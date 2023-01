– Foto: Bernd Seyme

Die Hallenturniere am Wochenende in Württemberg Hier rollt der Ball in den Hallen am 21. und 22. Januar

Einige Teams haben bereits mit der Vorbereitung für die Rückrunde begonnen, dennoch wird in den Hallen in Württemberg noch fleißig gekickt. FuPa Württemberg hat eine Übersicht, wo das der Fall sein wird.

Euer Turnier ist nicht dabei? Meldet euch bei uns per Mail an wuerttemberg@fupa.net 📨 mit dem Namen, Datum und Teilnehmerfeld eures Turniers! BMW Autohaus Fetzer Cup

Beginn: 21. Januar, 16:00 Uhr

Finale: 21. Januar, 23:06 Uhr

Spielort: Ankenhalle Kuchen

Veranstalter: FTSV KUCHEN

Teilnehmerfeld: 1. FC Donzdorf, 1. FC Heiningen, 1. FC Rechberghausen, FTSV Kuchen, FTSV Kuchen II, SC Geislingen, SC Geislingen II, SC Uhingen, SGM TSV Bad Überkingen / SSV Hausen, SV Ebersbach/Fils, TG Böhmenkirch, TSV Eschenbach, TSV Essingen, VfL Gerstetten und VfR Süssen Verwaltungsverbandspokal Langenau

Beginn: 21. Januar, 14:00 Uhr

Finale: 22. Januar, 16:17 Uhr

Teilnehmerfeld: FC Blautal 2001, SG Altheim, SG F.Ballendorf / Albeck, SGM Kirchberg, SV Granheim, TSV Albeck, VfL Ulm/Neu-Ulm und VfR Süssen Hallenstadtpokal der Städte Ulm/Neu-Ulm

Beginn: 21. Januar, 09:30 Uhr

Finale: 22. Januar, 17:45 Uhr

Spielort: Kuhberghalle Ulm

Veranstalter: SV Esperia Italia

Teilnehmerfeld: ESC Ulm, FC Birumut Ulm, FKV Neu-Ulm, KKS Croatia Ulm, SC Türkgücü Ulm, SC Türkgücü Ulm II, SC Unterweiler, SSG Ulm 99 II, SV Esperia Italia Neu-Ulm, SV Esperia Italia Neu-Ulm II, SV Grimmelfinge,n SV Jungingen, SV Ljiljan Ulm, SV Mähringen, TSV Einsingen, TSV Neu-Ulm, Türkspor Neu-Ulm II, TV Wiblingen, VfB Schwarz-Rot Ulm und VfL Ulm/Neu-Ulm