vom Pokalfinale des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt entfernt.

Glanzlos, aber schlussendlich souverän hat die U19 des 1. FC Magdeburg ihr Viertelfinale gemeistert. Beim VfL Halle 96 - dem aktuell Tabellensechsten der Verbandsliga - siegte die Elf aus der DFB-Nachwuchsliga mit 3:0. Henrik Jakob brachte die Elbestädter im ersten Durchgang in Front (32.), Elishama Manyaka (60.) und Felix Peters (70.) bauten die Führung nach dem Seitenwechsel aus. Im Halbfinale müssen die Magdeburger nun bei der SG Union Sandersdorf ran (6. April, 12 Uhr).

Auch der zweite Vertreter aus der DFB-Nachwuchsliga hat seine erste Hürde im Landespokal gemeistert. Der Hallesche FC - der wie der FCM erst im Viertelfinale im Wettbewerb einsteigen musste - landete zu Gast beim Verbandsligisten 1. FC Lok Stendal einen letzten Endes deutlichen 5:0-Erfolg. Bis zur Pause hatten die 160 Zuschauer allerdings noch keine Treffer gesehen. In Durchgang zwei sorgten Niklas Langer (53.), Julius-Benedikt Heiduk (58.), Charles Kropp (78.) und Mats Kurze (81., 90.) dann aber für klare Verhältnisse. Im Halbfinale reist der HFC nun am 4. April zum SV Arminia Magdeburg (12 Uhr). Die Halbfinal-Partien im A-Junioren-Landespokal 4. April, 12 Uhr: SV Arminia Magdeburg - Hallescher FC

6. April, 12 Uhr: SG Union Sandersdorf - 1. FC Magdeburg B-Junioren-Landespokal

Spieltext Lok Stendal - Halberstadt

Im Landespokal-Wettbewerb der B-Junioren hat sich der VfB Germania Halberstadt das letzte Ticket für die Vorschlussrunde geschnappt. In der Verlängerung setzte sich der Verbandsliga-Tabellenführer mit 3:2 gegen den Ligakontrahenten 1. FC Lok Stendal durch. Anton Behrens (17.), und Oskar Behrens (68.) hatten die ersten beiden Gästeführungen durch Ben Prüßner (6.) und Yahya Alhussein Alramadan (65.) noch jeweils schnell ausgleichen können. Auf Vince Meyers Treffer in der Verlängerung fanden die Stendaler dann jedoch keine Antwort mehr.

Somit sicherte sich die U17 des VfB Germania Halberstadt im Halbfinale ein Heimspiel gegen die Altersgenossen des 1. FC Magdeburg, die in der DFB-Nachwuchsliga aktuell für Furore sorgen. Vorgesehen ist das Duell für den 4. April. Das zweite Finalticket soll am 15. April im Stadtderby zwischen dem VfL Halle 96 und dem Halleschen FC vergeben werden.

Die Halbfinal-Partien im B-Junioren-Landespokal