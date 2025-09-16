Die Landesligen - die Zahlen und Daten zum 6. Spieltag

Alle Zahlen und Daten im Überblick:
VfB Schloß Holte – TuS Lohe 2:2
VfB Schloß Holte: Connor Fitzgerald, Robin Hofmann, Robin Brummel (75. Yasser Bougana), Milo Friedrich (46. Lars Pfeiffer), Kevin Klippenstein, Maximilian Ulrich, Paul Friesen (60. Julian Lakämper), Bastian Just, Manuel Giebel, Sören Brandy (8. Daniel Fröse), Leon Klippenstein (91. Justin Henderson) - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
TuS Lohe: Michael Joel Arnolds, Marvin Blöbaum, Lukas Brakmann, Timo Grewe (82. Laurenz Wölfing), Niklas Sewing, Jan Marten Schmitz (82. Jan Eckert), Maximilian Kaspar, Ricardo Squarra, Robin Leo Faulstich, Stefan Langemann (75. Denis Kameric), Adrian Mavretic (75. Peywan Yüsün) - Trainer: Dejan Simonovic - Trainer: René Müller
Schiedsrichter: Tim Morfeld - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Adrian Mavretic (33.), 0:2 Stefan Langemann (55.), 1:2 Maximilian Ulrich (86.), 2:2 Julian Lakämper (87.)
Hövelhofer SV – Post TSV Detmold 2:1
Hövelhofer SV: Finn Ickler, Azad Dogan (58. Paul Henkenjohann), Benard Imeri (68. Berat Turan), Nick Schröder, Deniz Poyraz, Luca D'Angelo, Kamil Can Sapli (68. Julian Galas), Felix Lippold, Julian Liemke, Tobias May (86. Sebastian Laigle), Noah Arthur Melzer (78. Lorik Berisha) - Trainer: Gerrit Zöller - Trainer: Lukas Wefelmeier - Trainer: Luca D'Angelo - Trainer: Noah Henneböhle
Post TSV Detmold: Jannis Horstkötter, Lennard Schröder, Philip Wichmann (90. Enis Cömert), Zalem Özmen, Leon Hellmeier (86. Merlin Dalbke), Marvin Louis Wiebe, Maximilian Reckendorf, Jakob Oborowski, Julian Jobstmeier, Joel Weber (78. Mawouena Ayena), Marius Seipt (81. Thomas Stirz) - Trainer: André Schröder - Trainer: Markus Rüschenpöhler
Schiedsrichter: Pascal Balke (Lemgo) - Zuschauer: 91
Tore: 0:1 Julian Jobstmeier (30.), 1:1 Nick Schröder (83.), 2:1 Julian Galas (87.)
FC Nieheim – BV Bad Lippspringe 1:1
FC Nieheim: Daniel Eichmann, Marlon Pott, Alex Hopp, Matti Rohde, Dieudonne Chalier Ndongengaga Menie, Dirk Büsse, Marius Bockelkamp, Linus Herwing, Tobias Puhl, Florent Berisha, Arian Berisha - Trainer: Jörg Böhme - Trainer: Richard Soethe
BV Bad Lippspringe: Julian Gabriel, Jan-Steven Erisa, Paul Nitsch, Anton Günter (88. Davide Ayena), Jan Schlenger (46. Dino Nesic), Cagatay Karaca (84. Can Burak Altun), Sebastian Woitzyk, Markus Witmann, Maurice Malak (70. Noah Kitzmann), Nelo Donko (64. Adebola Adejoju), Noel Hirschberg - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach
Schiedsrichter: Marcel Gäer (Bad Laer) - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Anton Günter (6.), 1:1 Tobias Puhl (37.)
FC Lübbecke – SC Herford 1:3
FC Lübbecke: David Wiens, Easid Allahib, Robert Wiens, Samir Bouachria, Can Metin Moelle (67. Walat Houra), Eren Kelemci (67. Simar Ekinci), Luca David Steinhof, Ersan Keser, Kalo Önen (46. Sven Redetzky), Deljar Omar, Moreno Antonio Siedler (46. Jeger Khuin Hamid Ghanem) - Trainer: Julian Mühlenweg - Trainer: Nils Mühlenweg
SC Herford: Dafe Nana, Pascal Widdecke, Tufan Ucar (82. Julian Czaja), Emin Neskic, Artur Esko (46. Lennart Wehmhöner), Nico Bartling (93. Tim Libor), Vitali Tichomirov, Ilias Illig, Konstantinos Keissoglou, Markus Esko (71. Danylo Tsehelniy), Stepan Hobrei - Trainer: Marcel-Amary Höcker - Trainer: Tim Daseking
Schiedsrichter: Niklas Berlinghoff - Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Markus Esko (25.), 0:2 Ilias Illig (34.), 0:3 Nico Bartling (66.), 1:3 Walat Houra (74.)
