Simon Büttgenbach (r.) präsentiert Robert Wilschrey. – Foto: HSG

Landesliga: Holzheimer SG verpflichtet ehemaligen Drittliga-Spieler Landesliga: Die Holzheimer SG hat nach dem Derbysieg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler einen Hochkaräter zur neuen Saison vorgestellt: Robert Wilschrey kommt. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen Holzheim VfR Fischeln Robert Wilschrey

In der laufenden Woche reißen die guten Nachrichten für die Holzheimer SG nicht ab. Nach drei Siegen in Folge, zuletzt dem Derbysieg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler, veröffentlichte die HSG am Donnerstag den Transfer von Robert Wilschrey, einem ehemaligen Spieler von Alemannia Aachen und Kapitän des SC Kapellen-Erft.

Mini-Chance auf die Oberliga Die Holzheimer liefen trotz starker Verpflichtungen langer Zeit den Erwartungen hinterher und kamen recht spät im oberen Tabellendrittel an. Mit etwas mehr Konstanz wäre der Aufstieg in dieser Saison problemlos möglich gewesen, durch den 2:1-Erfolg gegen Jüchen lebt die Mini-Chance aber weiter. Sieben Punkte trennen Holzheim von Platz zwei, der zum direkten Aufstieg berechtigen könnte, mindestens aber die Relegation zur Oberliga bringen wird.

Am Folgetag haben die Holzheimer ihren zweiten Transfer für den kommenden Sommer bekanntgegeben: Nach U19-Kicker Luca Busch Garcia, der mit der Empfehlung von acht Toren und sieben Vorlagen aus der A-Jugend des VfB 03 Hilden zum Landesliga-Klub. wechselt, wird im Sommer auch der erfahrene Wilschrey für die HSG auflaufen. Für den bald 36-Jährigen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, denn in Holzheim kickte der Routinier schon als Kind. Wilschrey hat viel erlebt, 3. Liga mit Aachen