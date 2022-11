„Die letzte Entschlossenheit vor dem Tor hat gefehlt“ - SC Weßling muss in die Abstiegsrunde Nach Niederlage beim FC Aich

Weßling – Milan Lapuh nahm es mit Galgenhumor. „Selbst wenn der Ball auf der Torlinie gelegen wäre, hätten wir ihn vermutlich noch an die Unterkante der Latte oder den Innenpfosten geschossen“, frotzelte der Trainer des SC Weßling nach dem 0:2 (0:2) am Samstag beim FC Aich. Die Kreisliga-Fußballer verpassten damit den Sprung auf Platz drei, obwohl Konkurrent SC Maisach ebenfalls ohne Punkte blieb (1:2 in Geiselbullach). Der Aufsteiger muss damit nach der Winterpause in der Abstiegsrunde bestehen. „Das wird kein Kinderspiel, aber wir können da mit breiter Brust starten“, sagte Lapuh.

Trotz einiger Ausfälle (unter anderem fehlten Kapitän Jakob Brugger, Alexander Hanitz und Henrik Eberle) zeigten die Gäste beim Tabellenzweiten ansehnlichen Offensivfußball. „Nur die letzte Entschlossenheit vor dem Tor hat gefehlt“, bedauerte Lapuh. Die Gastgeber agierten entschlossener und trafen bereits nach fünf Minuten im Anschluss an eine Kombination durch die Schnittstelle der Gästeabwehr zum 1:0. „Da waren wir nicht nah genug dran und haben die Mitte nicht geschlossen“, ärgerte sich Lapuh. Als Aichs Torjäger Manuel Milde auch noch abgefälscht zum 2:0 erfolgreich war, wurde die Mission Aufstiegsrunde langsam zur Mission impossible (23.). Doch Weßling gab nie auf. Es sollte an diesem verregneten Nachmittag jedoch einfach kein Tor für den Neuling fallen. Stattdessen gab es die nächste Hiobsbotschaft. Angreifer Benedikt Wunderl verdrehte sich das Knie und musste ausgewechselt werden. „Ich hoffe sehr, dass es nichts Schlimmeres ist“, sagte Lapuh.