Rot: David Wiens (80./FC Lübbecke/Foulspiel)
Rot: Walat Houra (89./FC Lübbecke/Unsportlichkeit)
Rot: Nico Bartling (94./SC Herford/Unsportlichkeit)
SV Heide Paderborn – TuS Dornberg 5:3
SV Heide Paderborn: Daryoush Hosseini, Scott Millard (60. Christian Strohdiek), Jon Jakobsmeyer (60. Aron Bracke), Mohamad Basel Kawakbi, Emanuel Yanik (94. Lukas Starbatty), Lucas Kleine-Hollenhorst, Dominik Kling, Robin Ens, Ahmad Mubin Bakteari, Darwin Lange (92. Aziz Shojaai), Mike Franz - Trainer: Björn Schmidt
TuS Dornberg: Joschka Leier, Max Bartels, Valon Gashi (75. Pascal Pytlik), Dominik Kuck, Charley Achtereekte (82. Lennart Versick), Mitja Schierbaum, Jannis Bölt, Boris Glaveski (79. Paiwand Youssef), Elias Morgenroth, Clemens Bachmann (82. Kevin Vata), Nick Mdoreuli (66. Henri Ernst) - Trainer: Jens Horstmann - Trainer: Maxine Birker - Trainer: Michael Zozmann
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Dominik Kling (20.), 1:1 Dominik Kuck (24.), 1:2 Mohamad Basel Kawakbi (31. Eigentor), 2:2 Darwin Lange (39.), 2:3 Charley Achtereekte (45.), 3:3 Darwin Lange (70.), 4:3 Darwin Lange (74.), 5:3 Max Bartels (79. Eigentor)
FC Bad Oeynhausen – Delbrücker SC 1:2
FC Bad Oeynhausen: Mirko Göhner, Fabian Richter, Felix Ostsieker (93. Patrick Rosenberg), Betim Sahitaj (85. Simon Kunz), Joscha Kachel, Kjell Elias Soll (77. Philipp Derksen), Selim Alexander Kürümüs, Kai Adrian, Felix Brinkmann, Gerhard Kwarteng (73. Moritz Tiemann), Dominik Flaake (68. Timo Mühlmeier) - Trainer: Daniel Brink - Trainer: Philipp Topp - Trainer: Maximilian Gierasinski
Delbrücker SC: Marvin Meier, Justin Reineke, Levin Borgmeier, Lukas Mehn, Fabian Engelbrecht, Nils Kautschor, Hasan Dere, Tobias Heering (64. Leon Piere Acikel), Godslove Onyedikachi Anyanwu, Lukas Hartmann (76. Jeremy Franz) (93. Julian Düsterhus), Radu Nicolae Prepelita (76. Furkan Simsek) - Trainer: Detlev Dammeier - Trainer: Jeffrey Addai
Schiedsrichter: Eugen Fritz - Zuschauer: 123
Tore: 0:1 Lukas Hartmann (19.), 1:1 Joscha Kachel (21.), 1:2 Leon Piere Acikel (83.)
SVKT 07 Minden – SV Avenwedde 0:1
SVKT 07 Minden: Dennis Mönig, Lennart Springer, Luca Christian Bruse, Anis Zouabi (85. Yannik Niermann), Tom Mülmenstädt, Eric Beims, Lasse Haakon Kellermeier, Jason Remo Munker, Jan Rekling, Malte Lüken, Timon Henry Bredemeier (73. Joel Jamil Rabenhorst) - Trainer: Jens Meier
SV Avenwedde: Piet Hanhörster, Igor Balov, Patrick Plucinski, Hannes Braun (73. Kevin Alessandro Matulin), Riek Jürgen Ehlers, Sven Oberschelp, Samuel Kanber (73. Chukwuka Junior Nwakamma), Turgay Dundar, Leard Hasani (78. Tunay Mert Kutluhan), Muhammed Münib Gül (73. Filippo Matteo Niemetz), Nico Schürmann (90. Medin Cavcic) - Trainer: Miron Tadic
Schiedsrichter: Maik Echelmeyer - Zuschauer: 175
Tore: 0:1 Nico Schürmann (80.)
