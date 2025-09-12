Die große Ergebnis-Übersicht aller Kreispokal-Wettbewerbe 2025/26 Die Ergebnisse der Kreispokal-Wettbewerbe 2025/26 ab Viertelfinale im Überblick.

Das Achtelfinale steht am 9. Oktober auf dem Programm. Top-Favorit SpVgg Vreden (OL) reist zum A-Ligisten Borussia Darup. Auch die Westfalenligisten GW Nottuln und Eintracht Ahaus sind noch im Rennen.

Finale (am 14.05.2026)

Das Achtelfinale steht am 18. September auf dem Programm. Die favorisierten Landesligisten SC Neheim und TuS Sundern sind noch im Rennen. In Runde 1 war es zum Top-Duell zwischen Sundern und Landesliga-Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen gekommen, das die Gastgeber mit 3:2 gewannen.

Das Achtelfinale steht am 18. September auf dem Programm und wird mit der Neuauflage des letztjährigen Finals zwischen den Top-Favoriten ASK Ahlen (LL) und RW Ahlen (OL) am 2. Oktober abgeschlossen.

Viertelfinale (am 09.10.2025)

Halbfinale (am 16.04.2026)

Finale (am 13.05.2026)

Es läuft die 2. Runde bis zum 18. September. Favoriten sind die Westfalenligisten SC Peckeloh und VfL Theesen sowie Landesligist TuS Dornberg.

Achtelfinale (am 08.10.2025)

Viertelfinale (am 22.11.2025)

Halbfinale (am 15.04.2026)

Finale (am 14.05.2026)

Es läuft die 2. Runde bis zum 1. Oktober. Favoriten sind die SG Wattenscheid 09 (OL), DJK TuS Hordel (WL) und Concordia Wiemelhausen (WL). Die 3. Runde mit immer noch 32 Mannschaften folgt voraussichtlich am 23. Oktober.

Viertelfinale

RSV Hörste (KLA) - SG Belle-Cappel-Leopoldstal (BL) am 16.09.2025

BSV Müssen (KLB) - Türkischer SV Horn (BL) am 16.09.2025

Blomberger SV (KLA) - Post TSV Detmold (LL) am 16.09.2025

TuRa Heiden (KLB) - SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL) am 18.09.2025

Halbfinale (am 02.10.2025)

Blomberg/Detmold - Hörste/Belle

Müssen/Horn - Heiden/Jerxen

Finale (am 13.05.2026)

Die 2. Runde, in der die Bezirksligisten einsteigen, läuft bis zum 9. Oktober. Die 3. Runde mit allen weiteren überkreislichen Mannschaften ist bis zum 6. November geplant. Die Oberligisten ASC 09 Dortmund und Türkspor Dortmund sowie die Westfalenligisten BSV Schüren und FC Brünninghausen gelten als Favoriten.

Die 2. Runde läuft bis zum 24. September. Favoriten sind Westfalenligist SSV Buer und Landesligist YEG Hassel.

Die 2. Runde läuft bis zum 24. September. Oberligist Victoria Clarholz und Westfalenligist FC Kaunitz stehen bereits im Achtelfinale. Westfalenligist FSC Rheda möchte folgen.

Die 2. Runde läuft bis zum 25. September. Favoriten sind die Oberligisten TSG Sprockhövel und TuS Ennepetal sowie die Westfalenligisten SpVg Hagen 11 und SC Obersprockhövel.

Viertelfinale (am 09.10.2025)

VfL Mennighüffen (BL) - FC RW Kirchlengern (LL)

SV Löhne-Obernbeck (KLA) - SG FA Herringhausen/Eickum (BL)

TuS GW Pödinghausen (BL) - SC Herford (LL)

TuS Dünne (KLB) - FC Exter (KLA)/SC Enger (KLA)

Die 2. Runde läuft bis zum 24. September. Favoriten sind die Westfalenligisten Westfalia Herne, SpVgg Horsthausen und Wacker Obercastrop. Wacker hatte in der 1. Runde das Top-Duell gegen Ligarivale DSC Wanne-Eickel mit 2:1 gewonnen.

Das Achtelfinale steht am 2. Oktober auf dem Programm. Die Landesligisten RW Erlinghausen und SV Schmallenberg/Fredeburg gelten als die Favoriten.

Viertelfinale (am 18.09.2025)

SV Bergheim (KLB) - SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe (KLA)

SG Scherfede-Rimbeck/Wrexen (KLB) - Spvg Brakel (BL)

VfL Eversen (KLA) - SV Dringenburg (BL)

FC BW Weser (KLA) - TuS Bad Driburg (BL)

Halbfinale (am 16.04.2026)

Eversen/Dringenburg - Weser/Bad Driburg

Scherfede/Brakel - Bergheim/Dalhausen

Finale (am 13.05.2026)

Die 2. Runde läuft bis zum 22. Oktober. Die Favoriten FC Iserlohn (WL), Borussia Dröschede (LL) und BSV Menden (LL) steigen erst im Achtelfinale ein, das für den 22. November angesetzt ist.

Viertelfinale (am 07.12.2025)

Halbfinale (am 11.03.2026)

Finale (am 14.05.2026)

Das Achtelfinale steht am 18. September auf dem Programm. Die Bezirksligisten TBV Lemgo, TuS Lipperreihe, TuS Leopoldshöhe und TuS Ahmsen sollten den Titel unter sich ausmachen.

Das Achtelfinale läuft bis zum 2. Oktober. Top-Favorit ist Oberligist SV Lippstadt 08, gefolgt vom Titelverteidiger und Landesligist SuS Bad Westernkotten. Dieses Mal können beide erst im Finale aufeinandertreffen.

