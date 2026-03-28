Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

– Foto: Thomas Schlotte

Das Wochenende steht in Sachsen-Anhalt voll im Zeichen der Halbfinals im dachbleche24-Landespokals sowie diverser Kreispokal-Wettbewerbe. Zum Start ins Wochenende standen am Freitagabend allerdings auch einige Ligapartien auf dem Plan. Hier gibt es die Übersicht mit allen Ergebnissen von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick.