Die Holzheimer SG verpflichtet dieses Top-Talent

Was ist für die Holzheimer SG in dieser Saison noch möglich? Nach dem Erfolg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler gibt es noch eine Mini-Chance auf die Oberliga, die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Mit Robert Wilschrey kommt ein ganz erfahrener Mann zur HSG , von der unter anderem auch Luca Busch Garcia lernen kann und wird. Der 19-Jährige wechselt vom VfB 03 Hilden nach Holzheim.

Spieler wie Busch Garcia sind spannende Akteure für alle ambitionierten Vereine am Niederrhein, denn der Offensivspieler weiß in der U19-Niederrheinliga zu gefallen. Für Hilden hat er bislang mit acht Toren und sieben Vorlagen geglänzt und wird seinen Klub eventuell zum direkten Klassenerhalt führen. Der Deutsch-Spanier lief in der Jugend auch für Borussia Mönchengladbach und Alemannia Aachen in der Jugend-Bundesliga auf, empfahl sich dann beim KFC Uerdingen für einen Wechsel nach Hilden. Jetzt folgt nach Ablauf der Junioren-Zeit seine erste Herrenstation in Holzheim.

"Luca ist kein Unbekannter für uns: Jesco Neumann und Simon Büttgenbach kennen ihn noch aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach. In seiner Jugend war er außerdem für Alemannia Aachen und den KFC Uerdingen aktiv", teilt Holzheim mit." Mit seinem Tempo, seiner Technik und seinem Torriecher wird Luca unsere Offensive definitiv verstärken! Wir sind stolz, dass er sich für die HSG entschieden hat und freuen uns auf die kommende Saison mit ihm im Team!"