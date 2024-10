„Die Leistungskurve zeigt nach oben“

Der FC Emmendingen ist mit großen Ambitionen in die aktuelle Bezirksliga-Saison gegangen. Inzwischen hat sich ein wenig Ernüchterung breitgemacht, nachdem die erhofften Ergebnisse zunächst ausblieben. Nichtsdestotrotz ist Trainer Pascal Spöri optimistisch, dass der FCE noch eine bedeutende Rolle spielen kann. Im Bezirksligatipp spricht er über die kommenden Aufgaben.

Pascal Spöri: Das hoffen wir natürlich: Dass die Ergebnisse nun auch mit den Leistungen übereinstimmen. Ich sehe aber keinen richtigen Wendepunkt, denn wir haben in den letzten drei Spielen insgesamt sehr gute Leistungen gezeigt, aber in diesen drei Spielen nur vier Punkte ergattert. Wir hätten mehr verdient wegen unseres Auftretens auf dem Platz.

fupa: Herr Spöri, in der Vorwoche hat Ihre Mannschaft das Auswärtsspiel in Königschaffhausen mit 5:0 klar für sich entschieden. Markiert dieser Sieg den Wendepunkt?

Spöri: Wir haben gleich zu Saisonbeginn zwei Rückschläge hinnehmen müssen: Zum einen das Aus im Bezirkspokal (2:2 nach Verlängerung gegen Wasser-Kollmarsreute, Anm. d. Red.), zum anderen die Auftaktniederlage (1:2 gegen Reute). Das waren zwei Dämpfer gleich zum Anfang, und dazu war die gescheiterte Relegation noch nicht so fern. Dadurch sind wir in ein Loch gefallen, das hat für eine etwas negative Grundstimmung gesorgt. Aber wir haben daran gearbeitet, haben viel miteinander gesprochen, und die Leistungskurve zeigt nun wieder nach oben.

fupa: Welche Erklärungen gibt es, dass es bisher nicht so lief wie erhofft?

fupa: Der kommende Gegner FC Bad Krozingen ist in einer schwierigen Situation: Ein Umbruch zu Saisonbeginn und schlechte Resultate trotz ansprechender Leistungen. Wie sehen Sie den Gegner?

Spöri: Bad Krozingen ist schwer einzuschätzen. Sie hatten in der letzten Saison bereits einen etwas kleineren Umbruch, in diesem Jahr einen weiteren Umbruch. Ich denke, es ist sehr von der Tagesform abhängig. Kommt Bad Krozingen gut ins Spiel, wird es sehr schwierig werden, gegen sie zu bestehen; kommen wir gut ins Spiel und sind vielleicht auch mit den ersten Aktionen schon erfolgreich, würde uns das sehr in die Karten spielen.

fupa: Wie sieht es mit dem spielenden Personal aus?

Spöri: Wie in den letzten Wochen auch: Wir sind größtenteils vollzählig. Wir hatten allerdings einige Spieler, die etwas länger verletzt waren: Nicolai Bührer, Luca Türk und Tim Baumer. Sie haben zwar alle mittlerweile das Training wieder aufgenommen, aber für einen Einsatz wäre es noch zu früh.

fupa: Wie fällt nach acht Spieltagen Ihr Urteil über die Liga aus?

Spöri: Waltershofen marschiert ordentlich vorneweg. Ich hatte schon erwartet, dass sie eine gute Runde spielen würden, aber nicht mit so starker Konstanz. Dahinter ist die Liga sehr ausgeglichen, da ist alles eng beisammen, und jeder kann jeden schlagen. Daher erwarte ich noch eine spannende Saison.

Pascal Spöris Spieltag-Tipps:

SG Simonswald/Obersimonswald – TuS Königschaffhausen

Freitag, 19 Uhr (Schlossbergarena Simonswald)

Simonswald ist zu Hause ganz schwer zu schlagen. Allerdings haben sie in den letzten drei Spielen viele Punkte liegen lassen. Ich glaube aber, dass sie daheim das Ruder wieder herumreißen werden und mit 3:0 einen klaren Heimsieg einfahren.

SG Ihringen/Wasenweiler – SG Freiamt-Ottoschwanden

Samstag, 16 Uhr (Nachtwaid Ihringen)

Freiamt-Ottoschwanden ist noch ohne Saisonsieg und wird alles daransetzen, den ersten Dreier einzufahren. Das kann ein ganz knapper Auswärtssieg werden. 0:1.

SF Oberried – TV Köndringen

Samstag, 16.30 Uhr (Sportplatz Oberried)

Köndringen spielt bei einem sehr starken Aufsteiger. Oberried ist ebenfalls zu Hause schwer zu schlagen und eine sehr spielstarke Mannschaft, aber Köndringen wird einiges dagegensetzen. Ich tippe auf ein Unentschieden, ein torreiches 2:2.

FC Denzlingen II – SV Rot-Weiss Glottertal

Sonntag, 14.30 Uhr (Einbollenstadion Denzlingen)

Zwei Mannschaften, die zu Recht oben drinstehen. Beide haben viele gute Spieler in ihren Reihen. Ich tippe auf ein Unentschieden im Derby, mit 1:1.

FC Emmendingen – FC Bad Krozingen

Sonntag, 15 Uhr (Elzstadion Emmendingen)

Ich hoffe, dass wir die Leistungen der letzten Wochen bestätigen werden, dann stehen die Zeichen gut für einen Heimsieg. Außerdem hoffe ich, dass hinten die Null steht, und sage: 2:0.

SV Au-Wittnau – FC Freiburg-St. Georgen

Sonntag, 15.15 Uhr (Burgblickarena Wittnau)

Au-Wittnau hat zuletzt in die Liga gefunden und die ersten Siege gelandet. St. Georgen hatte in der Saison Anfangsschwierigkeiten, aber ich glaube, dieses Spiel wird St. Georgen gewinnen. 1:3.

SC Reute – SG Prechtal/Oberprechtal

Sonntag, 15.30 Uhr (Waldeckstadion Reute)

Prechtal hat gegen uns eine sehr gute Leistung gezeigt, mannschaftlich sehr geschlossen. Ich denke, sie werden in Reute erneut mutig auftreten, und tippe auf einen knappen Auswärtssieg. 1:2.

SV Blau-Weiß Waltershofen – SV Biengen

Sonntag, 9. März 2025, 15 Uhr

Die Partie zwischen dem Spitzenreiter und dem aktuellen Tabellenvorletzten wurde auf das kommende Frühjahr verlegt.