Rot: Kevin Alessandro Matulin (90./SV Avenwedde/Tätlichkeit)
RW Kirchlengern – SF DJK Mastbruch 3:1
RW Kirchlengern: Yannick Hartmann, Dennis Quirin, Niklas Wüllner, Julian Marten, Artem Panasenkov, Julian Zähler, Jarno Kassebaum (65. Altan Dincdemir), Benedikt Valldorf (90. Loui Sewing), Daniel Urban (81. Jan-Luka Kollmeier), Lennard Wüllner (84. Omar Khaled), Levin Güzelel (90. Merlin Bachmann) - Trainer: Daniel Halfar - Trainer: Marcel Thelen
SF DJK Mastbruch: Lukas Raspel, Dennis Fortak, Tim Heggemann, Lars Bornefeld (65. Sven Kröger), Torben Hartmann, Frederik Witte, Sergio Taveira Pinto (86. Samjuel Heim), Abdallah Alkader (81. Nico Rellensmann), Fynn Peters, Paul-Frederik Artelt, Julius Brinkmann - Trainer: Florian Menne - Trainer: Marco Schlobinski - Trainer: Patrick Dirichs
Schiedsrichter: Fabian Niehus (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Levin Güzelel (16.), 2:0 Lennard Wüllner (55.), 2:1 Paul-Frederik Artelt (63.), 3:1 Lennard Wüllner (79.)
SuS Bad Westernkotten – Germania Salchendorf 4:0
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Louis Sprick (81. Leandro Elias Brandenburg), Daniel Bertels (66. Philipp Köster), David Wallmeier, Davin Hense, Phil Mehn (78. Caspar Wilhelm Brune), Michael Köller (55. Jan Penner), Henning Klebolte, Lennart Belda (74. Marvin Schumacher) - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Tim Langenbach, Thomas Klöckner (74. Mourice Grohs), Marcel Rigau Badenas (85. Gezim Berisha), Oliver Sanchez Tenorio, Fynn Werthenbach, Leon Palaj (65. Moritz Klass), Tim Luca Zimpel, Fabian Kolb (46. Eliezer Ngyombo) - Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Lennart Belda (8.), 2:0 Lennart Belda (19.), 3:0 David Wallmeier (68.), 4:0 Marvin Schumacher (88.)
TSV Weißtal – SC Neheim 6:1
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Manuel Jung (20. Mats von der Linde), Richard Moh (79. Felix Broska), Daniel Berger, Phil Mueller-Lechtenfeld, Luca Botzon (72. Jordie-Maximilian Koch), Louis Zmitko, Felix Schwunk (75. Louis Reinelt), Lukas Plaum, Mats von der Linde, Paul Merbold (72. Ben Lennox Peter) - Trainer: Manuel Jung - Trainer: Dennis Honig
SC Neheim: Niklas Tepe, Daniel Bald, Francesco Caruso, Christopher Ngali (55. Niklas Große-Benne), Julian Trudewind (23. Ivan Tsurkan), Youssef Anhari, Julian Kellermann (79. Merlin Zweimann), Noah Tolle (73. Marvin Figueira Candido), Yatma Wade, Anas Boukidar, Yannik Reinsch (52. Evan Suchy) - Trainer: Ibrahima Mbaye - Trainer: Rüdiger Hötte - Trainer: Jannik Schürhoff
Schiedsrichter: Tobias Koll - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Mats von der Linde (20.), 2:0 Phil Mueller-Lechtenfeld (42.), 3:0 Louis Zmitko (58.), 4:0 Mats von der Linde (65.), 5:0 Louis Zmitko (82.), 5:1 Yatma Wade (85.), 6:1 Louis Reinelt (87.)
SuS Langscheid/Enkhausen – SV Schmallenberg/Fredeburg 1:1
SuS Langscheid/Enkhausen: Adrian Dybiec, Marcus Brüll, Kastriot Veseli, Osman Albayrak, Riad Xhaka, Pasquale Curcio, Orcun Akpinar (45. Georgios Kyriakidis), Marcelo Costa Rebelo (70. Bartek Maik Dybiec), Patrick Nettesheim, Max Schamoni (85. Davin-Jay Emde), Lukas Kessler (85. Till Hagen) - Trainer: Alexander Bruchhage
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Luca Schoermann, Emil Mersovski, Mathis Lüttecke, Dario Petrovic (88. Josemar Manuel), Nils Marek, Kevin Kloske (57. Fabio Gorges), Visar Rama (81. Michael Lichtenwald), Alessio Schmidt, Carlos Schöllmann, Kevin Lüttecke (57. Fabian Mazrekaj) - Trainer: Merso Mersovski
Schiedsrichter: Patrick Lepperhoff - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Visar Rama (9.), 1:1 Lukas Kessler (10.)
