Die Grußworte zur 36. Hallenkreismeisterschaft in Biberach

Die Paul-Heckmann-Kreissporthalle in Biberach steht erneut im Zentrum des regionalen Fußballs: Zum 36. Mal finden dort von Freitag 3. Januar bis Sonntag 5. Januar 2025 die Hallenkreismeisterschaften statt, eine Veranstaltung, die längst als feste Größe im sportlichen Kalender des Landkreises Biberach gilt. In diesem Jahr übernehmen der TSV Ummendorf und der SV Ringschnait die Ausrichtung – ein Duo mit Erfahrung, das bereits 2008 die Organisation des Turniers erfolgreich gestaltete.

Ein Turnier mit Geschichte Landrat Mario Glaser betont in seinem Grußwort die Bedeutung der Meisterschaft für die Region: „Das Turnier ist sozusagen zu einer festen Einrichtung im Veranstaltungskalender des Landkreises geworden.“ Er würdigte insbesondere das Engagement der beiden ausrichtenden Vereine und ihrer zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, ohne die eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht denkbar wäre. Ebenso dankte er den Sponsoren, Bezirksmitarbeitern und Schiedsrichtern, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen beitragen.

Die Abteilungsleiter betonten zudem, dass trotz der zunehmenden Bildung von Spielgemeinschaften im Amateurfußball ein abwechslungsreiches Teilnehmerfeld garantiert sei. „Viele namhafte Mannschaften streben den Titel des Hallenkreismeisters an und werden uns sicherlich mit spannenden Spielen begeistern.“

Ein Blick auf das Teilnehmerfeld Mit insgesamt 30 teilnehmenden Mannschaften, die von der Kreisliga bis zur Landesliga reichen, verspricht das Turnier ein spannendes Wochenende. Benjamin Prestle und Martin Sowa, Abteilungsleiter der beiden ausrichtenden Vereine, unterstrichen die Herausforderung, ein solches Event zu planen. Bereits seit Juli habe das Organisations-Team intensiv an der Vorbereitung gearbeitet – eine Leistung, die in der heutigen Zeit besondere Anerkennung verdiene.

Erstes Turnier nach der Verbandsstrukturreform



Die diesjährige Meisterschaft steht im Zeichen einer Strukturreform: Mit der Zusammenlegung der Bezirke Donau und Riß gehören alle Teilnehmer dem neuen Bezirk Oberschwaben an. Bezirksvorsitzender Sigmar Störk sieht im Turnier eine Plattform, die über den sportlichen Wettbewerb hinausgeht: „Fußball verbindet Menschen und bringt unterschiedliche Generationen, Kulturen und Hintergründe zusammen.“ Gleichzeitig bedauerte er, dass trotz der Reform keine steigende Teilnehmerzahl erreicht werden konnte.

Jochen Oelmayer, Bezirksschiedsrichterobmann, betonte die Rolle des Turniers als Treffpunkt der Fußballfamilie in der Winterpause: „Mögen alle Teilnehmer ihr Bestes geben, die Zuschauer mit packenden Spielen und vielen Toren begeistern und vor allem verletzungsfrei bleiben.“

Dank an die Helfer und Unterstützer



Ein besonderes Lob galt den ehrenamtlichen Helfern, ohne deren Engagement eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Landrat Glaser hob hervor: „Nur mit ihrem Engagement und bester Vorbereitungsarbeit sowie der Unterstützung durch die zahlreichen helfenden Hände der Vereinsmitglieder ist die Durchführung einer solch aufwändigen Veranstaltung überhaupt möglich.“

Die Organisatoren dankten außerdem Ralf Häussermann und seinem Team der

Turnierorganisation vom Landratsamt Biberach, sowie den Sponsoren, deren Beiträge wesentlich zum Gelingen des Turniers beitragen.

Ein Wochenende voller Spannung und Sportsgeist



Während der kommenden Tage liegt der Fokus auf spannenden Begegnungen, sportlichen Höchstleistungen und einem respektvollen Miteinander auf und neben dem Platz. Walter Boscher, Ortsvorsteher von Ringschnait, brachte die Erwartungen der Veranstalter auf den Punkt: „Ich wünsche allen Teilnehmern faire, spannende und vor allem verletzungsfreie Spiele und den hoffentlich wieder vielen Zuschauern frohe und unvergessliche Stunden.“

Mit diesen Wünschen startet am Freitag 3. Januar 2025 die 36. Hallenkreismeisterschaft in der Paul-Heckmann-Kreissporthalle, die den Amateurfußball der Region in den Mittelpunkt stellt. Die Bühne ist bereitet – der Ball kann rollen.