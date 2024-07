"Die Jugendarbeit muss intensiviert werden"

2) Was sind eure Ziele für 2024/25?

Für die Saison 2024/25 haben wir uns vorgenommen, in der Liga weiter nach oben zu klettern und einen Platz im oberen Tabellendrittel zu sichern. Wir möchten unsere Heimspiele dominieren und auswärts so viele Punkte wie möglich holen. Ein weiteres Ziel ist es, die Trainingsbeteiligung und die Fitness unserer Spieler zu verbessern, um konstant auf einem hohen Niveau spielen zu können. Außerdem wollen wir den Zusammenhalt im Team weiter stärken und den Nachwuchs gezielt fördern.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Wir glauben, dass die FG Rohrbach in dieser Saison Meister wird. Sie haben in den letzten Jahren kontinuierlich starke Leistungen gezeigt und verfügen über eine gut eingespielte Mannschaft mit erfahrenen Spielern. Zudem haben sie sich in der Transferperiode gezielt verstärkt und sind taktisch sehr gut aufgestellt. Ihre Konstanz und Disziplin auf dem Platz machen sie zu einem Favoriten für die Meisterschaft.

4) Die Heim-EM läuft zum Zeitpunkt dieser Umfrage noch. Wie habt ihr bislang die Stimmung in Deutschland und auch bei euch im Verein wahrgenommen?

Die Stimmung in Deutschland während der Heim-EM ist fantastisch. Überall sieht man begeisterte Fans, die die Nationalmannschaft unterstützen und die Spiele verfolgen. Auch bei uns im Verein ist die EM ein großes Thema. Viele Spieler der Mannschaft schauen die Spiele gemeinsam und diskutieren leidenschaftlich über die Leistungen der Teams. Die EM hat eine positive Energie und Begeisterung für den Fußball in der Mannschaft geweckt, die sich hoffentlich auch in unsere kommende Saison übertragen lässt.

5) Was im Jugendbereich seit vielen Jahren gegeben ist, erreicht zunehmend den Erwachsenenbereich – es gibt immer mehr Spielgemeinschaften. Wie nehmt ihr diese Entwicklung wahr? Was können wir alle tun, um dem Amateurfußball neues Leben einzuhauchen?

Die Zunahme von Spielgemeinschaften im Erwachsenenbereich ist eine notwendige Entwicklung, um den Spielbetrieb einzelner Vereine aufrechtzuerhalten. Um dem Amateurfußball neues Leben einzuhauchen, sollte in die Jugendarbeit intensiviert werden. Die Zusammenarbeit mit Schulen und lokalen Institutionen muss gestärkt werden. Des Weiteren sind Initiativen zur Förderung des Ehrenamts, von Trainern und Betreuern wichtig, um die Basis des Vereinslebens zu sichern.

FC Frauenweiler Frauenmannschaft

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Leider hatten wir uns andere Ziele gesetzt, da wir die letzten drei Saisons immer auf Platz zwei landeten. Letztendlich denke ich, dass uns unser Trainingsmangel einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Fazit: „Ohne Fleiß, kein Preis!“

2) Was sind eure Ziele für 2024/25?

Genau wie die letzten Jahre zuvor wollen wir um die Meisterschaft kämpfen.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Mit dem Abstieg eines Altbekannten, der SpG St. Leon/Mingolsheim sehen wir uns außerdem noch mit der SpG Dielheim/Wiesloch und dem Heidelberger SC um die Meisterschaft kämpfen.

Natürlich respektieren wir alle Gegner und vor allem die Neulinge in unserer Landesliga 3, die wir noch nicht kennen.

4) Die Heim-EM läuft zum Zeitpunkt dieser Umfrage noch. Wie habt ihr bislang die Stimmung in Deutschland und auch bei euch im Verein wahrgenommen?

Meiner Meinung nach finde ich die Stimmung in Deutschland bisher sehr enttäuschend. Vor allem in Kleinstädten kommt kein richtiges EM-Fieber auf. Es gibt wenig Angebote im Bereich Public Viewing und Häuser bzw. Autos sind auch sehr wenig mit Fahnen geschmückt. Seit der Pandemie dachte ich, dass die Leute mehr rausgehen wollen.

Für gute Stimmung muss man leider eher weiter wegfahren und vor die Stadien gehen bzw. Public Viewing wie in Großstädten Frankfurt oder Stuttgart. Ein großer Faktor wird auch unsere aktuelle politische Lage sein und die Ereignisse, die auf unserer Erde passieren. Menschen haben Angst und meiden große Menschenansammlungen.

5) Was im Jugendbereich seit vielen Jahren gegeben ist, erreicht zunehmend den Erwachsenenbereich – es gibt immer mehr Spielgemeinschaften. Wie nehmt ihr diese Entwicklung wahr? Was können wir alle tun, um dem Amateurfußball neues Leben einzuhauchen?

Leider machen im Kinder- & Jugendbereich im Vergleich zu meiner Jugend

immer weniger Sport. Viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene beschäftigen sich lieber mit anderen Dingen und somit fehlt den Vereinen die Anzahl an SpielerInnen.

Das Angebot in Vereinen muss attraktiver gestaltet werden. Vom Trainingsmaterial, Equipment (Outfits), Physio-Behandlungen sowie z. B. Tankgutscheinen.

Natürlich sind dafür finanzielle Mittel notwendig. Deswegen finde ich es super, wenn regionale Unternehmen fest mit den Vereinen verknüpft sind.