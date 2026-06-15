Die "Legenden" kehren noch einmal für ein Spiel zurück

– Foto: MTSV Selsingen

Am 27. Juni findet in Selsingen das Abschiedsspiel einer Generation statt, die den Selsinger Fußball 20 Jahre lang geprägt hat. Eine "Legenden-Elf" des MTSV tritt auf die aktuelle 1. Herren. Anstoß ist um 15 Uhr.

Es war vielleicht keine "goldene", aber schon eine sehr, sehr gute Generation: Spieler wie Henrik Müller, André Borchers oder Marius Zeuschner - allesamt zwischen 1987 und 1990 geboren - haben den Selsinger Fußball in den letzten zwei Dekaden geprägt und nun treten mit Carsten Müller, Matthias Augustin und Kevin Knubben die letzten drei Vertreter dieser besonderen Generation zurück. "Wir möchten sie mit einem Abschiedsspiel würdigen", so Pascal Holsten, der ehemalige Trainer der 1. Herren und selbst Vertreter dieser mit ihrem Heimatverein so verbundenen Spieler-Generation.



An diesem Samstag trifft eine "Legenden-Elf" um Müller und Co. auf die aktuelle 1. Herren des MTSV. Und was die "Legenden-Elf" betrifft, kommen wirklich fast alle. "Frerk Lühmann wird dabei sein, Daniel Ariens, Kevin Brünjes, Julius Zeuschner, Simeon Burfeind, um nur einige Namen zu nennen", so Holsten. "Fast alle Spieler, die in den letzten 20 Jahren die Reise ein Stück weit mitgegangen sind, werden noch einmal auflaufen."

So wird auch zum ersten Mal seit vielen Jahren das kongeniale Stürmer-Duo Christian "Das Phantom" Bösch und Torben Arnold wieder zusammen auf dem Platz stehen und am Spielfeldrand wird neben Holsten noch einmal Betreuer-Legende Matthias Scheibelreiter Platz nehmen. "Wir freuen uns sehr auf das Spiel und das Wiedersehen", so Holsten. "Und wir würden uns auch freuen, wenn noch der eine oder andere Zuschauer, der sich mit unserem Verein verbunden fühlt, vorbeischauen würde. Alle sind herzlich eingeladen", so Holsten.



