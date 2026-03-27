 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Halbfinalisten und Finalisten gesucht: Das volle Kreispokal-Programm

Kreispokal +++ Von der Altmark bis in den Burgenlandkreis geht es im Wochenende um das Weiterkommen

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mathis Friedrich

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Hasseröder Kreispokal
Kreispokal
Town & Country Kreispokal Wittenberg 25/26
RAN1-RBW-Kreispokal
ABI-Pokal

In den Kreispokal-Wettbewerben heißt es am Wochenende wieder: Do or Die! Von der Altmark bis in den Burgenlandkreis werden Tickets für das Halbfinale und das Finale vergeben. Alle Kreispokal-Ansetzungen und Liveticker findet ihr hier in der großen Übersicht:

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RAN1-RBW-Pokal

Heute, 19:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
19:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
14:00live

Pokal des Landrates - Harz

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
13:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
14:00live

Stadtpokal Magdeburg

Morgen, 14:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
14:00live

Altmark-Strom-Pokal der Stadtwerk Stendal

Morgen, 14:00 Uhr
ASV Weiß-Blau 01 Stendal
ASV Weiß-Blau 01 StendalW/B Stendal
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
14:00

Town & Country Kreispokal - Wittenberg

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Reinsdorf
SV ReinsdorfReinsdorf
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain. II
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
14:00live

Wosz-Fanshop Saalekreispokal

Morgen, 15:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Löbejün
TSG Grün-Weiß LöbejünLöbejün
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
15:00live

Burgenlandpokal

Morgen, 15:00 Uhr
SV Motor Zeitz
SV Motor ZeitzMotor Zeitz
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
15:00live

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Baumersrodaer SV
Baumersrodaer SVBaumersroda
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
15:00

Steinhaus-Pokal - Jerichower Land

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Gehrden
VfL GehrdenGehrden
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
Burger BC
Burger BCBurger BC
15:00live

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SV Traktor Tucheim
SV Traktor TucheimTucheim
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
14:00live

Pokal des Landrates - Börde

Morgen, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
SV Concordia Rogätz
SV Concordia RogätzRogätz
15:00live

Die-Werbefabrik.de-Kreispokal - Mansfeld-Südharz

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
14:00live

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SG Bräunrode / Arnstedt
SG Bräunrode / ArnstedtSG Bräunrode
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
14:00live

Teamshop89 Salzlandpokal

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SV Eintracht Blau-Gelb PeißenPeißen
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
14:00live

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
14:00live

Kreispokal Altmark West

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
FC Jübar/Bornsen
FC Jübar/BornsenJübar-Born.
SV Heide Jävenitz
SV Heide JävenitzJävenitz
14:00

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Diesdorfer SV 1873
Diesdorfer SV 1873Diesdorf
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
14:00

Reservepokal Anhalt-Bitterfeld

Morgen, 12:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß DessauFSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
12:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz II
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania II
14:00live

Kreisklassenpokal Salzlandkreis

Morgen, 14:00 Uhr
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg
SG Gerbitz/Nienburg II/AltenburgSG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg
VfB Neugattersleben
VfB NeugatterslebenNeugattersl.
14:00live

Hasseröder Kreispokal

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt II
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale II
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
SV Grün-Gelb Ströbeck
SV Grün-Gelb StröbeckStröbeck
TSV Zilly 1911
TSV Zilly 1911Zilly
13:00

Wosz-Fanshop Kreisklassenpokal - Saalekreis

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
TSV Germania Salzmünde
TSV Germania SalzmündeSalzmünde
14:00

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SV Beuna
SV BeunaBeuna II
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
14:00

Kreisklassenpokal Börde

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Flechtinger SV
Flechtinger SVFlechtingen II
SG Hohe Börde
SG Hohe BördeSG Hohe Börde
14:00

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben II
SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II
SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen IISG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II
15:30live

Kleinfeld-Kreispokal Salzlandkreis

Heute, 17:00 Uhr
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
-
-
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
19:00live