SV Hohenlimburg – BSV Menden 4:1
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge, Daniel Wieczorek, Olando Shrouder (80. Alessandro Silvestro), Denys Masalskyi, Danilo Labarile, Imad Aweimer (75. David Roszak), Emre Yücel, Berkant Canbulut (84. Antonio Porrello), Sam Armandeh (72. Max Zimmermann), Fabian Palczewski (58. Joel Schikora) - Trainer: Yalcin Erkaya - Trainer: Carmelo Longhitano
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, Christian Eckert (75. Nico Hallmanns), David Maximilian Maleika, Jan-Henrik Schaffer, Robin Haase (46. Jan Hendrik Kießler), Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo (80. Marcel Hoffmann), Leon Hauser (60. Marc Andre Roszak), Paul-Johan Schmöle, Fabio Huckschlag (75. Sizan Sadi Haji) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Imad Aweimer (9.), 1:1 Leonardo De Nardo (14.), 2:1 Berkant Canbulut (54.), 3:1 Danilo Labarile (71.), 4:1 Olando Shrouder (77. Foulelfmeter)
USC Altenautal – FC Lennestadt 1:3
USC Altenautal: Max Schlenger, Simon Diermann, Niklas Kahmen (46. Kai Schumacher), Lennart Nicolas Schmidt, Simon Schmidts (73. Kevin Bielefeld), Timo Becker, Andre Mader, Hasan Kololli (46. Lukas Agethen), Niklas Dunst, Lukas Salmen, Paboy Fanneh - Trainer: Simon Brake - Trainer: Nils Becker - Trainer: Viktor Maier
FC Lennestadt: Niklas Droste, Till Quast (90. Eliot Zeqiraj), Peter Vente, Moritz Mecklenbrauck (78. Labinot Shabani), Moritz Färber, Silas Duwe, Louis Häner, Luke Droste, Lennart Mester, Alim Bilim Belge, Marius Habel - Trainer: Ralf Behle
Schiedsrichter: Wissam Awada - Zuschauer: 240
Tore: 1:0 Lukas Salmen (6.), 1:1 Alim Bilim Belge (15.), 1:2 Marius Habel (21.), 1:3 Alim Bilim Belge (80.)
RW Erlinghausen – Borussia Dröschede 3:0
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Philipp Karl Hachmann, Valton Kodra, Fynn Meyer, Ümral Bahceci, Fatjon Ademaj, Frederik Schlüter (80. Aleksandar Stoimenov), Bilal Akgüvercin (86. Rahman Cakmakci), Pascal Raulf (60. Dren Gashi) - Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Simon Bank, Akin Acikgöz (86. Jacob Henryk Flakowski), Bircan Calik, Nikolas Friedberg, David Antunes Gouveia Fernandes, Okan Öztürk, Joao Filipe da Silva Macedo (80. Tim Finkhaus), Talha Özkan (76. Erik Otto), Szymon Jaroslaw Utrata (58. Muhammet Köstereli), Dency Ebagua (64. Dominik Urumis) - Trainer: Ercan Linke
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Bilal Akgüvercin (28.), 2:0 Pascal Raulf (49.), 3:0 Frederik Schlüter (77.)
SC Drolshagen – TuS Sundern 5:1
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Emir Kukavica, Ben Alexander Krämer (64. Oliver Weuste), Kaan-Hasan Yilmaz (79. Kjell Finn Stephan van der Steen), Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Tunahan Gökce (64. Maksim Marinkovic), Raul Bauer, Eike Pfeiffer (64. Pascal Neumann), Simon Pfeifer (73. Volkan Yilmaz) - Trainer: Enes Cimen - Trainer: Michael Kügler - Trainer: Oliver Weuste
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Hannes Andreas Grosch, Erijon Kryezin (46. Niels Klüter), Kai Julian Mizel (46. Maximilian Mertin), Moritz Papendick (67. Claas Tolle), Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte, Louis Orlando (46. Arne Siewers), Kerim Sam Kahraman (46. Max Tillmann), Fynn Hoheiser - Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 179
Tore: 1:0 Simon Pfeifer (22.), 2:0 Philipp Glasbrenner (40.), 3:0 Eike Pfeiffer (59.), 3:1 Arne Siewers (78.), 4:1 Kjell Finn Stephan van der Steen (90.+1), 5:1 Volkan Yilmaz (90.+3)
SV 04 Attendorn – SpVg Olpe 1:2
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro (83. Sead Balic), Albin Matoshi, Amer Selimanjin, Christian Hagedorn, Nick Heimes, Christopher Selter, Alen Kandic (83. Levin Arens), Jerome König, Lejf Kaden, Phil Langer (68. Marvin Annen) - Trainer: Jasmin Selimanjin - Trainer: Timo Gaertner - Trainer: David Heide
