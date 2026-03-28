 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 09:29 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Schlotte

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
Kreisoberliga
1. Kreisklasse West
Kreisoberliga
1. Altmark-West-Liga

Das Wochenende steht in Sachsen-Anhalt voll im Zeichen der Halbfinals im dachbleche24-Landespokals sowie diverser Kreispokal-Wettbewerbe. Zum Start ins Wochenende standen am Freitagabend allerdings auch einige Ligapartien auf dem Plan. Hier gibt es die Übersicht mit allen Ergebnissen von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick.

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Verbandsliga

Gestern, 19:30 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
1
4
Abpfiff

RAN1-RBW-Pokal

Gestern, 19:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
3
0

Kreisoberliga Saalekreis

Gestern, 19:15 Uhr
VSG Oppin
VSG OppinOppin
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
5
3
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
8
0
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SG Pretzier / Chüden
SG Pretzier / ChüdenSG Pretzier
6
0
Abpfiff

Stadtoberliga Platzierungsrunde - Magdeburg

Gestern, 19:00 Uhr
SV Aufbau Empor Ost
SV Aufbau Empor OstEmpor Ost
FSV 1895 Magdeburg
FSV 1895 MagdeburgFermersleben
4
1
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 19:00 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben II
9
2
Abpfiff

Kleinfeld-Kreispokal Salzlandkreis

Gestern, 17:00 Uhr
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
2
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
5
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Gestern, 18:00 Uhr
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
0
6
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Gestern, 18:30 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
JSG Irxleben/ Niederndodeleben
JSG Irxleben/ NiederndodelebenJSG Irxleben/ Niederndodeleben
3
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Gestern, 19:30 Uhr
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
2
4
Abpfiff