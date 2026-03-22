Riesenerfolg für FCM-Nachwuchs: Das Achtelfinale ist schon sicher

Es ist ein Riesenerfolg für den Nachwuchs des 1. FC Magdeburg. In der U17-DFB-Nachwuchsliga haben die Talente von der Elbe am Sonntag vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde geschafft. Durch einen 4:0-Erfolg beim Hamburger SV haben die Magdeburger ihr Achtelfinal-Ticket für die Deutsche Meisterschaft bereits sicher, obwohl noch drei Partien ausstehen.
Eine Woche nach der ersten Niederlage in der Hauptrunde A - am vergangenen Wochenende hatte der FCM mit 1:2 gegen RB Leipzig verloren - kehrten die Blau-Weißen auf ihre Erfolgswelle zurück. Ein Eigentor von Mikael Baza (36.) ebnete am Sonntag den Weg zum Auswärtssieg. Nach dem Seitenwechsel baute Phil Heckeroth (49.) schnell die Führung per Elfmeter aus. Für die endgütige Entscheidung sorgten dann Nino Debitsch (90.+2) und Mattis Jung (90.+5) in der Nachspielzeit.
Für das Team von Matthias Mincu war der Erfolg im Spitzenspiel beim aktuellen Tabellenzweiten der fünfte Sieg im siebten Hauptrunden-Match. Die Tabelle in der Gruppe A führen die Magdeburger damit weiterhin an - und das Weiterkommen haben sie bereits sicher. Die ersten vier Teams der Hauptrunde ziehen in das Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft ein. Seit Sonntag ist der FCM nicht mehr aus dem Spitzenquartett zu verdrängen.
Die drei ausstehenden Begegnungen bei Borussia Dortmund (29. März), gegen Hannover 96 (11. April) und bei Holstein Kiel (18. April) können die Magdeburger befreit angehen, bevor es dann mit den K.o.-Spielen um den Meistertitel weitergeht.
Auch im vergangenen Jahr hatte Matthias Mincu mit seiner Mannschaft das Achtelfinale erreicht. Damals war allerdings nach einer 2:4-Niederlage bei RB Leipzig Schluss.
Die laufende Serie jedoch deutet an: In diesem Jahr könnte es für die FCM-Talente in der Deutschen Meisterschaft noch weitergehen. Schon ihre Vorrunde hatten die Magdeburger als Tabellenerster abgeschlossen und sich damit für den weiterführenden Wettbewerb zu qualifizieren. Nun haben sie auch als erstes Team ihrer Hauptrunden-Gruppe das Weiterkommen sicher.