SpVg Olpe: Senol-Enver Kablan, Pascal Dimoulas (27. Christian Runkel), Steffen Freitag (4. Tom-Michel Pohl), Kerim Yilmaz, Nicolas Buchen, Kadir Inal, Ömer Yilmaz (83. Christian Griffel), Fuad Mulic, Linus Witzel, Hasan Yildiz, Jannik Buchen - Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
Schiedsrichter: Jonathan Rupert - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Lejf Kaden (34.), 1:1 Ömer Yilmaz (36.), 1:2 Jannik Buchen (70. Foulelfmeter)
SV Wanne 11 – Hombrucher SV 5:2
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Hakan Öztürk, Antonio Curic, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Ismail Akbaba (84. Can Haki Polat), Mohammed Rahmouni (65. Steven Schulz), Johannes Debski, Niklas Orlowski (65. Nick Stehl), Bilal Lasshab (90. Onur Koymali), Justin Maximilian Mieszczak (75. Amel Omerovic) - Trainer: Franko Pepe
Hombrucher SV: Luis-Alexander Hamme, Domenico Palmieri, Peter Heinz (46. Christian Peters), Christian Bernhard, Jannik Tipkemper (76. Mehdi Aouadi), Alexander Bernhard, Kevin Mattes (88. Dillon Aquinas Nesaraj), Fabian Vargues Martins (63. Julien-Maurice Götzen), Williams Landa, Ali Sener, Andreas Heiß (88. Abbas Mohamed Eid) - Trainer: Karim Bouasker
Schiedsrichter: Eric Timmer (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Bilal Lasshab (10.), 2:0 Mohammed Rahmouni (46.), 2:1 Julien-Maurice Götzen (53.), 3:1 Justin Maximilian Mieszczak (55.), 3:2 Williams Landa (65.), 4:2 Antonio Curic (73. Foulelfmeter), 5:2 Bilal Lasshab (74.)
YEG Hassel – SF Wanne-Eickel 0:1
YEG Hassel: Akin Ergin, Gökhan Öztürk, Kadir Gökyar, Onour Kara Ali (76. Mert Kilic), Burak Uysal (46. Gaito Yamada), Masaaki Okuno (54. Vitali Alejandro Martinez Hernandez), Ridvan Demircan, Tokiya Monno (90. Chi Jason Ateghang), Emirhan Catakli (73. Hiroto Kato), Yannick Goecke, Jerome Kapenda - Trainer: Cihan Yilmaz
SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli (88. Arthur Nakalyuzhnyy), Cedric Groß, Cedric Presshoff, Nils Ölcek (72. Anouar Magrouda), Jane Noah Mojsovski, Efe Kamil Acar, Rohbar Derwish (63. Ismael Diaby), Özkan Cagir (90. Yuri Skrypnyk), Alharth Aljassem (82. Raman Derwish), Anthony Erhahon - Trainer: Lukas Fronczyk
Schiedsrichter: Anton Friedrich Müller - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Ismael Diaby (89.)
TuS Harpen – SV Sodingen 1:4
TuS Harpen: Ben Zöllner (54. Luis Kaplik), Lennart Höppner, Marco Bakenecker, Matin Sediqui (46. Daniel Hoffmann), Allan Burfeind Bimete (65. Marco Jankowski), Jan Beeke Fischer, Niklas Döhmen (77. Florian Ernst), Adin Music, Jan Oberhagemann, Bile Anobian, Nico Ralph Brinkmann - Trainer: Björn Lübbehusen
SV Sodingen: Lars Präkelt, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk (71. Chukwu Ifeanyi), Bawer Öncel (90. Emre Kilinc), Koray Basar (81. Christfired Chisom Emmanuele), Ilias Dimopoulos (65. Ismet Batmaz), Kayra Candag, Chidiebere Collins Agita, Özberk Ören - Trainer: Christian Knappmann
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Bawer Öncel (12.), 1:1 Nico Ralph Brinkmann (20.), 1:2 Ramazan Bünjamin Karatas (28.), 1:3 Bawer Öncel (52.), 1:4 Chidiebere Collins Agita (69.)
FC Altenbochum – TuS Hannibal 0:1
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Mika Drees, Marte Drews, Marco Polk (81. Denis Kospic), Till Sittartz, Marco-Rosario Costanzino (63. Till Reinmöller), Niklas Leser (81. Björn Busse), Luca Chaladze, Jassin Bousouf, Abdoul Aziz Ouedraogo (71. Kenneth Neumann) (90. Maximilian Fritz), Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
TuS Hannibal: Michael Reznik, Yakup Aksoy, Chidera Odum, Abdul Rashid Shuaib, Oualid Atriki, Tegra Joseph Lunduku (65. Birhat Cin), Redon Cenaj (77. Anes Omerovic), Amir Ibrahim Zergoun (46. Adham Kaderi), Harrison Daniel Uchenna, Kevin Thomas Usang (87. Tarek El Mohammadi), Soufian Laghrissi (84. Marwan Baschaer) - Trainer: Amir Smajic - Trainer: Giuseppe Tripi
Schiedsrichter: Danny Piel - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Soufian Laghrissi (71.)
