Riesenerfolg für FCM-Nachwuchs: Das Achtelfinale ist schon sicher

Eine Woche nach der ersten Niederlage in der Hauptrunde A - am vergangenen Wochenende hatte der FCM mit 1:2 gegen RB Leipzig verloren - kehrten die Blau-Weißen auf ihre Erfolgswelle zurück. Ein Eigentor von Mikael Baza (36.) ebnete am Sonntag den Weg zum Auswärtssieg. Nach dem Seitenwechsel baute Phil Heckeroth (49.) schnell die Führung per Elfmeter aus. Für die endgütige Entscheidung sorgten dann Nino Debitsch (90.+2) und Mattis Jung (90.+5) in der Nachspielzeit.

Magdeburger U17-Junioren haben Weiterkommen sicher

Für das Team von Matthias Mincu war der Erfolg im Spitzenspiel beim aktuellen Tabellenzweiten der fünfte Sieg im siebten Hauptrunden-Match. Die Tabelle in der Gruppe A führen die Magdeburger damit weiterhin an - und das Weiterkommen haben sie bereits sicher. Die ersten vier Teams der Hauptrunde ziehen in das Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft ein. Seit Sonntag ist der FCM nicht mehr aus dem Spitzenquartett zu verdrängen.

Die drei ausstehenden Begegnungen bei Borussia Dortmund (29. März), gegen Hannover 96 (11. April) und bei Holstein Kiel (18. April) können die Magdeburger befreit angehen, bevor es dann mit den K.o.-Spielen um den Meistertitel weitergeht.