Viertelfinale (am 30.10.2025)

Halbfinale (am 25./26.03.2026)

Finale (am 14.05.2026)

Viertelfinale

TuS Gehlenbeck (KLA) - TuSpo 09 Rahden (KLA) 0:1

TuS Stemwede (KLA) - FC Preußen Espelkamp (WL) 0:6

TuS Tengern (BL) - FC Lübbecke (BL) 1:2

OTSV Preußisch Oldendorf (KLB) - SSV Preußisch Ströhen (KLA) 5:2

Halbfinale

TuSpo 09 Rahden - FC Lübbecke 0:3

OTSV Preußisch Oldendorf - FC Preußen Espelkamp am 18.09.2025

Finale

FC Lübbecke - Oldendorf/Espelkamp

Das Achtelfinale läuft bis zum 3. Oktober. Seriensieger, Topfavorit und Westfalenligist RSV Meinerzhagen reist zum C-Ligisten TuRa Eggenscheid.

Das Achtelfinale läuft bis zum 3. Oktober. Landesligist TuS Lohe steht bereits im Viertelfinale. Die Ligarivalen FC Bad Oeynhausen und SVKT 07 Minden stehen sich am 2. Oktober gegenüber. Der Achtelfinal-Gegner von Westfalenligist SC RW Maaslingen steht noch nicht fest, im Viertelfinale würde Lohe warten.

Viertelfinale (am 22.10.2025)

Halbfinale (am 15.04.2026)

Finale (am 01.05.2026)

Die 2. Runde läuft bis zum 20. September. Topfavoriten sind die Oberligisten 1. FC Gievenbeck und TuS Hiltrup sowie die Westfalenligisten SC Westfalia Kinderhaus und FC Nordkirchen. Gievenbeck hatte bekanntlich Losglück und kann gegen deutlich klassenniedrigere Gegner in das Finale einziehen.

Viertelfinale (am 30.10.2025)

Halbfinale (am 16.04.2026)

Finale (am 14.05.2026)

Die 2. Runde läuft bis zum 30. September. Favoriten: SG Finnentrop/Bamenohl (OL), SpVg Olpe (LL), SV 04 Attendorn (LL), SC Drolshagen (LL), FC Lennestadt (LL)

Das Achtelfinale steht am 2. Oktober auf dem Programm. Fünf Landesligisten hoffen auf den Titel: USC Altenautal, SV Heide Paderborn, Hövelhofer SV, Delbrücker SC und SF DJK Mastbruch. Im Achtelfinale könnten Hövelhof und Delbrück aufeinandertreffen.

Viertelfinale (am 23.10.2025)

Halbfinale (am 09.04.2026)

Finale

Die 2. Runde läuft bis zum 9. Oktober. Die SpVgg Erkenschwick (OL), der SV Schermbeck (OL) und der SV Vestia Disteln (WL) gelten als die Favoriten.

Die 2. Runde läuft bis zum 24. September. Die Sportfreunde Siegen sind als Regionalligist nicht mehr im Wettbewerb. Als klare Favoriten gelten nun Westfalenligist TuS Erndtebrück, der in jüngster Vergangenheit Siegen im Kreispokal-Finale und im Westfalenpokal aus dem Wettbewerb gekegelt hat, sowie der aktuelle Landesliga 2-Spitzenreiter Germania Salchendorf. Landesliga-Aufsteiger TSV Weißtal war in der 1. Runde am A-Ligisten SpVg Niederndorf gescheitert.

Das Achtelfinale läuft bis zum 2. Oktober. Der favorisierte Westfalenligist Westfalia Soest ist bei Bezirksligist RW Westönnen gescheitert, so dass nun Ligarivale SF Ostinghausen alleiniger Top-Favorit ist, aber im Achtelfinale den vermeintlich stärksten verbliebenen Rivalen mit Bezirksliga 7-Spitzenreiter TuS SG Oestinghausen vor der Brust hat.

Viertelfinale (am 22.11.2025)

Halbfinale (am 02.04.2026)

Finale (am 13.05.2026)

Das Achtelfinale läuft bis zum 25. September. Landesligist SpVg Emsdetten 05 steht bereits im Viertelfinale und könnte dort auf Ligarivale SC Altenrheine treffen. Topfavoriten sind Oberligist FC Eintracht Rheine sowie die Westfalenligisten Borussia Emsdetten und SuS Neuenkirchen. Rheine und Emsdetten würden im Viertelfinale aufeinandertreffen.

Viertelfinale (am 22.11.2025)

Halbfinale (am 02.04.2026)

Finale (am 14.05.2026)

Das Achtelfinale läuft bis zum 24. September. Der A-Ligist SC Halen steht bereits im Viertelfinale und revanchierte sich im Achtelfinale für die letztjährige Finalniederlage gegen Bezirksligist Teuto Riesenbeck. Favorit ist - wie immer so lange die Sportfreunde Lotte als Regionalligist nicht dabei sind - der Landesligist Ibbenbürener SpVg.

Viertelfinale (am 02.10.2025)

Sieger SVF Herringen (BL)/SuS Kaiserau (LL) am 18.09.2025 - Holzwickeder SC (WL)

Eintracht Werne (KLA) - Westfalia Rhynern (OL)

Sieger TSC Hamm (KLA)/VfL Kamen (LL) am 25.09.2025 - SG Massen (BL)

SSV Mühlhausen (BL) - RW Unna (BL)

Halbfinale (am 16.04.2026)

Herringen/Kaiserau/Holzwickede - Werne/Rhynern

TSC/Kamen/Massen - Mühlhausen/Unna

Finale (am 14.05.2026)