Gelb-Rot: Adham Kaderi (86./TuS Hannibal/)
Rot: Mika Drees (93./FC Altenbochum/)
Rot: Anes Omerovic (93./TuS Hannibal/)
TuS Eichlinghofen – VfL Kamen 0:3
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Andreas Uphues, Levi Lennart Butt (65. Stefan Bienewald), Florian Peterhülseweh (79. Mohamed-Amine Essarghini), Semih Akdeniz, Emmanuel Nagel, Mahir Boran Cenan, Dennis Hermelyn, Roman David Geist (88. Muhsin Aktas), Ahmed Ersoy, Oktay Ipek (69. Leander Dreßel) - Trainer: Marc Neul
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Jannik Guhse, Charalampos Stefanidis (74. Rico Leonardo Kalmus), Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc (86. Dustin Jurkiewicz), Emre Demir, Rahim Kocakus, Maxim Limanski, Can Demircan (88. Arda Osman Ersan), Görkem Ücüncü, Özgür Köse (67. Rienat Mochuliak) - Trainer: Mehmet Kara
Schiedsrichter: Marco Damm - Zuschauer: 58
Tore: 0:1 Emre Demir (12.), 0:2 Dustin Jurkiewicz (74.), 0:3 Rienat Mochuliak (76.)
BV Herne-Süd – FC Roj Dortmund 2:2
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Patrick Mosemann, Cedric Geduttis (46. Arda Jiyan Ahmet Öztürk), Leon Jung, Dominik Lücke, Ibrahim Isler, Nicolai Lux, Marcus Piossek (87. Migel-Max Schmeling), Marc Pape, Zouhir Akrifou, Ahmet Mizrak - Trainer: Dennis Hasecke
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Firat Cinar, Jeffrey Malcherek, Florian Juka, Maciej Adrian Bokemueller (62. Kerem Durucan), Pjer Radojcic, Soufiane Laaouisset (79. Hakan Cevirme), Salih Arabaci, Santiliano Braja, Serhat Uzun (68. Zivko Radojcic), Emre Yesilova (90. Nikolaos Simeonidis) - Trainer: Marcel Radke
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ahmet Mizrak (36.), 1:1 Florian Juka (48.), 1:2 Emre Yesilova (51. Foulelfmeter), 2:2 Patrick Mosemann (76.)
SV Brackel 06 – Königsborner SV 1:2
SV Brackel 06: Yannik Kube, Rron Sahiti, Nicholas Rous (77. Anil Can Mert), Mohamed Achahboun, Abdellah Mohammed, Thomas Wilhelm, Heinrich Arrey Bakor, Joris Romanski, Malcolm Ferro (77. Ismail Özmen), Yassir Mhani (77. Ayman Maatoug Akalay), Matti Schülke (77. Durmus Berkay Ertugrul) - Trainer: Egzon Gervalla
Königsborner SV: Flemming Sandt, Moritz Köhler, Tim Lorenz, Maximilian Brüwer, Soufian Maatalla, Veit-Laurin Wettklo (62. Kareem Aichi), David Haseldiek, Tony Bao Nguyen (46. Soner Aydin), Taha Efe (46. Luca Becker), Val-Leander Wettklo (62. Rene Nemitz), Marvin Noah Pietryga (77. Neivin Tyler Porta) - Trainer: Arndt Kempel
Schiedsrichter: Christian Arends - Zuschauer: 109
Tore: 0:1 Luca Becker (52.), 1:1 Matti Schülke (55.), 1:2 David Haseldiek (57.)
