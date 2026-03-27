Halbfinalisten und Finalisten gesucht: Das volle Kreispokal-Programm

– Foto: Mathis Friedrich

In den Kreispokal-Wettbewerben heißt es am Wochenende wieder: Do or Die! Von der Altmark bis in den Burgenlandkreis werden Tickets für das Halbfinale und das Finale vergeben. Alle Kreispokal-Ansetzungen und Liveticker findet ihr hier in der großen Übersicht: