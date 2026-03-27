Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Halbfinalisten und Finalisten gesucht: Das volle Kreispokal-Programm
Kreispokal +++ Von der Altmark bis in den Burgenlandkreis geht es im Wochenende um das Weiterkommen
In den Kreispokal-Wettbewerben heißt es am Wochenende wieder: Do or Die! Von der Altmark bis in den Burgenlandkreis werden Tickets für das Halbfinale und das Finale vergeben. Alle Kreispokal-Ansetzungen und Liveticker findet ihr hier in der großen Übersicht:
Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!