SuS Kaiserau – FC Marl 1:3
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster, Henning Ulrich Steffen (56. Sebastian Kruse), Daniel Lourenco Suzano, John Kofi Nti, Timo Milcarek (74. Justin Waschescio), Lasse Schiedel (87. Serciwan Sener), Fabian Lleshaj, Bryan Ojiako, Michael Seifert (21. Nico Stender), Luca Phil Rebbert (83. Mohammad Mathpout) - Trainer: Steffen Köhn
FC Marl: Thimo Mallon, Michael Zoladz, Maurice Rottenberg, Tim Rachnj, Fabian Kudlek, Niklas Baf, Kim Völkel (72. Maik Habitz), Oguzhan Inam, David Sdzuy (90. Luciano Sabellek) (90. Dennis Grodzik), Niels Johannes Overhoff, Markus Zavalov - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Fabian Lleshaj (17.), 1:1 David Sdzuy (43.), 1:2 Maik Habitz (89.), 1:3 Phil Janicki (90.+4)
SV Burgsteinfurt – Hammer SpVg 2:0
SV Burgsteinfurt: Engin Shegaj, Steffen Exner, Paul Höffer, Ladislav Velican (4. Henning Ruhkamp), Helio Ricardo Faria da Silva, Jason Petris, Volkan Haziri (85. Rafael Branquinho), Alex Dubs (75. Joshua Olden), Umut Berke (80. Zeki-Arda Yüksekdag), Neriman Kocevic, Elix Chukri (85. Giovanni Amouzou) - Trainer: Christoph Klein-Reesink
Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin, Noel Dülek, Leon Schneider, Jovan Mihajlovic (70. Jonas Woitaschek), Niclas Noldes (88. Jonas Strier), Daniel Schürmann (46. Jan Erkeling), Eric Kommorowski, Leandro Elias Elbing, Amar Husic - Trainer: Ralph Oberdiek
Schiedsrichter: Jan-Lucas Wree - Zuschauer: 527
Tore: 1:0 Neriman Kocevic (60.), 2:0 Rafael Branquinho (90.+5)
Rot: Leon Schneider (51./Hammer SpVg/Grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Jason Petris (93./SV Burgsteinfurt/Foulspiel)
Borussia Münster – Westfalia Gemen 3:0
Borussia Münster: Björn Bils, Jan Henrik Springeneer, Josse Gerick, Georg Konrad Schrader, Samir Bodowe (76. Max Florian Troschel), Nils Burchardt, Mats Klosa, Tim Hermann, Maximilian Wüst (88. Tom Luis Korte), Diaoul Tchadjobo (62. Hafani Bouraima), Sasha Titz (71. Moritz Pauli) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener - Trainer: Jannick Wischmeier
Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Nils Gettler, Noah Lohaus (38. Lennart Südholt), Luca Blanke, Ahmet Salih Özyigit (30. Jost Elias Gehling), Jan-Frederik Büning, Fynn Borremans, Florian Girnth (59. Joris Keizers), Johannes Koschmieder (38. Lukas Kemper) (76. Alexander Bilski), Justin Marquart, Tim Bröcking - Trainer: Georg Geers
Schiedsrichter: Lukas Sauer - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Josse Gerick (41.), 2:0 Samir Bodowe (68.), 3:0 Moritz Pauli (80.)
Rot: Hafani Bouraima (82./Borussia Münster/Tätlichkeit)
Lüner SV – VfL Senden 3:1
Lüner SV: Alexander Rothkamm, Enis Delija, Danny Miguel Putzig, Pascal Wieczorek, Daniel Mikuljanac (26. Ibrahim Diara), Ennes Yilmaz, Tobias Hartmann (86. Patrick Wilson), Robin Rosowski, Resul Celebi, Sebastian Prada, Barde El Yandouzi Arbaoui - Trainer: Giovanni Schiattarella
VfL Senden: Marvin Kemmann, Marvin Tjaden, Eldin Celebic (76. Bruno Hermann Geister), Robin Stallmeier, Tim Castelle, Hussein Fayad, Ali Shinawi, Matthias Althaus (60. Tim Witthoff), Aljoscha Kottenstede, Jürgen Sinev (44. Elias Noah Tatari), Mohamad Fakih Dit Issa - Trainer: Rabah Abed
Schiedsrichter: Rene Schrottke (Rhode) - Zuschauer: 71
Tore: 1:0 Robin Rosowski (37.), 2:0 Enis Delija (41.), 3:0 Resul Celebi (47.), 3:1 Mohamad Fakih Dit Issa (51.)
Rot: Tobias Hartmann (71./Lüner SV/Notbremse)
Werner SC – ASK Ahlen 2:1
Werner SC: Marvin Stöver, Zoran Martinovic, Nico Holtmann, Jannik Prinz, Colin Lachowicz (90. Steffen Happe), Henrik Warnecke, Mirac Sahin (84. Finn Drücker), Mathis Geue, Tim Hoppe (61. Jason Jäger), Moatez Barakat Omar - Trainer: Pascal Harder
ASK Ahlen: Marcel Klemmer, Aykut Bozkurt (60. Emre Yildiz), Rasit Tekin, Mikail Cun, Matheus Lucas Souza Mendes (66. Cihan Özkara), Ahmet Acar, Akil Cömcü, Ilker Algan, Resul Topcu (77. Ismail Icen), Breno Ferreira Guimaraes, Yasin Acar - Trainer: Erkan Baslarli
Schiedsrichter: Martin Gratzla - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Ilker Algan (5.), 1:1 Mirac Sahin (20.), 2:1 Moatez Barakat Omar (27.)
SC Altenrheine – SV Rot-Weiß Deuten 1:1
SC Altenrheine: Jannik Sriskandarajah, Vadim Schmidt, Henry Südhoff (58. Tim Schmidt), Noah Saalfeld, Joel Flasse, Thorben Kortenhorn, Yannik Langner, Luca Keanu Lars Huesmann, Arne Üffing, Levin Noel Damer (58. Max Stermann), Elias Leferink (67. Dustin Reiners) - Trainer: Guido Göcke
SV Rot-Weiß Deuten: Philipp Amft, Till Goeke, Robin Pötter, Tarek El Meshai, Jonas Goeke, Nils Falkenstein (58. Fabian Schöneis), Timo Haarmann, Ben Beisenbusch (58. Mahmoud Nuno El-Dorr), Pascal Hingst, Kevin Tshimanga-Dilangu (90. Kieron Ihnen), Luca Händchen (65. Fabio Dessi) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl
Schiedsrichter: Kevin Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Levin Noel Damer (4.), 1:1 Timo Haarmann (6.)
SV Schwarz-Weiß Lembeck – SV Dorsten-Hardt 1:0
SV Schwarz-Weiß Lembeck: Pascal Lehmkuhl, Hendrik Dirks, Jan Kötting (81. Vincent Leonhard Brun), Hendrik Dumpe (46. Julian Christopher Brun), Daniel Hennebach, Marius Felix Benning, Phil Schnieders, Steffen Fellner, Marius Wilkes (73. Marius Höing), Tom Springenberg (90. Bernd Röhling), Luca Kegelmann (85. Karl Küsters) - Trainer: Oliver Ridder
SV Dorsten-Hardt: Louis Krietemeyer, Tim Wellers, Evans Ankomah-Kissi, Mirko Janning (28. Jan Tewes), Jonas Kruppa (81. Sidney Serge Tekoe), Cedric Leon Vennemann, Dominik Königshausen, Auron Etemi (69. Lorenz Alsmann), Nico Lange (88. Lukas Husmann), Nico Glüsing, Alexander Brefort - Trainer: Christoph Schlebach
Schiedsrichter: Frederik Wübbelt - Zuschauer: 222
Tore: 1:0 Phil Schnieders (51.)
Ibbenbürener SpVg – SpVg Emsdetten 05 2:3
Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Adrian Thal (89. Luca Niemann), Luca Klostermann (65. Daniel Kammerzell), Matthias Eiter, Bjarne Christian Muck, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper (75. Berkant Samanci), Florian Krasniqi, Timo Zimmermann (46. Jonah Lammers), Niklas Pollok (92. Julian Schwarz), Maximilian Pelle - Trainer: Kevin Gütt
SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Janes Böggemann (70. Jonas Borgmann), Merlin Heinz, Marius Klöpper, Jonas Schäfer, Marius Schomaker (85. Jürgen Venikh), Henrik Möllers, Engin Demirdag, Pablo Andrade Gregorio (46. Jan Walbaum), Eduardo Henrique Barbosa Antero (59. Asdren Haliti), Luca Tillmann (70. Jonas Schomaker) - Trainer: Daniel Apke
Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 162
Tore: 1:0 Florian Krasniqi (42.), 1:1 Marius Schomaker (45.), 2:1 Julian Wesselkämper (64.), 2:2 Jonas Schomaker (70.), 2:3 Jonas Schomaker (82.)
SG Bockum-Hövel – Vorwärts Wettringen 2:2
SG Bockum-Hövel: Tobias Krakor, Marc-Andre Wohlrath (73. Alexander Guthoff), Amer Masic, Efe Özkara, Ercan Akman, Abdulhai Aljouk, Almurtadha Fouad Salim Al-Saeedi, Nico Kollakowski, Santtu Kalle Kristian Lindgren (57. Dawid Szmadrowski), Alper Kücük, Marcel Valentin Dujic (46. Fynn Bsufka) - Trainer: Oliver Glöden
Vorwärts Wettringen: Maxim Schabbing, Thomas Hils (56. Philipp Gering), Joost Rausse, Jannik Ruhkamp, Leonard Zenuni, Ole Stein, Marvin Klewitz (65. Alexander Schmees), Torsten Fiefhaus (80. Ole Trindeitmar), Finn Höffer, Mats Thiemann (56. Noah Schilling), Simon Wiecher (80. Steffen Kappelhoff-Rickert) - Trainer: Philipp Hölscher
Schiedsrichter: Mathias Gerlach - Zuschauer: 98
Tore: 0:1 Marvin Klewitz (10.), 1:1 Alper Kücük (34.), 1:2 Finn Höffer (77.), 2:2 Dawid Szmadrowski (90.+1)
Gelb-Rot: Almurtadha Fouad Salim Al-Saeedi (68./SG Bockum-Hövel/)